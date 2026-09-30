Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Roman Markin
Roman Markin
Рейтинг: +693
Посты: 313
3,0 тыс

Космическое командование США вновь заявило о российском орбитальном противоспутниковом оружии

Командующий американским Космическим командованием Стивен Уайтинг весной сообщил, что Россия, по оценке США, перешла от испытаний к развертыванию таких аппаратов. Осенью дискуссия расширилась: американские военные признали наличие собственных вооружений на орбите. Конкретные возможности систем остаются раскрыты лишь частично.

Сообщество
# безопасность
# военные технологии
# космический мусор
# космос
# орбита
# противоспутниковое оружие
# Россия
# спутники
# США
Снимок российского аппарата «Космос-2558», полученный с другого спутника / © HEO
Снимок российского аппарата «Космос-2558», полученный с другого спутника / © HEO

Американское Космическое командование считает, что Россия продвинулась от испытаний орбитальных противоспутниковых технологий к размещению действующих систем. Об этом генерал Стивен Уайтинг заявил еще 21 апреля 2026 года на мероприятии Центра стратегических и международных исследований. Его слова описывают оценку американской стороны. Они не являются независимым техническим подтверждением назначения каждого российского аппарата, совершающего маневры на орбите.

В опубликованной записи и стенограмме встречи обсуждался, в частности, «Космос-2558». В представленном на мероприятии видеоматериале говорится, что после запуска в августе 2022 года он оказался в близкой плоскости орбиты с американским государственным спутником. В июне 2025-го российский аппарат выпустил меньший объект, который затем совершал самостоятельные маневры. Именно такие последовательности действий привлекают внимание военных наблюдателей.

«По нашей оценке, они завершили испытания и теперь выводят действующие системы».

Стивен Уайтинг

При этом в самом видео CSIS отмечено, что точное назначение «Космоса-2558» и отделившегося объекта неизвестно. Сближение и движение рядом демонстрируют способность управлять относительным положением аппаратов, но не показывают напрямую их внутреннее оборудование. По траектории можно судить о маневре. Установить, предназначен ли конкретный прибор для осмотра, связи, помех или другого воздействия, значительно сложнее.

Орбитальный противоспутниковый аппарат отличается от перехватчика, запускаемого с Земли непосредственно к цели. Он заранее находится в космосе и может менять свою орбиту для сближения.

Но само наличие такой возможности имеет двойное назначение: сходные операции нужны для инспекции, обслуживания, дозаправки и удаления неисправной техники. Поэтому оценка угрозы зависит не только от технической способности приблизиться, но и от контекста, поведения и доступной информации о миссии.

Более широкий обзор дает отчет Secure World Foundation за 2026 год. В нем рассмотрены открытые сведения о возможностях 13 стран в пяти категориях: орбитальные системы, перехватчики прямого выведения, радиоэлектронное воздействие, направленная энергия и кибероперации. Такое разделение важно: выражение «космическое оружие» объединяет очень разные способы воздействия, и не каждый из них предполагает физическое разрушение спутника.

Последствия разрушительных испытаний измеримы. По обновленным данным фонда, противоспутниковые испытания США, России, Китая и Индии создали 6904 каталогизированных фрагмента, из которых 2773 оставались на орбите в рассматриваемом отчете. Это историческая сумма по нескольким программам и странам, а не результат действий «Космоса-2558». Разделять эти сведения необходимо, чтобы общая статистика мусора не превращалась в обвинение конкретного аппарата без доказательств.

В сентябре появился новый политический контекст. Американские военные публично признали наличие собственных вооружений на орбите, не раскрыв их подробных характеристик. Как сообщило Reuters 16 сентября, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ответ заявил, что еще остается время предотвратить гонку вооружений посредством международного юридически обязывающего соглашения. 

Сергей Рябков / © REUTERS, Anastasia Barashkova 
Сергей Рябков / © REUTERS, Anastasia Barashkova 

Для операторов спутников практическая проблема состоит в своевременном распознавании необычного поведения. Нужно отличать плановый маневр от сближения, которое требует реакции, и делать это на основе неполной информации. Резкое изменение траектории может вынудить другой аппарат потратить топливо или изменить программу работы. Поэтому прозрачность планов и устойчивый обмен данными важны даже до того, как возникает вопрос о каком-либо применении оружия.

Открытые наблюдения позволяют все подробнее восстанавливать движение спутников, но остаются границы того, что можно из них заключить. Весеннее заявление Уайтинга и сентябрьское признание США показывают изменение публичной риторики вокруг орбитальных вооружений. Техническая оценка требует другого уровня доказательств: подтвержденных возможностей аппаратов, характера испытаний и результатов воздействия. До появления таких сведений заявления сторон и наблюдаемые маневры следует рассматривать рядом, сохраняя различие между ними.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# безопасность
# военные технологии
# космический мусор
# космос
# орбита
# противоспутниковое оружие
# Россия
# спутники
# США
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Приводы: что заставляет робота двигаться?
Политехнический музей
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Гонка сардин. Большая миграция в океане
Дарвиновский музей
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Международные дни наблюдения птиц
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Люди и боги в культуре майя: как устроены их отношения?
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Прогулка по зоологическому парку Сан-Паулу (Бразилия)
Московский зоопарк
Москва
Лекция
02 Окт
900
США. Как колония превратилась в сверхдержаву?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
02 Окт
Бесплатно
Социология чтения: тексты и маскулинность
Шанинка
Москва
Проект
03 Окт
Бесплатно
Ярмарка космических профессий — 2026
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
03 Окт
Бесплатно
Кто разбил половцев? Древняя Русь и степная угроза
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые создали обои, вырабатывающие электричество из влаги в воздухе

