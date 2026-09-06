Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Самые протяженные коммерческие авиарейсы в мире

Современные самолеты способны без остановки преодолевать более 15 тысяч километров. На инфографику попали десять самых протяженных прямых маршрутов коммерческой авиации.

Самые протяженные коммерческие авиарейсы в мире / © Civixplorer

Самый протяженный авиамаршрут в мире — Нью-Йорк — Сингапур. Самолет Airbus A350-900ULR преодолевает расстояние 15 332 километра в среднем за 18 часов 27 минут. Выполняют его Сингапурские авиалинии. Второе место также занимает направление между США и Сингапуром, но на этот раз из Ньюарка.

Замыкает тройку самых протяженных маршрутов рейс Катарских авиалиний Окленд — Доха. Чтобы соединить города Новой Зеландии и Катара, самолет преодолевает расстояние 14 526 километров.

Австралийская авиакомпания Qantas заняла четыре позиции в рейтинге. Авиакомпания соединяет с другими частями планеты города Австралии и Новой Зеландии.

Девять из десяти самых протяженных маршрутов соединяют города США, Новой Зеландии или Австралии с другими странами. Однако на инфографике можно заметить одно исключение — рейс Мехико — Шэньчжэнь, соединяющий Мексику и Китай.

Однако вскоре в мире появится новый рекордсмен. Qantas в 2027 году планирует запустить регулярный беспосадочный рейс между Сиднеем и Лондоном.