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Космическое командование США вновь заявило о российском орбитальном противоспутниковом оружии
Командующий американским Космическим командованием Стивен Уайтинг весной сообщил, что Россия, по оценке США, перешла от испытаний к развертыванию таких аппаратов. Осенью дискуссия расширилась: американские военные признали наличие собственных вооружений на орбите. Конкретные возможности систем остаются раскрыты лишь частично.
Американское Космическое командование считает, что Россия продвинулась от испытаний орбитальных противоспутниковых технологий к размещению действующих систем. Об этом генерал Стивен Уайтинг заявил еще 21 апреля 2026 года на мероприятии Центра стратегических и международных исследований. Его слова описывают оценку американской стороны. Они не являются независимым техническим подтверждением назначения каждого российского аппарата, совершающего маневры на орбите.
В опубликованной записи и стенограмме встречи обсуждался, в частности, «Космос-2558». В представленном на мероприятии видеоматериале говорится, что после запуска в августе 2022 года он оказался в близкой плоскости орбиты с американским государственным спутником. В июне 2025-го российский аппарат выпустил меньший объект, который затем совершал самостоятельные маневры. Именно такие последовательности действий привлекают внимание военных наблюдателей.
При этом в самом видео CSIS отмечено, что точное назначение «Космоса-2558» и отделившегося объекта неизвестно. Сближение и движение рядом демонстрируют способность управлять относительным положением аппаратов, но не показывают напрямую их внутреннее оборудование. По траектории можно судить о маневре. Установить, предназначен ли конкретный прибор для осмотра, связи, помех или другого воздействия, значительно сложнее.
Но само наличие такой возможности имеет двойное назначение: сходные операции нужны для инспекции, обслуживания, дозаправки и удаления неисправной техники. Поэтому оценка угрозы зависит не только от технической способности приблизиться, но и от контекста, поведения и доступной информации о миссии.
Более широкий обзор дает отчет Secure World Foundation за 2026 год. В нем рассмотрены открытые сведения о возможностях 13 стран в пяти категориях: орбитальные системы, перехватчики прямого выведения, радиоэлектронное воздействие, направленная энергия и кибероперации. Такое разделение важно: выражение «космическое оружие» объединяет очень разные способы воздействия, и не каждый из них предполагает физическое разрушение спутника.
Последствия разрушительных испытаний измеримы. По обновленным данным фонда, противоспутниковые испытания США, России, Китая и Индии создали 6904 каталогизированных фрагмента, из которых 2773 оставались на орбите в рассматриваемом отчете. Это историческая сумма по нескольким программам и странам, а не результат действий «Космоса-2558». Разделять эти сведения необходимо, чтобы общая статистика мусора не превращалась в обвинение конкретного аппарата без доказательств.
В сентябре появился новый политический контекст. Американские военные публично признали наличие собственных вооружений на орбите, не раскрыв их подробных характеристик. Как сообщило Reuters 16 сентября, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ответ заявил, что еще остается время предотвратить гонку вооружений посредством международного юридически обязывающего соглашения.
Для операторов спутников практическая проблема состоит в своевременном распознавании необычного поведения. Нужно отличать плановый маневр от сближения, которое требует реакции, и делать это на основе неполной информации. Резкое изменение траектории может вынудить другой аппарат потратить топливо или изменить программу работы. Поэтому прозрачность планов и устойчивый обмен данными важны даже до того, как возникает вопрос о каком-либо применении оружия.
Открытые наблюдения позволяют все подробнее восстанавливать движение спутников, но остаются границы того, что можно из них заключить. Весеннее заявление Уайтинга и сентябрьское признание США показывают изменение публичной риторики вокруг орбитальных вооружений. Техническая оценка требует другого уровня доказательств: подтвержденных возможностей аппаратов, характера испытаний и результатов воздействия. До появления таких сведений заявления сторон и наблюдаемые маневры следует рассматривать рядом, сохраняя различие между ними.
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