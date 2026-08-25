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Представлено самое четкое на сегодняшний день изображение поверхности Бетельгейзе

Астрономы показали новое изображение, полученное с помощью комплекса Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), которое представляет собой один из самых детальных на сегодняшний день снимков поверхности Бетельгейзе — знаменитой оранжевой звезды в созвездии Ориона, расположенной примерно в 600 световых годах от Земли.

Самое четкое на сегодняшний день изображение поверхности Бетельгейзе / © ALMA (ESO / NAOJ / NRAO) / W. Dent et al.

В отличие от нашего Солнца, поверхность которого относительно гладкая и почти сферическая, Бетельгейзе представляет собой красного сверхгиганта почти в 800 раз больше Солнца. Его поверхность далека от однородной — она покрыта гигантскими неровностями и выпуклостями. Эти перепады рельефа связаны с движением огромных пузырей раскаленного газа, поднимающихся из глубин звезды к ее поверхности. Авторы наблюдений предположили, что именно масштабные перемещения газа формируют на Бетельгейзе так называемые горячие пятна.

Однако новое исследование преподнесло неожиданную загадку. Самое яркое горячее пятно, обнаруженное на последних снимках, оказалось заметно и в данных, полученных семь лет назад. Это значительно дольше, чем предполагают современные модели для времени жизни подобных структур.

Столь продолжительное существование горячих пятен может быть связано с орбитой близкой звезды-компаньона, существование которой недавно предположили по результатам наблюдений с помощью Очень Большого телескопа ESO (VLT).

Ученые исследовали поверхность Бетельгейзе в том числе для того, чтобы выяснить, могут ли горячие пятна быть связаны с такими событиями, как резкое падение яркости звезды в 2020 году.

Есть у астрономов и еще одна причина внимательно следить за Бетельгейзе. Звезда приближается к концу своей жизни и, вероятно, в будущем взорвется как сверхновая.

«Ее неизбежная судьба — стать сверхновой, поэтому особенно интересно узнать, как она выглядит сейчас», — отметил ведущий автор исследования, астроном ESO Билл Дент.

Когда Бетельгейзе все же взорвется, вспышка будет настолько яркой, что ее можно будет наблюдать с Земли даже среди бела дня.