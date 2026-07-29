  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
29 июля, 08:09
Рейтинг: +986
Посты: 2079

В Китае открыли один из самых больших музеев естественной истории в мире

Шэньчжэнь — китайская столица робототехники и искусственного интеллекта — давно превратился в настоящий полигон для самых смелых архитектурных экспериментов. Огромный мегаполис, известный своими футуристическими небоскребами и технологическими компаниями, пополнился еще одним выдающимся сооружением.

Сообщество
# архитектура
# Китай
# строительство
# технологии
Музей естественной истории Шэньчжэня / © B+H Architects
Музей естественной истории Шэньчжэня / © B+H Architects

После четырех лет строительства здесь открылся Музей естественной истории Шэньчжэня, который уже называют одним из самых впечатляющих музеев подобного рода в мире.

В отличие от большинства современных зданий города, стремящихся ввысь, новый музей органично вписан в окружающий ландшафт. Он расположен в районе Пиншань на берегу озера Яньцзы. Комплекс занимает территорию свыше 105 тысяч квадратных метров и стал одним из крупнейших музеев естественной истории на планете. Это также первое учреждение такого профиля, обслуживающее весь юг Китая, включая Шэньчжэнь, Гонконг, Гуанчжоу и многие другие крупные города региона.

Музей естественной истории Шэньчжэня / © B+H Architects
Музей естественной истории Шэньчжэня / © B+H Architects

Проект разработали датское архитектурное бюро 3XN совместно с компаниями B+H Architects и Zhubo Design. Здание напоминает гигантскую плавную скульптуру, словно выросшую из окружающего ландшафта. Одной из его главных особенностей стала открытая крыша, по которой посетители могут свободно гулять, как по городскому парку. Вместо привычной смотровой площадки архитекторы создали полноценное общественное пространство, откуда открываются панорамные виды на водно-болотные угодья и озеро Яньцзы.

Авторы проекта стремились не противопоставить архитектуру природе, а сделать ее естественным продолжением окружающей среды. Даже не заходя внутрь здания, посетители могут наслаждаться прогулками и живописными видами.

Официально открывшийся 28 июля музей — это не просто огромное выставочное пространство с коллекцией ископаемых. Одновременно он является современным научно-исследовательским центром, образовательной площадкой и комплексом лабораторий.

В его составе работают исследовательские лаборатории, фондохранилища научных коллекций и специализированные помещения, предназначенные для работы антропологов, зоологов, геологов, палеонтологов и других специалистов.

Создатели ставят перед музеем амбициозную задачу — превратить его в один из ведущих международных центров исследований в области естественной истории, сохранив при этом статус открытого образовательного пространства для посетителей всех возрастов. Для любителей астрономии здесь также оборудована собственная обсерватория.

Музей естественной истории Шэньчжэня / © B+H Architects
Музей естественной истории Шэньчжэня / © B+H Architects

Экспозиция музея охватывает практически всю историю нашей планеты — 4,6 миллиарда лет. Посетители проходят путь от возникновения Земли и появления первых живых организмов через эпоху динозавров к расцвету млекопитающих и появлению человека. Это классическое повествование музея естественной истории, но выполненное с использованием самых современных технологий.

Особое место занимает природа юга Китая. Значительная часть выставок посвящена уникальному биоразнообразию провинции Гуандун и дельты Жемчужной реки — одному из богатейших природных регионов страны, о существовании которого многие иностранные туристы даже не подозревают.

Хотя музей уделяет большое внимание динозаврам — их реалистичные модели размещены сразу в нескольких выставочных галереях, — кураторы сознательно сделали акцент и на современной живой природе региона.

