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Крупнейшие перебои с поставками нефти в одной инфографике

Войны, революции, эмбарго и нарушения работы ключевых транспортных маршрутов неоднократно приводили к тому, что с мирового рынка исчезали миллионы баррелей нефти в сутки, создавая давление на цены и угрожая энергетической безопасности.

Крупнейшие перебои с поставками нефти в одной инфографике / © Visual Capitalist

На этой инфографике сравниваются семь крупнейших перебоев с поставками нефти, объем которых измеряется в миллионах баррелей в сутки. Данные предоставлены Международным энергетическим агентством (МЭА) через обзор товарных рынков Всемирного банка. Показатель, относящийся к закрытию Ормузского пролива, отражает ситуацию именно в марте 2026 года — последние доступные на апрель 2026-го данные.

Закрытие Ормузского пролива стало крупнейшим перебоем с поставками нефти в истории. Масштаб нынешнего перебоя наглядно демонстрирует, насколько важен Ормузский пролив для мирового энергетического рынка. Расположенный в Персидском заливе — главном нефтеторговом регионе планеты — он представляет собой один из важнейших морских узлов мировой торговли и обычно обеспечивает прохождение около 20% мировой торговли нефтью.

С 28 февраля 2026 года, когда США и Израиль начали воздушную войну против Ирана, Тегеран фактически заблокировал значительную часть судоходства через Ормузский пролив.

Практически полная остановка движения нефтяных танкеров через пролив вынудила страны Персидского залива сократить добычу нефти. Потери мирового предложения, вероятно, будут расти до тех пор, пока движение судов остается нарушенным.

До закрытия Ормузского пролива крупнейшим перебоем среди представленных событий была Иранская революция. С ноября 1978 года по апрель 1979-го сокращение добычи привело к потере 5,6 миллионов баррелей нефти в сутки.

В марте 2026 года перебои из-за ситуации в Ормузском проливе превысили этот показатель еще на 4,5 миллиона баррелей в сутки, или примерно на 80%.

Еще два крупных кризиса привели к сокращению поставок на 4,3 миллиона баррелей в сутки каждый: арабское нефтяное эмбарго и вторжение Ирака в Кувейт.

Арабское нефтяное эмбарго, продолжавшееся с октября 1973 года по март 1974-го, привело почти к четырехкратному росту цен на нефть. Из-за возникшего дефицита некоторые страны были вынуждены ввести ограничения на продажу топлива. Этот кризис считается первым крупным мировым нефтяным кризисом и в конечном итоге способствовал созданию Международного энергетического агентства.

Вторжение Ирака в Кувейт нарушило поставки с августа 1990 года по январь 1991-го и всего за несколько дней привело к удвоению мировых цен на нефть.

Немного уступает им по масштабу ирано-иракская война: с октября 1980 года по январь 1981-го она привела к сокращению мирового предложения на 4,1 миллиона баррелей в сутки.

Начальный этап войны в Ираке, продолжавшийся с марта по декабрь 2003 года, и гражданская война в Ливии с февраля по октябрь 2011-го привели к меньшим потерям, чем крупнейшие потрясения 1970-х, 1980-х и начала 1990-х годов.

Тем не менее в абсолютных цифрах их последствия были весьма значительными. Война в Ираке привела к сокращению поставок на 2,3 миллиона баррелей в сутки, а гражданская война в Ливии — на 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Пять из семи представленных перебоев связаны с Ближним Востоком, что подчеркивает исключительное значение этого региона для мирового нефтяного рынка. А закрытие Ормузского пролива в 2026 году стало первым событием в представленном наборе данных, которое привело к сокращению мирового предложения более чем на 10 миллионов баррелей нефти в сутки.