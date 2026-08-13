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Фото солнечного затмения 2026: как его увидели с Земли и с орбиты
Полные солнечные затмения — удивительные, но очень мимолетные события. В тот момент, когда Луна проходит точно перед Солнцем, а ее тень скользит по поверхности Земли, температура воздуха падает, а дневной свет приобретает зловещий оттенок сумерек. Птицы и другие животные замолкают. Это зрелище не похоже ни на одно другое.
Ширина полосы полной фазы — линии, которую тень Луны словно «прочертила» на поверхности нашей планеты 12 августа 2026 года, — составляла 293 километров. Она началась в районе Сибири над Северным Ледовитым океаном, после чего тень вышла на сушу в восточной части Гренландии. Затем полоса прошла через западную Исландию и направилась к северной Испании, где миллионы людей собрались, чтобы увидеть редкое космическое явление.
Далее тень пересекла Балеарские острова, расположенные к востоку от материковой Испании, и завершила свой путь над Средиземным морем на закате.
Для наблюдателей, оказавшихся внутри узкой полосы полной фазы, открылась редкая возможность увидеть невооруженным глазом внешнюю атмосферу Солнца — корону.
Следующее полное солнечное затмение произойдет 2 августа 2027 года. Полоса полной фазы будет иметь ширину 258 километров и пройдет через южную Испанию, север Марокко, север Алжира, север Туниса, северо-восток Ливии, центральную часть Египта, северо-восточную оконечность Судана, юго-запад Саудовской Аравии, Йемен и северо-восток Сомали.
Новый эксперимент на Большом адронном коллайдере пошел вразрез с принятыми представлениями о поведении глюонов в ядре
Эксперимент физиков из ЦЕРН позволил рассмотреть поведение глюонов внутри атомных ядер с беспрецедентной точностью. При сверхвысоких плотностях эти элементарные частицы переставали размножаться и начинали объединяться. Это помогло найти подтверждение теории «глюонного насыщения», а не принятого «ядерного затенения» для определенного диапазона сверхвысоких энергий.
МС-21-310 — импортозамещенная версия российского пассажирского самолета МС-21. Вскоре он появится на отечественных аэродромах, пообещали в «Ростехе». Также госкорпорация опубликовала видео, на котором можно увидеть процесс строительства этого авиалайнера.
Двадцатилетнее исследование подтвердило: качественный детский сад реально влияет на академическое будущее ребенка
Качественное дошкольное образование закладывает прочный фундамент успехов на долгие годы вперёд — вплоть до выпускного класса. Двадцатилетнее исследование показало, что дети, которые в возрасте четырех лет перед поступлением в школу посещали бесплатные государственные подготовительные классы, учатся существенно лучше сверстников, посещавших обычные детские сады с упором на простой присмотр или оставшихся на домашнем воспитании.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Новый эксперимент на Большом адронном коллайдере пошел вразрез с принятыми представлениями о поведении глюонов в ядре
Эксперимент физиков из ЦЕРН позволил рассмотреть поведение глюонов внутри атомных ядер с беспрецедентной точностью. При сверхвысоких плотностях эти элементарные частицы переставали размножаться и начинали объединяться. Это помогло найти подтверждение теории «глюонного насыщения», а не принятого «ядерного затенения» для определенного диапазона сверхвысоких энергий.
Британские экологи выяснили, что большинство людей не догадываются о вреде солнцезащитных кремов для Мирового океана. Обзор научной литературы и локальный уличный опрос наглядно продемонстрировали разрыв между реальными экологическими угрозами и повседневными привычками покупателей.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
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Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
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31 Октября, 2020
Автоматы в космосе: никаких перспектив замены человека
22 Ноября, 2013
Оружие будущего
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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