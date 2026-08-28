Ученые нашли «недостающий» цвет света, который может защитить детей от близорукости

Американские исследователи выяснили, что добавление индиго-света в стандартное искусственное освещение помогает эффективно защитить глаза от развития близорукости. В опытах на животных этот спектр полностью заблокировал появление патологии. Ученые обнаружили, что индиго-света много в естественных солнечных лучах, но его практически нет в обычных светодиодных лампах, из-за чего работа и учеба в помещениях напрямую вредят детскому зрению.

Проблема близорукости сегодня принимает масштабы мировой эпидемии, поскольку современные люди проводят почти все время в помещениях и перед экранами гаджетов. По прогнозам офтальмологов, к 2050 году с этим нарушением зрения столкнется почти половина населения Земли (около пяти миллиардов человек). При этом близорукость не просто мешает четко видеть предметы вдали, но и существенно повышает риск опасных патологий в зрелом возрасте, включая отслоение сетчатки, макулярную дегенерацию и глаукому.

Чтобы найти решение, специалисты из Детского больничного центра Цинциннати и Университета Алабамы в Бирмингеме (США) подробнее изучили индиго-свет — узкий диапазон видимого спектра с длиной волны от 419 до 446 нанометров. Результаты исследования опубликовали в журнале Cell Reports Medicine.

Ученые проверили свою гипотезу на тупайях — млекопитающих, чье анатомическое устройство глаз крайне близко к человеческому. Исследования показали, что дозированное облучение индиго-светом полностью блокирует патологические изменения. Близорукость возникает из-за того, что в период роста глазное яблоко чрезмерно удлиняется и его оптическая система начинает фокусировать изображение не на самой сетчатке, а перед ней.

Ранее ученые пытались защитить зрение фиолетовым светом (около 380 нанометров), однако хрусталик человеческого глаза, как и глаза тупайи, просто не пропускает ультрафиолетовые волны короче 400 нанометров. Индиго-свет стал идеальным кандидатом: он беспрепятственно проходит сквозь хрусталик и активирует в глазу особые светочувствительные рецепторы OPN5, которые подают организму сигнал расти правильно.

Человеческий глаз миллионы лет эволюционировал под открытым солнцем, а резкий переход в закрытые помещения лишил нас важных световых сигналов. Поскольку заставить всех детей проводить целые дни на улице сложно, ученые предлагают изменить сам подход к искусственному освещению. В ближайшем будущем авторы исследования планируют протестировать обновленные лампы с добавлением индиго-спектра в детских садах, чтобы проверить, сможет ли такое освещение стать простой, доступной и безопасной профилактикой близорукости.

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