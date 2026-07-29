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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
29 июля, 07:15
Рейтинг: +986
Посты: 2078

Китай запустит первый регулярный еженедельный контейнерный маршрут в Европу через Северный морской путь

Китайская судоходная компания Sealegend Shipping этим летом запускает первый в истории регулярный еженедельный контейнерный сервис между Китаем и Европой через Северный морской путь. Новый маршрут станет важным этапом в развитии коммерческих контейнерных перевозок по Арктике после рекордного рейса, выполненного компанией в прошлом году.

Сообщество
# география
# Китай
# торговля
# транспорт
# экономика
Китай запустит первый регулярный еженедельный контейнерный маршрут в Европу через Северный морской путь / © Sealegend Shipping
Китай запустит первый регулярный еженедельный контейнерный маршрут в Европу через Северный морской путь / © Sealegend Shipping

Согласно опубликованному расписанию и презентационным материалам перевозчика, в период с 12 августа по 27 октября будет выполнено восемь рейсов с использованием флота из семи контейнеровозов малого и среднего класса.

Проект стал продолжением успешного рейса контейнеровоза Istanbul Bridge, который в прошлом году прошел путь от китайского Нинбо до британского порта Феликстоу примерно за 20 суток. Компания тогда заявила, что этот переход стал рекордным по времени для данного маршрута.

В отличие от предыдущих контейнерных перевозок по Северному морскому пути, которые носили экспериментальный или разовый характер, программа Sealegend на 2026 год предусматривает полноценное линейное сообщение с отправлением судов каждую неделю в течение навигационного сезона.

Первым рейс выполнит контейнеровоз Dubai Tower вместимостью 1 740 TEU (условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств, основана на объеме 20-футового (6,1 метра) интермодального ISO-контейнера). Судно отправится из Китая 12 августа и должно прибыть в Феликстоу 5 сентября.

Sealegend позиционирует новый маршрут как более быструю сезонную альтернативу традиционным перевозкам через Суэцкий канал, а также железнодорожным маршрутам между Китаем и Европой, особенно в период максимальной нагрузки на логистические сети в третьем квартале.

По данным компании, доставка грузов в Гамбург займет 20–22 дня, что сопоставимо со временем железнодорожной перевозки, но позволяет перевозить значительно большие объемы грузов. Кроме того, перевозчик утверждает, что использование Северного морского пути позволяет сократить выбросы углекислого газа примерно на 50% благодаря существенно меньшей протяженности маршрута между Восточной Азией и Северной Европой.

Запуск маршрута отражает последовательное расширение экономического и стратегического присутствия Китая в Арктике в рамках инициативы «Полярный шелковый путь».

Переход к еженедельным отправлениям означает новый этап развития арктической логистики. Летняя навигация 2026 года станет важным испытанием, которое покажет, способны ли сезонные регулярные контейнерные перевозки через Северный морской путь стать коммерчески жизнеспособной альтернативой традиционным южным маршрутам на фоне растущих геополитических рисков в мировой торговле.

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