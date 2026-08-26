  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
26 августа, 06:57
Мария Азарова
2

Давно запрещенные химические вещества нашли в воздухе, почве и воде по всей Европе

❋ 5.3

Некоторые опасные для здоровья химические вещества продолжают обнаруживать в окружающей среде спустя десятилетия после того, как их использование решили ограничивать. Масштабный обзор европейских данных показал, где именно сохраняются эти загрязнители и насколько массовым было их распространение.

Химия
# антипирены
# Европа
# загрязнение
# загрязнители
# ПБДЭ
# химические вещества
# эфиры
Река Сена в Париже
Река Сена в Париже / © Laurent Grandguillot—REA, Redux

Полибромированные дифениловые эфиры, или ПБДЭ, десятилетиями добавляли в самые разные материалы, чтобы снизить их воспламеняемость. Эти искусственные химические вещества применяли в электронике, пластиках, текстиле, автомобильных материалах, изоляции проводов и пенах. С 1970 по 2005 год в мире произвели 1,3-1,5 миллиона тонн ПБДЭ.

В Евросоюзе пента- и окта-BDE запретили в 2004-м, а дека-BDE — в 2006-м. Дело в том, что эти антипирены относятся к стойким органическим загрязнителям. Они медленно разрушаются, могут накапливаться в живых организмах и переноситься на большие расстояния. Прекращение производства не означало, что уже попавшие в окружающую среду вешества исчезли. Они остались в старых изделиях, на свалках, в отходах производства и переработки, загрязненных почвах и донных отложениях.

Чтобы оценить масштаб проблемы, ученые из университетов Шарджи (ОАЭ), Белграда (Сербия), Оулу (Финляндия) и Остравы (Чехия) провели систематический обзор европейских исследований. Они отобрали публикации из трех научных баз данных, вышедшие до ноября 2025 года. После проверки в итоговый анализ вошло 181 исследование. Статью об этом опубликовали в журнале Environmental Research.

Исследователи собрали данные о ПБДЭ в воздухе, воде, почве, донных отложениях, снеге и льду, осадках сточных вод. Загрязнение обнаружили как в городах и промышленных районах, так и в удаленных от крупных источников местах. Однако концентрации сильно различались в зависимости от того, где именно искали вещества.

В воде они обычно присутствовали в меньших количествах и были менее устойчивыми, тогда как донные отложения и осадки сточных вод становились долгосрочными хранилищами загрязнителей. Особенно преобладал декабромдифениловый эфир (BDE-209). В отдельных местах его концентрации были намного выше европейского фонового уровня: в Западной Шельде в Нидерландах содержание BDE-209 достигало 4600 миллиграммов на килограмм сухого вещества во взвешенных частицах и 510 миллиграммов на килограмм в донных отложениях.

В Испании одним из наиболее пострадавших оказался участок реки Веро: суммарное содержание ПБДЭ в отложениях там варьировало от 11,1 до 14 400 нанограмма на грамм, на BDE-209 приходилось 97-98%. Наиболее выраженное загрязнение обычно наблюдали рядом с промышленными предприятиями, городами, портами, очистными сооружениями и объектами переработки отходов.

В Норвегии повышенные концентрации в воздухе фиксировали, например, на предприятиях по обращению с отходами, а в Финляндии загрязненные донные отложения реки Кюмийоки служили источником ПБДЭ для живущих в них организмов.

Заметные следы загрязнения находили и далеко от городов — в снегах и льду Арктики и Альп, куда антипирены попадали с атмосферными потоками. В керне льда со Шпицбергена ПБДЭ удалось проследить в образцах 1953-2005 годов, а BDE-209 особенно заметно присутствовал в слоях, соответствующих 1995-2005-м. Это указало на способность таких соединений переноситься на большие расстояния и накапливаться в холодных удаленных районах.

