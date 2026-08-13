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13 августа, 10:30
Татьяна Зайцева
1,4 тыс

Терпимость к вони назвали признаком болезни Паркинсона

❋ 6.3

Пациенты с болезнью Паркинсона не просто теряют обоняние — у них специфически меняется восприятие запахов. В отличие от здоровых людей, они не задерживают дыхание в присутствии неприятного запаха и в целом готовы нюхать его дольше, показало новое исследование.

Медицина
# аносмия
# болезнь Паркинсона
# запах
# обоняние
# симптом
© Mykyta Martynenko, Unsplash

Болезнь Паркинсона — прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Считается, что в основе болезни лежит гибель вырабатывающих дофамин нейронов в определенных участках мозга. Среди симптомов — тремор, замедленность движений, повышенный мышечный тонус, скованность, трудности с поддержанием равновесия, изменения в поведении, когнитивные и психические нарушения.

Один из ранних симптомов болезни Паркинсона — аносмия, то есть потеря обоняния. Снижение способности обнаруживать и идентифицировать запахи часто проявляется за годы или даже десятилетия до двигательных симптомов заболевания. Поэтому для ранней диагностики иногда используют стандартные тесты на обоняние.

Однако такие тесты измеряют общую эффективность обоняния: например, может ли человек выявить или назвать запах. Это создает диагностическую проблему, поскольку потеря обоняния — распространенное явление. Люди часто теряют обоняние при старении, из-за вирусных инфекций или проблем с пазухами носа. Поэтому часто остается неясным, указывают ли плохие результаты тестов на болезнь Паркинсона или на что-то совершенно другое.

Недавние исследования показали, что болезнь Паркинсона изменяет способ обработки сенсорной информации, а не просто притупляет чувства. Например, люди могут по-другому видеть цвета или воспринимать ритмы.

Авторы нового исследования, опубликованного в журнале npj Parkinson’s Disease, предположили, что аналогичное изменение восприятия происходит с обонянием. Для проверки своей гипотезы ученые привлекли к участию 94 человека.

В выборку вошли 33 пациента с диагнозом «болезнь Паркинсона», 33 здоровых человека, подобранных по возрасту и полу (контрольная группа), и 28 участников, испытывающих проблемы с обонянием по причинам, не связанным с болезнью Паркинсона. Средний возраст людей в группах составлял от 58 до 66 лет.

Сначала все прошли стандартный тест на обоняние, который успешно выявил снижение обоняния в двух группах, кроме контрольной, но не смог определить причину. Далее участников попросили понюхать контейнеры, источающие либо приятный лимонный аромат, либо запах фекалий, либо не имеющие запаха вообще. Нужно было оценить интенсивность и приятность запаха по шкале от одного до 100.

Люди с болезнью Паркинсона совпали в оценке интенсивности лимонного запаха со здоровыми людьми. Однако, что касается приятности этого аромата, они оценили ее столь же невысоко, как участники с непаркинсоновской потерей обоняния. То есть люди с болезнью Паркинсона испытывают не общее притупление чувств, а скорее специфическое изменение в том, как они оценивают приятность запахов, отметили исследователи.

Но самые неожиданные результаты показал тест на непроизвольные физиологические реакции на запахи. Как правило, люди автоматически делают более долгие и глубокие вдохи, когда ощущают приятный запах, и задерживают дыхание или делают более короткие, поверхностные вдохи в случае неприятного запаха.

Именно так поступали участники из контрольной группы и люди с непаркинсоновской потерей обоняния. Однако испытуемые с болезнью Паркинсона вели себя совсем иначе. Они не только не корректировали свое поведение при вдыхании в зависимости от того, что именно нюхают, но часто вдыхали запах фекалий заметно глубже и дольше, чем лимонный аромат.

Такая аномалия — еще один независимый диагностический маркер заболевания, пришли к выводу ученые. Созданный ими новый тест позволил, основываясь исключительно на реакциях, связанных с запахами, с высокой точностью отделить людей с болезнью Паркинсона от остальных участников исследования.

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Татьяна Зайцева
Татьяна Зайцева
139 статей
Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.
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Медицина
# аносмия
# болезнь Паркинсона
# запах
# обоняние
# симптом
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