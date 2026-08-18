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Китайское лазерное устройство для уничтожения комаров запустили в серийное производство
Разработанное в Китае лазерное устройство для борьбы с комарами вышло на стадию серийного производства. Первую партию аппаратов планируется отправить покупателям уже в конце августа, сообщила компания-разработчик Photon Matrix Lab в очередном обновлении на краудфандинговой платформе Indiegogo.
По словам производителя, компактное устройство сочетает лидар, миллиметровый радар, систему компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта и высокоточный лазер. Такая комбинация позволяет обнаруживать комаров и других мелких летающих насекомых, отслеживать их движение и поражать выбранную цель.
В последнем обновлении Photon Matrix сообщила, что серийный выпуск начался в августе. Одновременно компания открыла собственный интернет-магазин, через который потребители могут приобрести версии устройства с инфракрасным и синим лазером.
Появление нового продукта происходит на фоне стремительного роста рынка средств борьбы с комарами в Китае. По данным информационного агентства Синьхуа, в первой половине 2025 года из города Цзиньхуа в провинции Чжэцзян было экспортировано средств от комаров на сумму более 45 миллионов юаней (более 560 миллионов рублей). По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года показатель вырос на 65,1%.
Синьхуа также приводит оценки отраслевых специалистов, согласно которым объем китайского рынка средств борьбы с комарами может увеличиться с 7,86 миллиарда юаней в 2025 году до 12,43 миллиарда юаней к 2030 году.
При этом спрос ограничивается не только традиционными средствами — спиралями от комаров, электрическими испарителями и различными ловушками. Китайские разработчики экспериментируют и с более автоматизированными способами борьбы с насекомыми.
Например, во время Азиатских игр 2023 года в Ханчжоу в Деревне Азиатских игр использовалась автоматическая ловушка для комаров. Робот имитировал температуру человеческого тела и дыхание, привлекая насекомых, после чего захватывал или уничтожал их. В другом материале об Азиатских играх упоминались интеллектуальные роботы для борьбы с комарами, которые использовали углекислый газ и ультрафиолетовое излучение для привлечения насекомых.
Все эти решения демонстрируют разные способы применения современных технологий для борьбы с давно известной проблемой. Традиционные средства обычно основаны на использовании химических веществ, света или механических ловушек. Новые разработки делают ставку на датчики, компьютерное зрение, робототехнику и автоматизированные системы.
В устройстве Photon Matrix лазер становится не просто средством обнаружения, а завершающим этапом, непосредственно уничтожающим обнаруженную цель.
Впрочем, новая технология пока сталкивается с рядом практических вопросов. Заявленные Photon Matrix характеристики устройства еще не получили полноценного подтверждения в независимых испытаниях.
Компания заявила, что намерена опубликовать дополнительные результаты тестирования, а также более подробную информацию о безопасности устройства.
Для покупателей решающими факторами, скорее всего, станут эффективность, безопасность, надежность и цена. Именно от них будет зависеть, смогут ли высокотехнологичные средства борьбы с насекомыми выйти за пределы узкой ниши и стать полноценной альтернативой традиционным методам.
Таким образом, выход разработки Photon Matrix на серийное производство добавляет на уже сформировавшийся рынок новый технологический инструмент. Однако говорить о том, что лазерные системы в ближайшее время вытеснят привычные средства защиты от комаров, пока преждевременно.
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