Различались не только уровни загрязнения, но и состав соединений. Более тяжелый BDE-209 чаще накапливался в донных отложениях, иле и других богатых частицами средах. Более легкие ПБДЭ — BDE-47 и BDE-99 — чаще встречались в воздухе и фоновых почвах. В некоторых водных экосистемах они накапливались в организмах и могли переходить по пищевой цепи.

Одной из причин сохранения загрязнения стали старые предметы, при производстве которых антипирены применяли до введения ограничений. Когда такая продукция попадает в отходы, вещества могут высвобождаться вместе с частицами. 

Дополнительными источниками становятся мусорные полигоны, предприятия по переработке отходов, электронного оборудования и автомобилей. Загрязненные материалы могут вновь включаться в оборот вместе с переработанным сырьем.

Ученым не удалось получить однозначной картины изменения загрязнения с течением времени. В ряде проанализированных исследований концентрации ПБДЭ снижались, особенно в атмосферном воздухе и почвах. Но сравнить динамику между всеми европейскими странами напрямую было невозможно: измерения проводили в разные годы, в разных местах и по неодинаковым методикам.

Авторы обзора подчеркнули, что ограничения существенно сократили поступление ПБДЭ, но не устранили загрязнение. Для человека эти соединения, попадающие в организм в том числе с пищей, опасны тем, что они могут вмешиваться в работу гормонов, в том числе щитовидной железы, и нарушать функцию нервной системы.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Химия
# антипирены
# Европа
# загрязнение
# загрязнители
# ПБДЭ
# химические вещества
# эфиры
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Конференция
26 Авг
Бесплатно
Подземные реки: низовые интеллектуальные течения и философия нижнего интернета
ИИМК РАН
Москва
Лекция
26 Авг
Бесплатно
«ἄνθρωπον ζητῶ». Разговор об этимологии в поисках человека
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
26 Авг
Бесплатно
Крепость Санкт-Петербурга: предпосылки основания
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
26 Авг
Бесплатно
Ракеты и люди: неизвестные страницы космической истории России
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
26 Авг
500
Космические путешествия в Дюне
ВСмысле
Онлайн
Экскурсия
26 Авг
Бесплатно
Энергия космоса
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
26 Авг
500
Освоение Луны
Московский Планетарий
Москва
Лекция
27 Авг
Бесплатно
Культура Возрождения
Библиотека им. Ф.М. Достоевского
Москва
Лекция
27 Авг
Бесплатно
Литейный мост: самый сложный мост XIX века
Библиотека роста и карьеры
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
25 августа, 06:18
Мария Азарова

Храп и остановки дыхания во сне связали с эректильной дисфункцией

Проблемы с дыханием во время сна могут отражаться не только на самочувствии днем, но и на интимной жизни мужчин. Новый метаанализ показал, что по мере усугубления таких нарушений во сне показатели эректильной функции снижаются.

Медицина
# апноэ
# мужчины
# сон
# храп
# эректильная дисфункция
# эрекция
25 августа, 07:59
ТПУ

Физики определили «молекулярные отпечатки» двух изотопов германия

Ученые Томского политехнического университета в составе международного коллектива впервые подробно изучили, как молекулы двух редких изотопов германия поглощают инфракрасное излучение. На основе этих данных ученые составили подробную «карту линий» — специальный набор спектроскопических признаков, по которым вещество можно будет узнать даже в сложной газовой смеси.

ТПУ
# германий
# изотопы
# инфракрасное излучение
# молекулы
25 августа, 10:59
НИУ ВШЭ

В ВШЭ придумали турниры для рекомендательных алгоритмов

Исследователи Института искусственного интеллекта и цифровых наук ФКН НИУ ВШЭ разработали подход, который помогает эффективнее подбирать рекомендательные алгоритмы. В нем разные методы попарно соревнуются, а по результатам всех поединков составляется общий рейтинг. Это помогает сократить число алгоритмов, которые нужно проверять при разработке новых сервисов, и сэкономить денежные и временные ресурсы.

