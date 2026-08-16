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Убийства против самоубийств: что чаще происходит в разных странах
В некоторых странах разрыв между количеством убийств и самоубийств может достигать десятков раз, в других, напротив, преобладают убийства. На этой инфографике показано соотношение количества убийств и самоубийств в странах мира в 2021 году.
Авторы инфографики отметили красным страны, где преобладают убийства, синим — страны, где больше самоубийств. При этом в некоторых странах наблюдался высокий показатель обеих причин смерти.
Например, в Южной Африканской Республике уровень убийств составил 33,81 случая на 100 тысяч жителей, а самоубийств — 22,3 случая. Таким образом, убийства там встречаются примерно в 1,5 раза чаще.
Обратная ситуация оказалась в Кувейте. Там редко встречались как убийства (1,71), так и самоубийства (2,31). Самоубийства там фиксировали примерно в 1,35 раза чаще, чем убийства.
Страной-лидером по уровню убийств был Сальвадор — 93,82 случая на 100 тысяч жителей. При этом показатель самоубийств там оказался не таким высоким (7,63 случая). Получается, убийства там происходили более чем в 12 раз чаще, чем самоубийства.
Первое место в мире по уровню самоубийств занял Лесото — 28,66 случая на 100 тысяч жителей. Показатель убийств был еще выше — 38,95 случая. Таким образом, убивали там чаще примерно в 1,36 раза.
Как видно на карте, в Европе самоубийства встречались чаще убийств. Например, в Швейцарии зафиксировали 14,02 случая самоубийств на 100 тысяч жителей и 0,44 случая убийств. Таким образом, самоубийства там становились причиной смерти примерно в 32 раза чаще.
Сильнее всего убийства преобладали над самоубийствами на Ямайке — почти в 31 раз. Показатель убийств там составил 51,87 случая на 100 тысяч жителей, а самоубийств — 1,69.
В Японии, наоборот, почти в 97 раз чаще встречались самоубийства. Показатель самоубийств там составил 17,43 случая на 100 тысяч жителей, а убийств — 0,18 случая.
В России самоубийства также чаще становились причиной смерти — примерно в 3,2 раза. Показатель самоубийств составил 21,37 случая на 100 тысяч жителей, убийства — 6,74 случая.
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