Эксперт назвал ключевую технологию Starship тупиковой
Бывшие сотрудники NASA констатировали, что последнее видео испытаний крупнейшего космического корабля в истории снова показало проблемы и ограничения его теплового щита. С их точки зрения, любая из существующих технологий такого типа слишком сложна для реализации замысла Илона Маска о быстрой и безремонтной многоразовости Starship.
Во время 13-х летных испытаний Starship добился существенных результатов: почти все элементы программы, кроме торможения первой ступени, были выполнены штатно. Корабль, избежав разрушения аэродинамических рулей или повреждений корпуса, благополучно и мягко приводнился в Индийский океан, после чего проплыл по его поверхности уже больше сотни километров, показывая высокую герметичность.
Однако на части из 18 тысяч керамических плиток теплового щита корабля были видны белые разводы. Они остались от абляционной теплозащиты, нанесенной между плитками. Некоторые из последних имели поврежденные края, небольшое число их было утеряно при повторном входе в атмосферу. Бывший инженер NASA Дэн Раски, изучавший материалы для теплозащитных щитов почти сорок лет своей работы в Агентстве, дал комментарии по ситуации изданию ArsTechnica.
«Нынешняя система тепловой защиты Starship — это тупиковый путь для всех миссий, требующих полной и быстрой многоразовости», — заявил он. По его словам, NASA столкнулось со схожими сложностями полвека назад при разработке шаттлов. Те использовали десятки тысяч керамических плиток, чтобы защитить алюминиевый корпус корабля от нагрева при входе в атмосферу. Раски довольно опытный разработчик, один из создателей материала PICA (пропитанный фенолом абляционный материал). Модифицированную версию этого материала используют для теплозащиты корабля Crew Dragon, доставляющего в космос астронавтов США и российских космонавтов.
Попытки NASA справиться с керамической теплозащитой регулярно вели к провалу. Хотя исходно шаттлы планировали использовать десятки раз в год (и только тогда они могли дать приемлемые цены вывода грузов в космос), на практике поиск дефектов в тепловом щите и его ремонт всегда занимали долгие месяцы. Это стало одной из причин, почему другие корабли, утвержденные Агентством, больше никогда не имели керамической теплозащиты.
Раски вместе с бывшим астронавтом Чарльзом Камарда и Чарльзом Миллером, временно руководившим NASA до Айзекмана, провели анализ возможности быстрой многоразовости для Starship и пришли к выводу, что ситуация остается сложной. На съемках корабля, плывущего в море, видны белые следы, которые означают, что небольшое количество газов при торможении прошли между керамическими плитками и частично сдули абляционный слой. На то же указывают поврежденные края части плиток. Трещины на других плитках означают, что используемая керамика все еще слишком хрупка для быстрого, безремонтного повторного использования корабля.
Без него Starship вполне можно будет использовать для вывода в космос тысяч крупных спутников или доставки людей на Луну и Марс. Но вот многие тысячи рейсов к Марсу, которые Маск считает необходимым для колонизации Красной планеты, станут уже малореальными.
Дело в том, что для таких рейсов каждый Starship с людьми и грузами надо дозаправить не менее пары десятков раз. То есть потребуются буквально десятки тысяч пусков Starship-танкеров, по сути кораблей той же конструкции, но несущих только жидкий кислород и метан. При быстрой многоразовости можно запускать один и тот же танкер несколько раз в сутки. Тогда их потребуется довольно немного. Но при паузе между переиспользованиями хотя бы в две недели танкеров потребуется уже около тысячи.
Раски считает, что есть смысл организовать программу NASA по изучению новых видов тепловых щитов и материалов для них. В то же время, неясно, насколько это поможет. Керамическая теплозащита пока не имеет внятных альтернатив: та же PICA долго делается в автоклаве, но работает за счет абляции, при которой материал сдувает с поверхности космического корабля. Наносить ее перед каждым полетом еще дольше и сложнее, чем ремонтировать керамические плитки.
Альтернативный подход в конце 2010-х предложил сам Илон Маск: охлаждать стальную поверхность Starship за счет испарения жидкого метана, закачиваемого под оболочку корабля там, где нужна теплозащита. Такой метод упрощает многоразовость без ремонта, но требует расхода больших объемов жидкого метана, что снизило бы полезную нагрузку самого корабля.
Пока неизвестно, каким путем пойдут разработки SpaceX в этом случае, но судя по истории работы компании с техническими вызовами, так или иначе решение будет найдено. Более сложным вопросом остается то, удастся ли добиться этого в 2020-х.
Российские ученые создали модель, которая прогнозирует продолжительность жизни населения с точностью 99,7%
Рост средней продолжительности жизни и старение населения формируют новые требования к системе государственного планирования. Для обоснованного распределения ресурсов в сфере здравоохранения, пенсионного обеспечения и социальной поддержки необходимы достоверные данные о возрастной структуре общества. Сегодня для этого применяют специальные математические модели, позволяющие прогнозировать изменения. Проблема в том, что их создавали еще в прошлом веке. Они не учитывают существующие демографические закономерности и улучшение качества современной жизни. Их использование часто ведет к значительным погрешностям в расчетах, что, в свою очередь, делает невозможным своевременное перераспределение бюджетных средств между ключевыми государственными структурами. Ученые Пермского Политеха предложили новую модель для прогнозирования продолжительности жизни, которая работает с точностью 99,7%. Ее можно применять для планирования в сфере здравоохранения, пенсионного обеспечения и социальной поддержки.
Пик массовых расстрелов и смертей в результате суицида приходится на одно и то же время года. К такому выводу пришли медики, проанализировав данные о тысячах подобных трагедий в США за восемь лет.
Новый эксперимент показал, что собаки далеко не всегда готовы помогать людям бескорыстно. Ожидание вкусной награды влияет на поведение этих животных гораздо сильнее.
Правильно подобранные звуковые последовательности способны не только стимулировать рост растений, но и влиять на их урожайность. К такому выводу пришли авторы нового исследования. Они разработали технологию, которая позволяет воздействовать на процессы развития растений через акустические сигналы без использования генной инженерии или химикатов. В экспериментах добились повышения урожайности мяты, сои, болгарского перца и конопли.
Формально почти вся программа тринадцатого полета самой большой ракеты в истории выполнена. Однако испытания показали неполную отлаженность ключевого элемента системы. SpaceX оказывается в ситуации действительно плотных сроков: до намеченного возвращения людей на Луну всего два года и два месяца.
Сегодня на земле существует примерно 7500 языков, однако ученые давно подозревали, что в прошлом их было значительно больше. Международная группа лингвистов реконструировала историю языкового разнообразия за последние 12 тысяч лет и пришла к выводу, что человечество уже пережило «золотой век» языков, после которого их число начало быстро сокращаться.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Древнеримские инженеры проложили колоссальную сеть дорог через Европу, Северную Африку и Ближний Восток, многие участки которой до сих пор поражают безупречной прямолинейностью. Секрет строительства заключался в использовании трех особых геодезических инструментов, с помощью которых разбивали местность на ровные отрезки и размечали трассы.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
6 Марта, 2015
Дети-маугли
24 Апреля, 2017
Вопросы читателей (ч. 2)
23 Мая, 2016
Супергерои по соседству
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии