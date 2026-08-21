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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
21 августа, 09:07
Рейтинг: +300
Посты: 1051

Какие страны обладают самыми большими запасами пресной воды

Пресная вода — один из наиболее ценных ресурсов планеты, и этот ресурс не бесконечен. На инфографике показано, в каких странах сосредоточены возобновляемые ресурсы пресной воды.

Сообщество
# вода
# Инфографики
# пресная вода
# Рейтинги
# страны
Возобновляемые ресурсы пресной воды / © Anna Diederichs, Visual Capitalist
Возобновляемые ресурсы пресной воды / © Anna Diederichs, Visual Capitalist

По данным AQUASTAT, возобновляемые ресурсы пресной воды по всему миру составляют 42,8 триллиона кубометров. При этом на пять стран приходится более 40 процентов всех ресурсов. 

Первое место по возобновляемым водным ресурсам занимает Бразилия, обладающая 5,661 триллиона кубометров воды. Это 13,2 процента от мировых ресурсов. Значительную долю водных богатств — около 75 процентов — обеспечивает бассейн Амазонки.

На втором месте расположилась Россия с 4,312 триллиона кубометров, что составляет около 10,1 процента от мировых ресурсов. Замыкает топ-3 Канада (2,850 триллиона кубометров).

В пятерку вошли США и Китай. Также большими запасами — более триллиона кубометров — обладают Колумбия, Индонезия, Перу, Индия и Мьянма.

С дефицитом пресной воды чаще всего сталкиваются жители Африки и Ближнего Востока. На все африканские страны приходится около 9 процентов от возобновляемых мировых ресурсов воды, на ближневосточные страны — около одного процента.

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