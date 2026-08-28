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Олег Гончар
Олег Гончар
28 августа, 07:30
Рейтинг: +910
Посты: 2580

Смартфон пережил падение с высоты более 30 километров и установил мировой рекорд

Смартфон пережил падение с высоты более 30,5 километра. Его поднял на воздушном шаре специальный аэростат, а затем аппарат сбросили над северной частью Швеции.

Сообщество
# рекорды
# смартфоны
# технологии
Смартфон пережил падение с высоты более 30 километров и установил мировой рекорд / © Guinness World Records
Смартфон пережил падение с высоты более 30 километров и установил мировой рекорд / © Guinness World Records

Экстремальный эксперимент организовали производитель чехлов для смартфонов RHINOSHIELD и британская аэрокосмическая компания Sent Into Space. Теперь он принес участникам официальный титул Книги рекордов Гиннесса — за самый высотный сброс мобильного телефона в чехле на естественную поверхность Земли.

Смартфон обнаружили 24 июня неподалеку от шведского города Кируна. Он упал с высоты 30 607 метров. По данным Книги рекордов Гиннесса, аппарат нашли совершенно целым — несмотря на то, что высота сброса более чем втрое превышала обычную высоту полета пассажирских авиалайнеров.

Эксперимент должен был проверить пределы возможностей чехла RHINOSHIELD AirX. Его конструкция выполнена из одного материала и призвана одновременно обеспечивать высокую ударопрочность и облегчать последующую переработку изделия.

Идея эксперимента появилась после запуска линейки AirX. Вместо обычных испытаний на падение с небольшой высоты в RHINOSHIELD решили устроить куда более серьезную проверку.

Смартфон вместе с чехлом закрепили на воздушном шаре и подняли в стратосферу, после чего сбросили вниз. Согласно правилам Книги рекордов Гиннесса, аппарат должен был падать без парашюта, а первым поверхности земли обязан был коснуться именно чехол.

Однако задача заключалась не только в том, чтобы выдержать удар. На высоте в десятки километров температура и атмосферное давление существенно отличаются от условий у поверхности Земли. Перед испытанием специалисты RHINOSHIELD провели серию тестов при отрицательных температурах и пониженном давлении, чтобы подготовить смартфон и чехол к экстремальным условиям.

По словам компании, конструкция AirX частично вдохновлена автомобильными подушками безопасности и амортизирующими системами, используемыми в обуви. В чехле применены специальные элементы, предназначенные для поглощения энергии удара.

Эксперимент должен был продемонстрировать и подход компании к экологичному дизайну продукции. Большинство чехлов для смартфонов изготавливаются из комбинации различных пластиков, резины и других материалов, что может значительно усложнять их переработку. RHINOSHIELD делает ставку на конструкцию из одного материала, утверждая, что использование единого перерабатываемого материала не обязательно означает компромисс с прочностью.

Компания уже много лет применяет такой подход. Чехол AirX создавался с целью повысить уровень защиты смартфона, не отказываясь при этом от концепта мономатериальной конструкции.

Разумеется, падение смартфона из стратосферы вряд ли станет стандартным испытанием прочности для потребительской электроники. Скорость падения, ориентация аппарата в момент удара и характер поверхности могут радикально изменить результат. Тем не менее эксперимент дал впечатляющий результат: смартфон в защитном чехле пережил падение с высоты 30,6 километра и не просто остался цел, но и установил мировой рекорд.

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# дизельное топливо
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