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На текстильных фабриках внедрят 2 000 человекоподобных роботов для ускорения и оптимизации производства
Текстильная промышленность стремительно приближается к масштабной автоматизации: человекоподобные роботы начинают брать на себя самые трудоемкие производственные операции.
Китайский производитель промышленного швейного оборудования Jack Technology совместно с Siemens работает над интеграцией искусственного интеллекта, цифрового проектирования и гуманоидной робототехники в производство одежды. Компания рассчитывает повысить эффективность производства как минимум на 30%, одновременно отвечая на растущий спрос на индивидуализированную продукцию, сокращение сроков поставок и увеличение производственных затрат.
В рамках этой стратегии Jack Technology заказала 2 000 человекоподобных роботов, специально адаптированных для швейной промышленности. По заявлению компании, это станет одним из первых масштабных внедрений роботов-гуманоидов в отрасли.
Интерес промышленности к гуманоидным роботам объясняется тем, что они способны работать в среде, созданной для людей, используя уже существующие инструменты, оборудование и рабочие места без необходимости серьезной модернизации производства.
В отличие от традиционных промышленных роботов, обычно закрепленных на одном месте, гуманоиды воспроизводят движения человека и могут адаптироваться к меняющейся обстановке. Такая гибкость делает их особенно перспективными для компенсации нехватки рабочей силы и совместной работы с людьми.
Практическую эффективность подобного подхода продемонстрировали недавние испытания на заводе электроники Siemens в немецком Эрлангене. Британская компания Neura Robotics, разрабатывающая человекоподобных роботов, провела двухнедельное тестирование своего колесного гуманоида HMND 01. Оснащенный системой физического искусственного интеллекта NVIDIA, робот самостоятельно перемещал контейнеры: устанавливал их на конвейерную ленту, а затем доставлял в зону передачи сотрудникам предприятия.
Во время испытаний HMND 01 перемещал до 60 контейнеров в час и без вмешательства оператора работал с двумя различными размерами тары. Робот функционировал более восьми часов ежедневно, а точность полностью автономных операций по захвату и размещению контейнеров превысила 90%. Испытания показали, что гуманоиды способны взять на себя повторяющиеся логистические операции, органично вписываясь в существующие производственные процессы.
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