Экспозиции показывают, как на протяжении миллионов лет менялись различные виды животных и растений, каким образом происходила их эволюционная адаптация и какие природоохранные программы сегодня помогают сохранить редкие экосистемы.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
29 Июл
Бесплатно
Как строят метро в Петербурге
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
29 Июл
Бесплатно
«Отцы и дети» И. Тургенева: не война поколений, а тест на гибкость
ВДНХ
Москва
Лекция
29 Июл
1000
В скольких измерениях мы живем?
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
29 Июл
2000
Что мы можем и не можем увидеть на звездном небе
Московский Планетарий
Москва
Лекция
30 Июл
Бесплатно
Превентивная медицина, биохакинг и спорт
Курилка Гутенберга
Москва
Презентация
30 Июл
Бесплатно
Капицы. Отец и сын
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
30 Июл
Бесплатно
Олимпиада
Библиотека Екатерингофская
Санкт-Петербург
Лекция
30 Июл
Бесплатно
Избыточный вес: так ли он плох, виноват ли пациент и спасут ли препараты?
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
30 Июл
Бесплатно
Отечественная психология развития: как мы обучаемся
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
28 июля, 13:27
Александр Березин

Эксперт назвал ключевую технологию Starship тупиковой

Бывшие сотрудники NASA констатировали, что последнее видео испытаний крупнейшего космического корабля в истории снова показало проблемы и ограничения его теплового щита. С их точки зрения, любая из существующих технологий такого типа слишком сложна для реализации замысла Илона Маска о быстрой и безремонтной многоразовости Starship.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# космонавтика
28 июля, 11:46
Редакция Naked Science

Гигафабрика CATL и Stellantis за 4,1 миллиарда евро получила все разрешения на строительство

Правительство испанского автономного сообщества Арагон поддержало строительство гигафабрики по производству аккумуляторов в Фигеруэласе — совместный проект Stellantis и CATL. Решение завершило процесс согласования, открыв путь к реализации проекта TORO.

Технологии
# аккумуляторы
# Испания
# производство
# электромобили
27 июля, 13:20
Александр Березин

Геологи нашли следы самой длинной эры пожаров в истории Земли

Четыре точки Европы показали одну и ту же картину: как минимум несколько десятков тысяч лет регулярных сильных пожаров. До сих пор ученые не сталкивались с ископаемыми следами настолько длительных регулярных событий такого типа. Авторы новой работы предложили феномену объяснение, но оно имеет существенные недостатки.

Геология
# палеоботаника
# Палеонтология
# триас
28 июля, 13:27
Александр Березин

Эксперт назвал ключевую технологию Starship тупиковой

Бывшие сотрудники NASA констатировали, что последнее видео испытаний крупнейшего космического корабля в истории снова показало проблемы и ограничения его теплового щита. С их точки зрения, любая из существующих технологий такого типа слишком сложна для реализации замысла Илона Маска о быстрой и безремонтной многоразовости Starship.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# космонавтика
24 июля, 11:13
Игорь Байдов

Звуки помогли повысить урожайность

Правильно подобранные звуковые последовательности способны не только стимулировать рост растений, но и влиять на их урожайность. К такому выводу пришли авторы нового исследования. Они разработали технологию, которая позволяет воздействовать на процессы развития растений через акустические сигналы без использования генной инженерии или химикатов. В экспериментах добились повышения урожайности мяты, сои, болгарского перца и конопли.

Биология
# ботаника
# звуки
# каннабис
# конопля
# растения
# урожайность
28 июля, 10:09
ПНИПУ

Российские ученые создали модель, которая прогнозирует продолжительность жизни населения с точностью 99,7%

Рост средней продолжительности жизни и старение населения формируют новые требования к системе государственного планирования. Для обоснованного распределения ресурсов в сфере здравоохранения, пенсионного обеспечения и социальной поддержки необходимы достоверные данные о возрастной структуре общества. Сегодня для этого применяют специальные математические модели, позволяющие прогнозировать изменения. Проблема в том, что их создавали еще в прошлом веке. Они не учитывают существующие демографические закономерности и улучшение качества современной жизни. Их использование часто ведет к значительным погрешностям в расчетах, что, в свою очередь, делает невозможным своевременное перераспределение бюджетных средств между ключевыми государственными структурами. Ученые Пермского Политеха предложили новую модель для прогнозирования продолжительности жизни, которая работает с точностью 99,7%. Ее можно применять для планирования в сфере здравоохранения, пенсионного обеспечения и социальной поддержки.

