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Орбитальные дата-центры приведут к экологической катастрофе, заявили ученые

За последний год среди ряда миллиардеров, включая Илона Маска и Джеффа Безоса, набирает популярность необычная идея: вместо строительства дата-центров на Земле, где подобные проекты все чаще встречают сопротивление местных жителей, перенести их прямо на орбиту.

Орбитальный дата-центр / © SpaceX

Многие специалисты сразу указали, что с экономической и логистической точек зрения такой концепт выглядит крайне сомнительным. Однако теперь ученые предупреждают: даже если подобный проект удастся реализовать, экологические последствия могут оказаться разрушительными.

Новая петиция, подготовленная экологической правозащитной организацией EarthJustice и опубликованная газетой The Guardian, предупреждает о «катастрофических» последствиях для планеты, если поддерживаемая миллиардерами идея когда-либо станет реальностью.

Документ призывает Федеральную комиссию по связи США (FCC) тщательно проверить заявки на лицензирование орбитальных дата-центров, поскольку они могут противоречить федеральному законодательству. Таким образом авторы присоединились к растущему числу экспертов, считающих подобную инициативу крайне опасной.

Документ выполняет сразу две функции. Помимо официального требования провести экологическую экспертизу проектов, он также представляет собой так называемую «петицию об отказе» — юридический механизм, который требует подтверждать все заявления проверенными фактами.

Именно поэтому документ фактически превратился в полноценный научно-аналитический обзор. Он содержит 113 ссылок на научные исследования и экспертные материалы, став одним из самых подробных публичных анализов потенциальных последствий создания орбитальных дата-центров.

«Эксплуатация более миллиона спутников-дата-центров грозит потенциально катастрофическими масштабами загрязнения атмосферы, создавая риски для климата, озонового слоя, здоровья людей и даже химического состава стратосферы», — заявили авторы документа.

Особое беспокойство вызывает возможное ускорение загрязнения стратосферы. По мнению исследователей, размещение огромного количества экспериментальных орбитальных дата-центров приведет к дальнейшему накоплению тяжелых металлов, токсичных газов и углеродных частиц. Уже сегодня концентрация подобных загрязнителей стремительно растет из-за рекордного числа запусков спутников.

Компании, принадлежащие технологическим миллиардерам, уже подвергаются критике за недостаточную прозрачность в вопросах воздействия спутников на окружающую среду. По мнению авторов петиции, массовый запуск орбитальных дата-центров лишь многократно усугубит эту проблему.