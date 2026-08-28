Какао оказалось частью индейских пиров задолго до Колумба
Археологи из США обнаружили ДНК какао в керамических сосудах XI-XII веков из древнего индейского города Этова на территории современного штата Джорджия. Находка стала первым прямым свидетельством того, что представители древних североамериканских культур употребляли какао за несколько веков до появления европейцев в Северной Америке.
Древнейшие свидетельства использования какао в Новом Свете происходят из Южной Америки, а позднее напитки из какао получили широкое распространение у народов Центральной Америки. Там какао использовали не только как пищевой продукт, но и во время церемоний, общественных собраний и пиршеств.
Само какао представляет собой тропическое растение, неспособное расти в большинстве районов Северной Америки. Поэтому любые его следы на территории современных США свидетельствуют о перемещении продукта на большие расстояния.
Ранее остатки какао уже обнаруживали в керамике из каньона Чако в штате Нью-Мексико. Однако доказательств того, что оно было известно представителям миссисипской культуры, населявшим земли восточнее реки Миссисипи, до сих пор не существовало.
Ученые из США исследовали керамику из Этовы — крупного поселения коренных жителей Америки, располагавшегося на территории современной Джорджии. В XIV веке город превратился в один из важнейших центров миссисипской культуры. Но изученные фрагменты сосудов относились к более раннему периоду — XI-XII векам, когда жители Этовы только начали строить первые земляные платформенные курганы. Результаты работы опубликовал журнал PLOS One.
Образцы этой керамики анализировали и раньше, но, кроме следов кофейных напитков, в них ничего не нашли. Однако те же вещества содержатся в падубе рвотном — растении, распространенном на юго-востоке Северной Америки. Из него коренные жители готовили богатый кофеином напиток. Поэтому первоначально ученые решили, что химические следы в сосудах, вероятнее всего, оставил местный падуб.
Повторное исследование показало, что в двух из трех сосудах достаточно уникальных последовательностей, чтобы уверенно подтвердить присутствие другого напитка — какао. Исследователи также попытались установить происхождение какао, но сделать это точно не удалось.
Представителей предполагаемых сортов ранее находили среди археологических остатков какао из Центральной и Южной Америки. Тем не менее сохранившихся фрагментов ДНК оказалось слишком мало, чтобы определить точный регион происхождения продукта либо восстановить маршрут его доставки в Этову.
По мнению ученых, какао могло попасть на восток современных США из Центральной Америки через север Мексики либо через поселения на юго-западе Северной Америки. Прямых археологических свидетельств конкретного маршрута нет, но очевидно: дальние обменные пути в доколумбовой Америке охватывали большую территорию.
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24 Июля, 2021
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