ПНИПУ
# демография
# моделирование
# население
# прогнозирование
# продолжительность жизни
9 июля, 13:06
Редакция Naked Science

YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»

Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.

Медиа
# «ВКонтакте»
# YouTube
# аудитория
# блокировки
# видеосервис
# интернет
# медиа
19 июля, 20:09
Александр Березин

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?

С точки зрения науки
# бензин
# нпз
# Россия
# экономика
Выбор редакции
1 июля, 11:54
Марк Чернов

Историки объяснили, как римляне строили идеально прямые дороги на тысячи километров

Древнеримские инженеры проложили колоссальную сеть дорог через Европу, Северную Африку и Ближний Восток, многие участки которой до сих пор поражают безупречной прямолинейностью. Секрет строительства заключался в использовании трех особых геодезических инструментов, с помощью которых разбивали местность на ровные отрезки и размечали трассы.

История
# Древний Рим
# инженерия
# инструменты
# история
# Римская империя
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Катализатор для электролиза морской воды проработал более 7000 часов

    28 июля, 17:43

  2. Российские ученые показали, как устроен чернозем на наноуровне

    28 июля, 17:42

  3. Эффект Даннинга — Крюгера оказался частью эволюционной адаптации

    28 июля, 13:35

  4. Эксперт назвал ключевую технологию Starship тупиковой

    28 июля, 13:27
Выбор редакции

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

19 июля, 20:09

Последние комментарии

Sam Dowson
19 минут назад
Вот опять. Статья, в которой нет самого главного - скорости каталитической реакции. Как много вырабатывается Н2 в секунду на 1м2 катализатора?

Катализатор для электролиза морской воды проработал более 7000 часов

Александр St0rm
57 минут назад
Степан, вот примерно той же идеи и Я придерживаюсь: Большой брат Большого брата обещал поддержку.

Правда ли, что США публикуют материалы об НЛО, чтобы подготовить нас к первому контакту в 2027 году, как и предсказывал бывший работник ЦРУ Джон Рамирес?

Александр St0rm
58 минут назад
Арсений, вы, главное, не смотрите наверх :)

Правда ли, что США публикуют материалы об НЛО, чтобы подготовить нас к первому контакту в 2027 году, как и предсказывал бывший работник ЦРУ Джон Рамирес?

Александр St0rm
59 минут назад
Dmitriy, думается, что не сложность поставлена во главу угла, а принципиальная позиция ВЦ: не афишировать наличие технологий и контакт до

Правда ли, что США публикуют материалы об НЛО, чтобы подготовить нас к первому контакту в 2027 году, как и предсказывал бывший работник ЦРУ Джон Рамирес?

Александр St0rm
1 час назад
Иван, а если эффект отложен? Требование ВЦ: не афишировать доступ. Но, когда начнётся мировая война, ВЫ поддержат США всеми имеющимися наработками.

Правда ли, что США публикуют материалы об НЛО, чтобы подготовить нас к первому контакту в 2027 году, как и предсказывал бывший работник ЦРУ Джон Рамирес?

Александр St0rm
1 час назад
Илья, причем он был конкретным технарём по вполне себе земным вопросам, но решил покататься на шильдике "я работал в ЦРУ". :)

Правда ли, что США публикуют материалы об НЛО, чтобы подготовить нас к первому контакту в 2027 году, как и предсказывал бывший работник ЦРУ Джон Рамирес?

Александр St0rm
1 час назад
gotostereo, гистерезис, сибермангуляция, магнитогидродирамический генератор! Дивергенция ротора равна НУЛЮ! Хитро :)

Правда ли, что США публикуют материалы об НЛО, чтобы подготовить нас к первому контакту в 2027 году, как и предсказывал бывший работник ЦРУ Джон Рамирес?

