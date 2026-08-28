Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: самые смертоносные стихийные бедствия 2026 года

В 2026 году стихийные бедствия уже унесли тысячи жизней по всему миру. Наибольшие потери в этом году связаны с мощными землетрясениями, наводнениями, штормами и экстремальной жарой.

Инфографика: самые смертоносные стихийные бедствия 2026 года / © World Visualized

На инфографике представлены некоторые из самых смертоносных стихийных бедствий, о которых сообщалось по состоянию на 27 августа 2026 года. Однако несколько приведенных в ней цифр требуют уточнения или корректировки с учетом последних доступных данных.

Венесуэла столкнулась с самым смертоносным из перечисленных внезапно возникших стихийных бедствий года. 24 июня у северного побережья страны произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, согласно данным Геологической службы США (USGS). По официальным данным, опубликованным 24 августа, число погибших достигло 6509 человек, еще более 226 тысяч получили травмы или были госпитализированы. Предыдущие сообщения показывали, как число жертв стремительно росло по мере обнаружения погибших в сильно разрушенных районах, особенно в Ла-Гуайре.

Сильные наводнения затронули и индийский штат Ассам на северо-востоке страны. По состоянию на 10 августа власти сообщали о 100 погибших и более чем 700 тысячах эвакуированных. Десятки тысяч человек по-прежнему оставались в пунктах временного размещения. После обильных муссонных дождей из берегов вышли Брахмапутра и другие реки.

В Индонезии 15 августа произошло землетрясение магнитудой 7,7 в провинции Восточная Нуса-Тенгара. Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии (BNPB) 25 августа увеличило число погибших до 103 человек. Еще 1666 человек получили травмы.

Еще одно крупное бедствие в Китае вызвали тайфун «Майсак» и последовавшие за ним наводнения. По данным китайских государственных СМИ, к 21 августа в Гуанси погибли 159 человек, еще 10 числились пропавшими без вести. Шторм принес в некоторые районы юга Китая экстремальные осадки: в отдельных местах выпало более 900 миллиметров дождя.

В Бангладеш к 13 июля было зарегистрировано 54 погибших в результате проливных дождей, наводнений и оползней. Более 150 тысяч семей оказались отрезаны от внешнего мира в семи пострадавших районах.

Особенно быстро может меняться указанная на инфографике цифра по Непалу и Китаю. После катастрофических внезапных наводнений 26 августа власти сообщили как минимум о 165 подтвержденных погибших, при этом сотни людей по обе стороны границы оставались пропавшими без вести. Поскольку поисково-спасательные работы продолжаются, число жертв может существенно измениться.

Смертоносные наводнения происходили также в южной и восточной частях Африки.

В Зимбабве в течение сезона дождей 2025–2026 годов к марту погибли 134 человека, сообщало Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA). Пострадали как минимум 1500 семей, были повреждены 237 школ.

В Кении, однако, указанная на инфографике цифра в 112 погибших, судя по всему, устарела или ошибочна. По данным OCHA, в результате наводнений, начавшихся в конце февраля, к маю погибли 122 человека, а более 28 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Самая крупная цифра на инфографике — более 35 тысяч погибших из-за волн жары в Европе в 2026 году — также требует осторожного обращения. Ее нельзя представлять как подтвержденное число жертв, не указав конкретное исследование и методику, на основе которых она была получена.

В июле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) привела предварительные данные европейского мониторинга смертности. Согласно этим оценкам, в период с 22 по 28 июня было зарегистрировано около 10 650 дополнительных смертей, а за две недели максимальных температур — более 14 тысяч случаев избыточной смертности.

При этом «избыточная смертность» — не то же самое, что количество людей, официально признанных погибшими непосредственно от жары. Первый показатель отражает превышение фактического числа смертей над ожидаемым уровнем и может включать случаи, связанные с обострением различных заболеваний.

Экстремальная жара остается серьезной угрозой для здоровья населения Европы. Особенно уязвимы пожилые люди, а также люди с сердечно-сосудистыми, респираторными и почечными заболеваниями.

Окончательно оценить число смертей, связанных с жарой в Европе в 2026 году, можно будет только после поступления и анализа более полного массива данных.