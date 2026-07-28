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28 июля, 12:39
Игорь Байдов
63

Загадочные гоминины оставили большие следы на берегу древнего озера в Африке 

❋ 4.4

Примерно 1,4 миллиона лет назад группа древних приматов прошла по илистой отмели вдоль берега древнего озера Лореньянг на территории нынешней Кении и оставила после себя цепочку отпечатков ног. Позже отпечатки покрыли осадки, что позволило им сохраниться до наших дней. Авторы нового исследования изучили эту цепочку и сделали вывод, что по строению стопы и особенностям походки следы больше напоминают следы Paranthropus boisei, тогда как размеры тела гомининов, оставивших их, ближе к оценкам для Homo erectus. Именно это противоречие пока не позволяет уверенно определить, какому виду они принадлежат.

Антропология
# Homo erectus
# гоминины
# древние виды
# древние люди
# люди
# парантропы
# приматы
# следы
след гоминина
Отпечаток ноги гоминина, оставленный 1,43 миллиона лет назад / © Kevin Hatala

Местность GaJi10 на восточном берегу древнего озера Лореньянг — предшественника современного озера Туркана в северной части Кении — известна палеонтологам с 1978 года. За десятилетия исследований там обнаружили многочисленные окаменелости и следы древних животных, включая отпечатки ног гомининов. По ископаемым останкам ученые знают, что приблизительно 1,43 миллиона лет назад в этих местах сосуществовали два вида: человек прямоходящий (Homo erectus) и парантроп Бойса (Paranthropus boisei). 

Последний получил прозвище Щелкунчик из-за чрезвычайно массивных челюстей и крупных коренных зубов. До сих пор считалось, что в среднем он был ниже и легче человека прямоходящего, а строение его стопы отличалось от строения стопы Homo erectus

Благодаря анализу биомеханики и трехмерной структуры следов специалисты научились выявлять различия в характере ходьбы этих двух видов. Однако новое открытие насторожило ученых. 

Международная команда палеонтологов и антропологов под руководством Кевина Хаталы (Kevin Hatala) из Университета Чатем в США описала участок с 21 отпечатком, оставленным примерно восемью гомининами на мелководье озера Лореньянг, где глубина воды, по разным оценкам, составляла от двух до 10 сантиметров.

Анализ показал, что по строению стопы находка больше соответствует Paranthropus boisei, тогда как предполагаемые размеры тела «авторов» отпечатков ближе к Homo erectus. Именно поэтому исследователи пока не могут с уверенностью сказать, представители какого вида прошли по берегу древнего африканского озера более 1,4 миллиона лет назад. 

место раскопок
Место раскопок, где ученые нашли участок с 21 отпечатком / © Kevin Hatala

С помощью современных технологий Хатала и его коллеги измерили глубину каждого следа, объем свода стопы, рассчитали угол отклонения большого пальца и восстановили длину шага. Они также оценили скорость ходьбы, размеры и массу тела. Затем ученые сравнили эти параметры с цепочкой следов из местности Лаэтоли на территории современной Танзании, оставленных на вулканическом пепле 3,66 миллиона лет назад, с другими следами гомининов из Кении возрастом 1,5 миллиона лет, а также современных людей.

Выяснилось, что стопа, оставивших отпечатки на берегу озера, была устроена не как у современного человека. У них был более плоский свод, иная механика переката стопы, а большой палец отклонялся наружу. Все эти признаки характерны для Paranthropus boisei. То есть эти гоминины ходили прямо, но делали это несколько иначе, чем сапиенсы. Загадка возникла из-за размеров отпечатков: они оказались слишком крупными. 

По размерам следов авторы нового исследования выяснили, что их оставили особи, у которых рост должен был достигать 180 сантиметров, а масса тела составлять примерно 75-80 килограммов. Для парантропа Бойса это слишком большие значения. По найденным ранее костям ученые считали, что этот древний родственник человека был заметно ниже и легче: рост не превышал 160 сантиметров, а масса — 52 килограмма. 

отпечаток ноги
Угол отклонения большого пальца в следах гоминин. (A) След современного человека с углом отклонения, близким к нулю (−0,719°). (B) След H9 с участка GaJi10: угол отклонения достигает примерно 25° / © Kevin Hatala

Если следы действительно оставил Paranthropus boisei, получается, что некоторые представители этого вида могли быть намного крупнее, чем предполагали раньше. Если же они принадлежали Homo erectus, тогда выходит, что строение стопы и походка у эректусов были значительно разнообразнее. Команда Хаталы склоняется к первому варианту, но ученые подчеркнули, что доказательств пока недостаточно для окончательного вывода.

Нельзя исключать и другую версию: возможно, следы оставил неизвестный науке вид, который жил в этом регионе одновременно с парантропами Бойса и эректусами. Однако у этой версии нет должных подтверждений. Все найденные в регионе окаменелости того периода ученые связывают только с двумя известными группами. Новых останков, которые указывали бы на существование еще одного вида, пока не обнаружили. 

Еще одна интересная деталь. Следы шли в одном направлении и скорее всего принадлежали крупным особям. Авторы предположили, что, вероятно, их оставила группа взрослых самцов, двигавшихся вместе. Для исследователей это очень редкое прямое свидетельство социального поведения. Обычно его приходится реконструировать по косвенным признакам, здесь же буквально сохранился «момент жизни».

Отпечатки ног показали, что гоминины регулярно посещали берег озера. Вероятнее всего их привлекали водные растения, моллюски, рыба. Хатала полагает, что именно такие богатые ресурсами участки помогали Homo erectus и Paranthropus boisei долго сосуществовать рядом, не вытесняя друг друга.

Выводы исследователей представлены в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Игорь Байдов
Игорь Байдов
610 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
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Антропология
# Homo erectus
# гоминины
# древние виды
# древние люди
# люди
# парантропы
# приматы
# следы
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