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Андрей Привалов
Андрей Привалов
16 июня, 07:28
Рейтинг: +73
Посты: 229

Китайская ракета рассыпалась в космосе в опасной близости от спутников Starlink

Верхняя ступень коммерческой китайской ракеты, запущенной на прошлой неделе, разрушилась на орбите, разбросав обломки в одном из самых загруженных районов низкой околоземной орбиты — там, где находятся Международная космическая станция (МКС) и значительная часть спутниковой группировки Starlink.

Сообщество
# Starlink
# Китай
# космический мусор
# космос
# ракеты
Запуск ракеты Zhuque-2E / © Wang Heng / Xinhua
Запуск ракеты Zhuque-2E / © Wang Heng / Xinhua

Инцидент произошел вскоре после того, как ракета Zhuque-2E вывела на орбиту 9 июня два спутника связи, обеспечивающих прямое подключение мобильных устройств к спутниковой сети. Предположительно, разрушение произошло примерно в тот момент, когда верхняя ступень должна была выполнить маневр схода с орбиты.

Космические силы США подтвердили факт разрушения, опубликовав уведомление на специализированном портале отслеживания космических объектов. По оценке Даррена Макнайта, ведущего специалиста компании LeoLabs, занимающейся мониторингом космической обстановки, разрушение могло породить от 100 до 150 обломков.

Сама верхняя ступень ракеты, разработанной китайской компанией LandSpace, имела длину около восьми метров и диаметр примерно 3,35 метра. После разрушения основной корпус ступени остался на орбите с высотой от 335 до 424 километров и наклонением 54,5 градуса.

В верхней точке эта орбита пересекается с орбитой МКС. Однако специалисты отмечают, что атмосферное торможение достаточно быстро снизит высоту полета обломков, поэтому прямой угрозы станции сейчас не наблюдается.

Гораздо больший риск существует для сотен спутников Starlink. Особенно уязвимыми считаются спутники системы прямой спутниковой связи с мобильными телефонами; недавно выведенные аппараты, которые ещё находятся на относительно низких орбитах; новые спутники, проходящие этап подъема к рабочей высоте.

К счастью, орбита разрушившейся ступени находится достаточно низко. Под воздействием атмосферы большинство обломков войдет в плотные слои атмосферы и сгорит в течение нескольких месяцев.

По словам специалистов, наиболее опасными считаются подобные инциденты на высотах свыше 650 километров. В таких случаях космический мусор может оставаться на орбите десятилетиями или даже столетиями.

Инцидент с Zhuque-2E стал очередным эпизодом в более широкой проблеме накопления космического мусора.

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