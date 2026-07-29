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Крупнейшая в мире морская подстанция заработает у побережья Гуандуна

Китай завершил установку крупнейшей в мире морской преобразовательной подстанции у побережья провинции Гуандун. Новый объект сможет ежегодно передавать на материковую энергосистему шесть миллиардов киловатт-часов электроэнергии электроэнергии, вырабатываемой ветропарками.

Крупнейшая в мире морская подстанция / © China Three Gorges

Подстанцию, которую называют «Сердцем морского ветра», разместили в конце июля примерно в 100 километрах от побережья города Янцзян в Южно-Китайском море. Она будет собирать электроэнергию с морских ветроэлектростанций и эффективно передавать ее в единую энергосистему страны.

Это первая в мире морская преобразовательная подстанция с гибкой системой передачи постоянного тока и мощностью 2000 мегаватт. После завершения монтажа объект перешел к заключительному этапу строительства — прокладке подводных кабелей и комплексным испытаниям морской и береговой инфраструктуры перед вводом в коммерческую эксплуатацию.

Преобразовательная подстанция состоит из двух гигантских конструкций: верхней платформы и опорного основания, закрепленного на морском дне.

Верхняя часть представляет собой семиэтажную стальную надстройку длиной 85,5 метра, шириной 82,5 метра и высотой 44 метра. Ее масса составляет почти 25 тысяч тонн.

Основание имеет длину 82 метра, ширину 57 метров и высоту 69 метров, а его масса достигает 17 тысяч тонн. Конструкция дополнительно закреплена на морском дне восемью массивными сваями, рассчитанными на длительную эксплуатацию в условиях сильных ветров, высоких волн, мощных течений, агрессивной морской среды, густых туманов и частых тайфунов.