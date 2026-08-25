В Таиланде новый вид ящериц назвали в честь дракона из сериала «Дом Дракона»

Биологи открыли новый вид рептилий и присвоили ему научное имя Acanthosaura syrax — в честь желтой драконицы Сиракс, на которой в сериале «Дом Дракона» летала королева Рейнира Таргариен. Авторы исследования признались, что такое название не просто дань популярному фэнтези: крошечное существо действительно поразительно напоминает экранную тезку.

Группа исследователей из Королевской академии Чулабхорн (Таиланд) обнаружила рептилию в национальном парке Маэ Вонг в провинциях Так и Кампхэнгпхет. Вид относится к роду рогатых древесных драконов (агам), для которых характерен выраженный шипастый гребень вдоль шеи и спины.

Подобно сериальной Сиракс, новый вид выделяется среди сородичей желтовато-зеленым окрасом, изящными скромными размерами и высокой плодовитостью. Самки этого вида заметно крупнее самцов и достигают в длину около 10 сантиметров (без учета хвоста), при этом биологи зафиксировали в их кладках от шести до 16 яиц, что считается солидным показателем для столь небольшой ящерицы. Результаты исследования опубликовали в журнале ZooKeys.

Главными анатомическими отличиями Acanthosaura syrax стали самый мелкий гребень из пилообразных чешуек среди всех 23 известных видов рогатых древесных драконов, а также отсутствие характерного черного пятна-«маски» вокруг глаз. Вместо него шею тайского «дракона» украшает контрастный темный «воротничок». Генетический анализ окончательно подтвердил уникальность вида, показав его существенные эволюционные отличия от ближайших сородичей: генетический разрыв с ближайшим родственным видом Acanthosaura lepidogaster составил от 14% до 28%.

Новый вид обитает на очень ограниченном участке горного леса, на высоте от 1300 метров над уровнем моря. Интересно, что ближайшие родственники этих драконов живут примерно в 50 километрах к северу, но занимают совершенно другую нишу — в низинах и на средних высотах, где значительно теплее. На высотах же Acanthosaura syrax чувствует себя прекрасно и питается беспозвоночными: ученым даже удалось пронаблюдать, как мини-драконы охотятся на дождевых червей.

Из-за сложной местности популяции этих ящериц оказались изолированы друг от друга, что делает их крайне уязвимыми к изменению климата и вырубке лесов. Биологи надеются, что яркое поп-культурное имя привлечет внимание общественности к охране парка Маэ Вонг, а рогатый дракон станет официальным символом защиты региона наряду с азиатской лесной черепахой и редким индокитайским тигром.

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