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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
19 августа, 08:59
Рейтинг: +297
Посты: 1042

Инфографика: как изменились мегаполисы мира за 50 лет

В последние десятилетия в мире наблюдается глобальная урбанизация. Все больше людей живут в городах-миллионниках. На инфографике наглядно показано, как изменились мегаполисы с 1975 по 2025 год.

Сообщество
# города
# демография
# Инфографики
# население
# страны
Инфографика: как изменились мегаполисы мира за 50 лет / © Chartive Editorial / United Nations, DESA, Population Division
Инфографика: как изменились мегаполисы мира за 50 лет / © Chartive Editorial / United Nations, DESA, Population Division

В 1975 году во всем мире насчитывалось восемь мегаполисов — городов с населением более 10 миллионов человек. Самым населенным городом тогда был Токио, где проживали более 24 миллионов человек. Второе место занимал еще один японский город — Осака. Замыкал тройку Нью-Йорк (США).

В 2025 году число мегаполисов в мире выросло до 33. При этом самым населенным городом стала столица Индонезии Джакарта, в которой проживают более 41,9 миллиона жителей. На втором месте оказалась Дакка (Бангладеш). Токио переместился на третье место, а Нью-Йорк выбыл из десятки.

При этом более половины всех мегаполисов расположены в Азии. В десятку попал один неазиатский город — Каир (Египет). В Европе полностью расположены лишь два мегаполиса — Москва и Лондон. Кроме того, Стамбул частично находится в Европе, частично — в Азии.

Москва в 1975 году занимала 10-е место по численности населения. Тогда в городе проживали более 8,5 миллиона человек. В 2025 году население Москвы достигло 14,5 миллиона, но занимает она уже 19-е место. 

Авторы инфографики использовали данные ООН «Перспективы мировой урбанизации — 2025». Численность населения городов и определение их границ могут различаться в зависимости от источника. 

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