НИУ ВШЭ
# алгоритмы
# анализ данных
# интернет-магазины
# технологии
24 августа, 16:26
Илья Гриднев

В мозге людей с депрессией перестали образовываться новые нервные клетки

Биологи провели молекулярный анализ тканей человеческого мозга и выяснили, что при тяжелой депрессии останавливается процесс образования новых нейронов. Открытие показало, что природа заболевания кроется не только в химическом дисбалансе нейромедиаторов, но и в физическом нарушении клеточного обновления гиппокампа.

Биология
# гиппокамп
# депрессия
# нейробиология
# нейрогенез
25 августа, 13:47
Татьяна Зайцева

Окаменелые следы на песке указали на существование млекопитающих размером с пум в эпоху динозавров

Приблизительно 130 миллионов лет назад, когда по земле бродили динозавры, какое-то млекопитающее пробежало по влажной песчаной дюне на территории современной южной части Бразилии. Размер оставленных этим древним существом следов поразил палеонтологов.

Палеонтология
# меловой период
# млекопитающие
# размер тела
# следы
22 августа, 17:58
Evgenia Vavilova

Физики неправильно представляли себе ядра кислорода и неона

Большой адронный коллайдер многие воспринимают как инструмент изучения первых мгновений жизни Вселенной и поиска редких частиц. Но ушедший на обновление ускоритель частиц все еще приносит новые данные и о таких, казалось бы, хорошо изученных объектах, как ядро атома кислорода. Физики ЦЕРН выяснили, что и оно, и ядро атома неона ведут себя не так, как предсказывали модели.

Физика
# CMS
# большой адронный коллайдер
# кварк-глюонная плазма
# кислород
# ядерная физика
# ядро атома
31 июля, 14:12
Андрей Серегин

Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.

Археология
# Амазонка
# америка
# ЛИДАР
# население
# цивилизации
9 августа, 19:34
Марк Чернов

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

Технологии
# Армения
# вычислительная техника
# дата-центр
# нейросетевые технологии
# суперкомпьютеры
# технологии
19 августа, 18:31
Александр Березин

Россия почти вышла из бензинового кризиса — новые удары по НПЗ все изменили

После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.

С точки зрения науки
# бензин
# БЛА
# дизельное топливо
# кризис
# нпз
# Россия
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Давно запрещенные химические вещества нашли в воздухе, почве и воде по всей Европе

    26 августа, 06:57

  2. В Таиланде новый вид ящериц назвали в честь дракона из сериала «Дом Дракона»

    25 августа, 17:57

  3. Суточный ритм бактерий помог ученым повысить эффективность аутопробиотиков

    25 августа, 16:59

  4. Одиночество связали с потерей почти шести лет жизни

    25 августа, 14:24
Выбор редакции

На Луне нашли следы подповерхностных рек с жидкой водой — и это может стать главной угрозой для ее освоения

13 августа, 11:58

Последние комментарии

Михаил Духонин
2 часа назад
Hamster, Упс! А откуда такая инфа? Насколько я понял, сейчас вообще никто не может сказать, на какой конкретно стадии находится Бетельгейзе. Более

Представлено самое четкое на сегодняшний день изображение поверхности Бетельгейзе

Иван Колупаев
8 часов назад
Игорь, ну то есть отсутствует опция "взять деньгами" и то на самом деле есть хоть и не является обязательной. Но вы же не думаете что эти деньги

Карта: сколько дней оплачиваемого отпуска получают работники в разных странах

Hamster Fleuw
9 часов назад
Andrew, эхх быстрее меня ответили вы, не успела на одну минуту. Хороший комментарий у вас

Представлено самое четкое на сегодняшний день изображение поверхности Бетельгейзе

Hamster Fleuw
9 часов назад
Михаил, думаю что она на данный момент Бетельгейзе популярна потому что скоро станет сверхновой и поэтому интереснее наблюдать за её нынешним

Представлено самое четкое на сегодняшний день изображение поверхности Бетельгейзе

