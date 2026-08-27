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Китай запустил первую в мире плавучую солнечную электростанцию мощностью 100 киловатт с бамбуковым каркасом
Китай ввел в эксплуатацию первую в мире плавучую солнечную электростанцию мощностью 100 киловатт, конструкция которой выполнена с использованием бамбуковых элементов. Экспериментальная платформа стала частью более масштабного проекта по замене стали и пластика экологичными материалами в морской энергетике.
Плавучая солнечная платформа получила название Jilin-2. Ее каркас изготовлен из композитных бамбуковых труб и профилей. Установка размещена на демонстрационной площадке в море у побережья города Яньтай в восточной китайской провинции Шаньдун.
Как сообщила компания Yantai CIMC Raffles Ocean Technology Group, вырабатываемая платформой электроэнергия будет использоваться в рамках комплексного проекта по производству водорода, аммиака и метанола.
«По сравнению с традиционными конструкциями из стали или полиэтилена высокой плотности бамбуковая конструкция значительно снижает воздействие на морскую окружающую среду», — заявили в CIMC Raffles.
Jilin-2 стала развитием более раннего экспериментального образца Jilin-1, построенного в 2023 году. Его мощность составляла 10 киловатт.
Новая 100-киловаттная платформа разработана Институтом исследований морского инжиниринга CIMC — научно-исследовательским подразделением CIMC Raffles — совместно с China Forestry Group Corporation и Пекинским лесотехническим университетом.
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