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Как наладить режим сна ребенка перед началом учебного года

Начало учебного года часто превращается в стресс для ребенка. За каникулы режим сбивается, и привыкнуть к раннему подъему бывает непросто.

Кадр из фильма «Это не я» / © Les Films du Losange

Хороший ночной сон важен для детей. По словам педиатра Габрины Диксон из Детской национальной больницы (США), сон помогает ученикам лучше справляться с учебой и повседневными задачами.

С возрастом необходимое количество сна меняется. Дошкольникам иногда нужно спать до 13 часов, в предподростковом возрасте требуется от девяти до 12 часов. Подросткам желательно спать от восьми до 10 часов.

Возвращаться к привычному режиму желательно заранее. Специалисты рекомендуют каждый вечер отходить ко сну на 15-30 минут раньше, чем в предыдущий день.

Перед сном рекомендуется избегать тяжелой пищи. От телевизора и гаджетов желательно отказаться за два часа до сна. Вместо этого детям лучше выбрать спокойные занятия, например, почитать книгу или принять душ. Представитель Американской академии медицины сна Нитун Верма пояснил, что это позволяет снизить когнитивную нагрузку на мозг. Он также отметил, что утром настроить мозг на активность помогает дневной свет. Ребенок, например, может посидеть у окна или выйти на улицу.

При этом некоторые родители считают, что важно учитывать и индивидуальные особенности детей. Писательница Никкия Харгроув пояснила, что иногда дети просят отложить сон на более позднее время, чтобы почитать книгу. Она считает такое поведение важным опытом взросления детей. Так они учатся отстаивать свои потребности. Даже если ребенок лег поздно, а утром плохо себя чувствует, это также становится полезным опытом.

Важна не только продолжительность сна, но и его качество. Перед первым днем занятий детям иногда тяжело заснуть, даже если они легли вовремя. Виной всему волнение. Диксон в этом случае рекомендует родителям поговорить с детьми и выяснить, что именно их беспокоит. Если это возможно, она советует заранее сделать то, что вызывает стресс. Например, можно посетить школу или познакомиться с одноклассниками на дне открытых дверей.

Последние недели перед началом учебы — период очень насыщенный. Родители и дети часто не успевают заранее подготовиться к новому распорядку дня. Обычно дети со временем адаптируются к новому режиму сна. Так что специалисты советуют родителям сделать то, что им по силам. Кроме того, к новому распорядку часто привыкают не только дети, но и родители.