Andrew S.
9 часов назад
Михаил, всё же диаметр Бетельгейзе больше диаметра Антареса почти в два раза. Ну и угловой размер Майкельсон таки у Бетельгейзе измерил — в этом

Представлено самое четкое на сегодняшний день изображение поверхности Бетельгейзе

Михаил Духонин
10 часов назад
Вот для меня так и остаётся загадкой, откуда такая бешеная медийность у Бетельгейзе? Ну вот, например, чем хуже тот же Антарес? Тоже красный

Представлено самое четкое на сегодняшний день изображение поверхности Бетельгейзе

Игорь Кучер
10 часов назад
Иван, Иначе.У нас ты получаешь зарплату за вычетом налогов и про отпускные там ничего не говорится.Я работал на западе много лет.Работодатель

Карта: сколько дней оплачиваемого отпуска получают работники в разных странах

Денис Малов
12 часов назад
Пафнутий, лозунги не помешали СССР устроить ядерный могильник на дне Карского моря и даже заниматься подводными ядерными взрывами (как, впрочем, и

Тысячи бочек с радиоактивными отходами пролежали на дне Атлантики почти 80 лет

Roman Markin
12 часов назад
Так это все язык виноват?

Профессор из России обнаружила значительное количество «преувеличений» в комментариях к политическим и музыкальным стримам

Roman Markin
15 часов назад
Ну хоть получается что-то делать в такие времена..

«Газпром нефть» внедрила лазерный аэроконтроль инфраструктуры на Ямале 

Имя Фамилия
15 часов назад
Boris, А название фильма не вспомните? Хотелось бы посмотреть. Люблю такое. :-) Поиск находит только книгу: «Мутант-59» (англ. Mutant 59: The Plastic Eater).

Ученые предложили использовать пластиковые бутылки для производства съедобного печенья со вкусом ванили

Иван Колупаев
16 часов назад
Сергей, да не выдумывайте. Куча народу ходит в отпуск регулярно. Бывает даже напоминают что есть неиспользованные дни. А случаи когда отпуск больше

Карта: сколько дней оплачиваемого отпуска получают работники в разных странах

Иван Колупаев
16 часов назад
Игорь, можно подумать в любой другой стране мира как-то иначе. Разумеется предприниматель/государство закладывает расходы на содержание

Карта: сколько дней оплачиваемого отпуска получают работники в разных странах

Андрей Д.
17 часов назад
Иван, бедный товарищ майор, не хотел бы я лезть в те переписки🤣

Российский спортсмен установил новый мировой рекорд по стратосферному прыжку с аэростата

Александр Суворов
17 часов назад
Снимок не с Луны, а с орбиты Луны

Первое фото Земли с Луны, сделанное 60 лет назад

Игорь Кучер
18 часов назад
Брехня.Никакого ОПЛАЧИВАЕМОГО отпуска на западе нет.В течении года, работодатель, снимает определенную сумму с каждой зарплаты и аккумулирует ее

Карта: сколько дней оплачиваемого отпуска получают работники в разных странах

Дмитрий Караваев
18 часов назад
Надо срочно подвести газ к участку. 🤔😉

Падение солнечной активности может привести к новому «мини-ледниковью» в 2030-2040 годах

Вячеслав Сухов
19 часов назад
мистер, тут же указано, прыжок с теплового аэростата а не гелиевого.

Российский спортсмен установил новый мировой рекорд по стратосферному прыжку с аэростата

Вячеслав Сухов
19 часов назад
То есть за 7 минут он взлетел на высоту 11551 метр, выпрыгнул и приземлился?

Российский спортсмен установил новый мировой рекорд по стратосферному прыжку с аэростата

Sonu Bringham
19 часов назад
DALL-E 3 действительно заметно улучшил качество генерации и понимание сложных запросов. Особенно интересно, что модель уделяет больше внимания

OpenAI представила новую версию генератора изображений DALL-E

Самые обсуждаемые