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Perseverance запечатлел солнечное затмение на Марсе
Люди по всему миру смогли насладиться впечатляющими видами во время полного солнечного затмения, произошедшего на прошлой неделе. Марсоход Perseverance тоже поднял взгляд к небу и увидел собственное солнечное затмение — только уже на Марсе.
Солнечные затмения — явление, характерное не только для Земли. Теоретически на любой планете, у которой есть хотя бы один естественный спутник, могут возникать моменты, когда этот спутник частично или полностью закрывает Солнце для наблюдателя, находящегося на поверхности.
Всего через день после полного солнечного затмения на Земле, во время которого Луна на некоторое время закрыла Солнце для наблюдателей в некоторых регионах планеты, — свое солнечное затмение произошло и на Марсе.
Подняв взгляд к небу с помощью левой камеры Mastcam-Z, марсоход Perseverance запечатлел один из двух спутников Марса — Фобос — частично закрывающий Солнце.
До сих пор люди могли непосредственно наблюдать космос с Земли, с околоземной орбиты и с поверхности Луны. На Марсе человек еще не побывал, и по-прежнему неизвестно, сколько времени пройдет до первой высадки людей на Красной планете. Но роботизированные исследователи вроде Perseverance позволяют людям увидеть уникальное зрелище — солнечное затмение на другом мире.
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