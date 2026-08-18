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Китай представил модель нового самолета на 800 мест: размах больше, чем у B-2 Spirit, а вместимость — выше, чем у Airbus A380
Китайская исследовательская группа представила аэродинамическую модель огромного пассажирского самолета, созданного по аэродинамической схеме «летающее крыло», рассчитанного более чем на 800 пассажиров. Новый проект стал очередным амбициозным направлением в рамках китайской программы создания крупных гражданских самолетов.
В отличие от традиционных авиалайнеров, у которых фюзеляж, крылья и хвостовое оперение представляют собой отдельные элементы, схема «летающее крыло» объединяет большую часть конструкции в единый широкий несущий корпус.
Согласно представленному проекту, самолет будет иметь 85 метров в ширину и 43 метра в длину. Размах его крыла окажется примерно в 1,6 раза больше, чем у американского стелс-бомбардировщика B-2 Spirit, который также построен по аэродинамической схеме «летающее крыло». Для сравнения, Airbus A380, крупнейший пассажирский самолет в мире, обычно рассчитан примерно на 555 пассажиров.
Концепт разработан специалистами Китайского центра аэродинамических исследований и разработок (CARDC) — национального научно-исследовательского института, участвовавшего в создании ряда крупных авиационных проектов, включая узкофюзеляжный пассажирский лайнер C919 и военно-транспортный самолет Y-20.
Параллельно Китай продолжает работу над C929 — широкофюзеляжным дальнемагистральным лайнером примерно на 280 пассажиров, который, как ожидается, совершит первый полет около 2030 года. Еще один перспективный проект — сверхзвуковой пассажирский самолет C949, концепт которого во многом перекликается с технологиями сверхзвукового самолета NASA X-59.
Пассажирский самолет, созданный по аэродинамической схеме «летающий крыло», пока не получил официального названия, описывается разработчиками как пионерский проект, призванный исследовать еще более радикальные аэродинамические схемы и открыть новые возможности для создания самолетов большой вместимости.
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