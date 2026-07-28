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Между США и Канадой открыли мост с рекордным 853-метровым вантовым пролетом

Мост стоимостью 4,5 миллиарда долларов, соединяющий американский штат Мичиган и канадскую провинцию Онтарио, наконец открылся для движения транспорта 27 июля 2026 года — спустя несколько месяцев после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил сорвать реализацию проекта.

Международный мост Горди Хау / © Getty Images

Строительство 2,4-километрового моста полностью профинансировала Канада. Согласно соглашению, заключенному в 2012 году, после того как Оттава возместит вложенные средства, доходы от взимания платы за проезд будут распределяться между Канадой и штатом Мичиган.

Международный мост Горди Хау / © Eric Seals and Mandi Wright / USA TODAY Network

Однако в феврале Трамп заявил, что не позволит открыть мост, утверждая, что Соединенные Штаты оказались в невыгодном положении в рамках соглашения.

Лишь в этом месяце Канада и США смогли в последний момент заключить дополнительное соглашение, позволившее ввести объект в эксплуатацию. Тем не менее на фоне обострения отношений между двумя странами из-за новых тарифных угроз со стороны Трампа Канада отказалась от проведения совместной церемонии открытия.

Международный мост Горди Хау, соединяющий Детройт и Виндзор, считается инфраструктурным проектом исторического масштаба и имеет ключевое значение для торговли между Канадой и Соединенными Штатами.

Основной пролет моста длиной 853 метра стал самым длинным среди всех вантовых мостов Северной Америки. В мировом масштабе сооружение также установило сразу два достижения: оно заняло десятое место среди самых длинных вантовых мостов планеты и стало обладателем самого протяженного комбинированного стале-железобетонного настила среди всех мостов этого типа.

В общей сложности мостовой и дорожный настилы состоят из 112 секций. Каждая секция включает две крайние главные балки, девять промежуточных балок, обеспечивающих дополнительную надежность конструкции, три поперечные балки, 12 сборных железобетонных панелей и 12 нижних облицовочных панелей. Дорожный настил состоит из 25 секций на канадской стороне и 26 — на американской. Мостовой настил включает 55 секций: по 27 секций, отходящих от каждой из башен в Канаде и США, а также центральную замыкающую секцию, соединяющую обе половины моста над рекой Детройт. Кроме того, у каждой башни предусмотрены три специальные опорные секции, расположенные непосредственно над пилоном. На всем протяжении настила — как над водой, так и над сушей — лишь семь секций останутся без вант: по три опорные секции у каждой башни и центральная замыкающая секция.