Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Орбитальные дата-центры приведут к экологической катастрофе, заявили ученые
За последний год среди ряда миллиардеров, включая Илона Маска и Джеффа Безоса, набирает популярность необычная идея: вместо строительства дата-центров на Земле, где подобные проекты все чаще встречают сопротивление местных жителей, перенести их прямо на орбиту.
Многие специалисты сразу указали, что с экономической и логистической точек зрения такой концепт выглядит крайне сомнительным. Однако теперь ученые предупреждают: даже если подобный проект удастся реализовать, экологические последствия могут оказаться разрушительными.
Новая петиция, подготовленная экологической правозащитной организацией EarthJustice и опубликованная газетой The Guardian, предупреждает о «катастрофических» последствиях для планеты, если поддерживаемая миллиардерами идея когда-либо станет реальностью.
Документ призывает Федеральную комиссию по связи США (FCC) тщательно проверить заявки на лицензирование орбитальных дата-центров, поскольку они могут противоречить федеральному законодательству. Таким образом авторы присоединились к растущему числу экспертов, считающих подобную инициативу крайне опасной.
Документ выполняет сразу две функции. Помимо официального требования провести экологическую экспертизу проектов, он также представляет собой так называемую «петицию об отказе» — юридический механизм, который требует подтверждать все заявления проверенными фактами.
Именно поэтому документ фактически превратился в полноценный научно-аналитический обзор. Он содержит 113 ссылок на научные исследования и экспертные материалы, став одним из самых подробных публичных анализов потенциальных последствий создания орбитальных дата-центров.
«Эксплуатация более миллиона спутников-дата-центров грозит потенциально катастрофическими масштабами загрязнения атмосферы, создавая риски для климата, озонового слоя, здоровья людей и даже химического состава стратосферы», — заявили авторы документа.
Особое беспокойство вызывает возможное ускорение загрязнения стратосферы. По мнению исследователей, размещение огромного количества экспериментальных орбитальных дата-центров приведет к дальнейшему накоплению тяжелых металлов, токсичных газов и углеродных частиц. Уже сегодня концентрация подобных загрязнителей стремительно растет из-за рекордного числа запусков спутников.
Компании, принадлежащие технологическим миллиардерам, уже подвергаются критике за недостаточную прозрачность в вопросах воздействия спутников на окружающую среду. По мнению авторов петиции, массовый запуск орбитальных дата-центров лишь многократно усугубит эту проблему.
Пик массовых расстрелов и смертей в результате суицида приходится на одно и то же время года. К такому выводу пришли медики, проанализировав данные о тысячах подобных трагедий в США за восемь лет.
Новый эксперимент показал, что собаки далеко не всегда готовы помогать людям бескорыстно. Ожидание вкусной награды влияет на поведение этих животных гораздо сильнее.
Исследователи из США нашли в организме человека ранее неизвестный пептид BRP и проверили его работу на животных. В экспериментах он помог снизить аппетит и процент содержания жира без побочных эффектов. По механизму действия BRP напоминает препараты для снижения веса на основе ГПП-1, к которым относится семаглутид, но, предположительно, действует иначе: не через кишечник и поджелудочную железу, а преимущественно через центральные сигнальные пути в мозге, включая области гипоталамуса, участвующие в регуляции аппетита. Авторы новой научной работы рассматривают открытие как основу для принципиально нового класса лекарств от ожирения.
Правильно подобранные звуковые последовательности способны не только стимулировать рост растений, но и влиять на их урожайность. К такому выводу пришли авторы нового исследования. Они разработали технологию, которая позволяет воздействовать на процессы развития растений через акустические сигналы без использования генной инженерии или химикатов. В экспериментах добились повышения урожайности мяты, сои, болгарского перца и конопли.
Формально почти вся программа тринадцатого полета самой большой ракеты в истории выполнена. Однако испытания показали неполную отлаженность ключевого элемента системы. SpaceX оказывается в ситуации действительно плотных сроков: до намеченного возвращения людей на Луну всего два года и два месяца.
Сегодня на земле существует примерно 7500 языков, однако ученые давно подозревали, что в прошлом их было значительно больше. Международная группа лингвистов реконструировала историю языкового разнообразия за последние 12 тысяч лет и пришла к выводу, что человечество уже пережило «золотой век» языков, после которого их число начало быстро сокращаться.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Древнеримские инженеры проложили колоссальную сеть дорог через Европу, Северную Африку и Ближний Восток, многие участки которой до сих пор поражают безупречной прямолинейностью. Секрет строительства заключался в использовании трех особых геодезических инструментов, с помощью которых разбивали местность на ровные отрезки и размечали трассы.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
28 Сентября, 2016
Космические внедорожники
15 Ноября, 2020
Домой не прилетим: самолеты конца света США и России
12 Декабря, 2018
Десять самых важных научных событий 2018 года
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии