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Фотоловушка впервые запечатлела редчайшую андскую кошку в отдаленных горах

Неуловимая андская кошка, которую иногда называют «призраком Анд», была снята в аргентинских Андах с помощью автоматической камеры, установленной организациями Greater Good Charities и Wildlife Conservation Society (WCS) Argentina.

Андская кошка — один из самых редких и находящихся под наибольшей угрозой исчезновения видов диких кошек в Америке — попала в объектив фотоловушки / © WCS Argentina

Этот вид считается одним из наиболее редких представителей семейства кошачьих: по оценкам специалистов, в Америке сохранилось менее 2200 особей. На кадрах с фотоловушки небольшая кошка передвигается среди скалистого ландшафта Анд, где ее окраска позволяет практически сливаться с окружающей местностью. Андские кошки ведут одиночный образ жизни и крайне редко попадаются людям на глаза.

© WCS Argentina

Съемка велась в нескольких километрах к востоку от аргентинского заповедника Ла-Пайюния, где экологи и биологи на протяжении нескольких лет занимаются восстановлением природных территорий. Полученные кадры стали редким свидетельством того, что восстановление экосистем может создавать необходимые условия для возвращения животных и их размножения.

Андская кошка — небольшой, но крепкий хищник, прекрасно приспособленный к жизни в высокогорных каменистых районах Южной Америки. Долгое время этот вид оставался для ученых почти загадкой из-за крайне малого числа наблюдений. Появление автоматических фотокамер позволило специалистам WCS Argentina документировать присутствие этих животных в районах, где непосредственные наблюдения человеком практически невозможны.

WCS Argentina изучает распространение андской кошки в северной части Патагонии с 2005 года. Организация установила, что половина собранных ею свидетельств относилась к кошкам, убитым владельцами ранчо, которые стремились предотвратить нападения хищников на домашний скот.

Вид сталкивается и с другими угрозами: гибелью под колесами автомобилей, сокращением численности его основной добычи — горной вискачи, разрушением мест обитания в результате добычи углеводородов и полезных ископаемых, а также последствиями изменения климата.

Андская кошка — единственный представитель семейства кошачьих в Америке, которому Международный союз охраны природы (IUCN) присвоил статус «Находящийся под угрозой исчезновения». Она также считается одной из наиболее уязвимых диких кошек на планете.

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