    30 сентября, 14:04

  2. Каждый восьмой случай рака в мире связали с инфекциями

    30 сентября, 13:01

  3. В кривой камере волны сами выстроились в идеальную структуру

    30 сентября, 11:49

  4. Планы SpaceX угрожают возможностям США выводить людей в космос

    30 сентября, 10:49
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

Иван Колупаев
56 минут назад
Александр, ну мы ведь здесь не про клонирование и пересадку сознания. Сделать в точности такого Илона и правда непросто. Ну а талантливые люди

Планы SpaceX угрожают возможностям США выводить людей в космос

Елена Фоменко
2 часа назад
Дай бог, чтоб уже все эти тряпкоголовые отправились обратно песок

Около трети километровой Jeddah Tower окажется выше пограничного слоя атмосферы

Елена Фоменко
2 часа назад
Игорь, попей воды, успокойся

Около трети километровой Jeddah Tower окажется выше пограничного слоя атмосферы

Дмитрий Нетсев
2 часа назад
> Вышли в межзвёздное пространство > Всё ещё не достигли облака Оорта.

«Вояджер-2» приблизился к границе гелиосферы

Аркадий Зильберман
3 часа назад
Евгений, У нас две электрички в семье, и они два раза в неделю потребляют ночью 16 А по трем фазам (что вдвое меньше предусмотренного в домашнем

С электромобилями не все так просто! Эксперты вносят долю скепсиса

Александр Бобков
3 часа назад
А когда это в современном английском появилась ü? К чему такая почтительность к 🦃 😂

Рейтинг: крупнейшие экономики мира с самым быстрым ростом в 2026 году

Степан Жук
3 часа назад
Александр, молодые особи могли осваивать только острова. Где не было хищников. А питаться мог в море. Прибрежный хищник, там острове - вершина

Микрорапторины научились летать независимо от птиц

Евгений Насонов
4 часа назад
Racsel, А когда ты научишься писать комментарии, дочитав статью до конца? 🤦

Мировая гонка роботизации: рейтинг стран по внедрению промышленных роботов

Александр Березин
4 часа назад
Степан, "Не факт, что взрослый кетцалькоатль мог летать. Вполне вероятно, что летали молодые особи и осваивали новые территории или острова. А уже

Микрорапторины научились летать независимо от птиц

Дмитрий Козлов
4 часа назад
Дмитрий, а я думал, - это просто точки перехода в комплексное пространство.

OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?

tab
4 часа назад
ulogin_vkontakte_36459212, конец бывает разный - длинный и короткий. У немцев по любому длинный 😉

В Германии спустя десятилетия возобновили сборку собственного пассажирского самолета

tab
4 часа назад
Интересно, полностью импортозамещенный или электроника таки китайская?

В Германии спустя десятилетия возобновили сборку собственного пассажирского самолета

Степан Жук
5 часов назад
Не факт, что взрослый кетцалькоатль мог летать. Вполне вероятно, что летали молодые особи и осваивали новые территории или острова. А уже взрослые

Микрорапторины научились летать независимо от птиц

Igor Schatrov
5 часов назад
УРА РОССИЯ ВЕЛИКАЯ МОРСКАЯ ДЕРЖАВА!!!,УРА РОССИЙСКИЙ СОЛДАТ!!!,УРА РОССИЙСКИЙ ВПК!!!,УРА РОБОТИЗАЦИЯ В РОССИИ!!!!

Мировая гонка роботизации: рейтинг стран по внедрению промышленных роботов

Александр Березин
5 часов назад
Иван, Илоны нигде не родятся. На планете всего один такой человек, и исходя из истории, появление другого такого при жизни первого по вероятности

Планы SpaceX угрожают возможностям США выводить людей в космос

Александр Березин
5 часов назад
Sam, "Александр, Королёв из страны не сбегал, и порой в шагах ракеты мастерил." Это потому, что Королев был нищ как церковная крыса и заработать

Планы SpaceX угрожают возможностям США выводить людей в космос

Sam Dowson
6 часов назад
Александр, Королёв из страны не сбегал, и порой в шагах ракеты мастерил. Фон Браун почти тоже. И характеров их никто не спрашивал. Посади Маска в их

Планы SpaceX угрожают возможностям США выводить людей в космос

Sam Dowson
6 часов назад
Иван, тогда сразу Эль Падрэ, чо уж мелочиться.

Приближающееся явление Эль-Ниньо настолько экстремально, что у него нет даже научного названия

Андрей Лукьянченко
7 часов назад
ulogin_vkontakte_36459212, судный день приближается.нам нужен будет наш джон конор🙂

Китай установил мировой рекорд, отправив 116 подводных дронов в автономное плавание

Самые обсуждаемые