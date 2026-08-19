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В США допустили, что Китай закрепит лунную территорию за собой по итогам «Чанъэ-7»

Уже в эти выходные с китайского космодрома должна стартовать ракета Long March 5, которая выведет в космос автоматическую лунную станцию «Чанъэ-7». Это очередной и наиболее сложный на сегодняшний день этап успешной китайской программы исследования Луны, начавшейся почти два десятилетия назад.

Снимок кратера Шеклтон / © NASA / KARI / ASU

Миссия впечатляет своим оснащением. В ее состав входят орбитальный аппарат с камерами высокого разрешения и другими современными научными приборами, посадочный модуль, луноход и небольшой зонд-прыгун.

Масса посадочного аппарата официально не раскрывается, однако известно, что он значительно тяжелее недавно доставленных на Луну американских аппаратов, включая Blue Ghost компании Firefly.

Но самое интересное в «Чанъэ-7» — место назначения. Посадка запланирована в районе одного из наиболее перспективных участков Луны — кратера Шеклтон, расположенного в районе Южного полюса.

Большая часть лунной поверхности представляет собой безжизненную пустыню. Однако Южный полюс, и особенно кратер Шеклтон, считается одним из наиболее ценных районов естественного спутника Земли.

Причина заключается в высоких краях кратера, которые создают области вечной тени, известные как «холодные ловушки». Считается, что за миллиарды лет в них могли накопиться вода в виде льда и другие полезные вещества.

Именно поэтому в долгосрочных планах NASA и Китая по созданию постоянных поселений на Луне относительно небольшой участок у Южного полюса имеет огромное значение. Появилась реальная перспектива того, что китайский луноход впервые начнет перемещаться по этому чрезвычайно интересному, но до сих пор практически не исследованному региону. Несомненно, миссия принесет впечатляющие фотографии и видеозаписи. А луноход и зонд-прыгун в случае успеха смогут предоставить самые подробные на сегодняшний день данные о наличии воды в районе Южного полюса и ее распространенности.

По мнению американского журналиста и космического обозревателя издания Ars Technica Эрика Бергера, Китай воспользуется политическим и пропагандистским эффектом успешной миссии «Чанъэ-7» и, возможно, заявит о фактическом праве на территорию, исследованную китайскими аппаратами, чтобы установить вокруг нее зону, закрытую для посещения NASA.