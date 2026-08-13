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Фото солнечного затмения 2026: как его увидели с Земли и с орбиты

Полные солнечные затмения — удивительные, но очень мимолетные события. В тот момент, когда Луна проходит точно перед Солнцем, а ее тень скользит по поверхности Земли, температура воздуха падает, а дневной свет приобретает зловещий оттенок сумерек. Птицы и другие животные замолкают. Это зрелище не похоже ни на одно другое.

Солнце во время полного солнечного затмения, видимое с палубы судна MS Spitsbergen в Скорсби-Санд, Гренландия / © Daisy Dobrijevic / Future

Ширина полосы полной фазы — линии, которую тень Луны словно «прочертила» на поверхности нашей планеты 12 августа 2026 года, — составляла 293 километров. Она началась в районе Сибири над Северным Ледовитым океаном, после чего тень вышла на сушу в восточной части Гренландии. Затем полоса прошла через западную Исландию и направилась к северной Испании, где миллионы людей собрались, чтобы увидеть редкое космическое явление.

Солнечное затмение с борта МКС / © «Роскосмос» / Автор: Петр Дубров

Далее тень пересекла Балеарские острова, расположенные к востоку от материковой Испании, и завершила свой путь над Средиземным морем на закате.

Солнце во время полного солнечного затмения, видимое с палубы судна MS Spitsbergen в Скорсби-Санд, Гренландия / © Daisy Dobrijevic / Future

Для наблюдателей, оказавшихся внутри узкой полосы полной фазы, открылась редкая возможность увидеть невооруженным глазом внешнюю атмосферу Солнца — корону.

Полное солнечное затмение, наблюдаемое в Валории ла Буэна, Испания / © Anthony Wood / Future

Следующее полное солнечное затмение произойдет 2 августа 2027 года. Полоса полной фазы будет иметь ширину 258 километров и пройдет через южную Испанию, север Марокко, север Алжира, север Туниса, северо-восток Ливии, центральную часть Египта, северо-восточную оконечность Судана, юго-запад Саудовской Аравии, Йемен и северо-восток Сомали.

Полное солнечное затмение в Сегур-де-Калафель, Испания / © Eric Alonso / Getty Images

Полное солнечное затмение из Сан-Мильян-де-лос-Кабальерос, Испания / © Bill Ingalls / NASA via Getty Images

Солнечное затмение из Келстон Раундхилл в Бате, Сомерсет, Англия / © Harry Bennett / Future

Солнечное затмение во фьорде Мариагер в Дании / © Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / AFP via Getty Images