Александр St0rm
1 час назад
Александр, Бритва конфликтует с политикой утечек ведомств США. Собственно, политика и пытается "затупить" Бритву Оккама: выпускается СТОЛЬКО

Правда ли, что США публикуют материалы об НЛО, чтобы подготовить нас к первому контакту в 2027 году, как и предсказывал бывший работник ЦРУ Джон Рамирес?

Александр St0rm
1 час назад
Sam, вы же помните, что американские ведомства выбрали политику сокрытия утечек методом "растворения в океане лжи": в случае любой утечки формируетс

Правда ли, что США публикуют материалы об НЛО, чтобы подготовить нас к первому контакту в 2027 году, как и предсказывал бывший работник ЦРУ Джон Рамирес?

Александр St0rm
1 час назад
Или США ведёт себя так, будучи обеспечены "военной" поддержкой ВЦ, с которыми заключён "договор" об "избранности США" после вторжения ВЦ. Проще

Правда ли, что США публикуют материалы об НЛО, чтобы подготовить нас к первому контакту в 2027 году, как и предсказывал бывший работник ЦРУ Джон Рамирес?

Александр St0rm
1 час назад
Танкеры БЕСПИЛОТНЫЕ. Ими можно рисковать и сделать упрощенную теплозащиту, а то и вовсе перейти на спользуемую, например, в гиперзвуковых

Эксперт назвал ключевую технологию Starship тупиковой

Александр St0rm
1 час назад
Лана, двух-разовость критически важна для первых миссий на Луну и Марс: в случае чего команда сможет вернуться на Землю. НО: хотя бы на

Эксперт назвал ключевую технологию Starship тупиковой

Александр St0rm
1 час назад
Константин, он уже не будет криотопливом, а вскипит. Либо выбрасывать за борт ТОПЛИВО (что звучит идиотизмом), либо нести на борту криогенную

Эксперт назвал ключевую технологию Starship тупиковой

Слава Ткаченко
5 часов назад
Ришат, 6-е поколение отличается от 5 поколения возможностью работать без пилота и упором на ИИ. Китайцы вполне могут работать над 6 поколением,

В Сети появились новые снимки прототипа китайского истребителя шестого поколения J-36

Пафнутий З ов
7 часов назад
Маловато науки в такой новости.

Рейтинг самых кассовых кинорежиссеров в истории

Иван Колупаев
8 часов назад
Лана, построить большую одноразовую ракету для Маска уже не проблема. Но для его планов нужно чтоб эта ракета была еще и дешевой.

Эксперт назвал ключевую технологию Starship тупиковой

Станислав По
9 часов назад
Михаил, Они не все плохие, но они полностью находятся под контролем своих фашистских элит, если им скажут жечь детей, будут жечь и потом скажут, что

Семь технологий, которые делают рои военных беспилотников умнее и опаснее

Иван Колупаев
9 часов назад
Dmitriy, смотрю общение с Александром не прошло для вас бесследно 😏 Это ведь любимый прием вашего нелюбимого оппонента. Могу даже подсказать какой

Правда ли, что США публикуют материалы об НЛО, чтобы подготовить нас к первому контакту в 2027 году, как и предсказывал бывший работник ЦРУ Джон Рамирес?

Константин Китаев
10 часов назад
Так метан это топливо же, в чем проблема его гнать через стенки, а потом сжигать? Или вопросы при возвращении?

Эксперт назвал ключевую технологию Starship тупиковой

Константин Остапенко
12 часов назад
А зачем ракету выводящую нагрузку на ВЫСОКИЕ орбиты делать возвращаемую ЦЕЛИКОМ,если 2 и 3 ступени расстыковуются на таком расстоянии,где их

Запуск «Ангары» снова отложили — и лучше бы навсегда. Что нужно России вместо нее?

Самые обсуждаемые