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Фотограф запечатлел редчайшее зрелище: почти 300 горбатых китов собрались в одном месте

Часть «супергруппы» из 299 горбатых китов, которых обнаружили фотограф Крис Фэллоуз и его супруга в 100 километрах к северу от Кейптауна / © Chris Fallows

В конце прошлого года он и его супруга Моника стали свидетелями того, как в одном районе океана одновременно находились почти 300 китов — событие, которое наглядно демонстрирует впечатляющее восстановление популяции после введения международного запрета на коммерческий китобойный промысел в 1986 году.

© Chris Fallows

«В течение декабря 2025 года мы заметили, что количество китов постоянно увеличивается, — рассказал Фэллоуз агентству Associated Press. — Сначала мы встречали группы по 20, иногда по 50 животных. Но к середине месяца они выросли примерно до сотни, и мы поняли, что происходит нечто совершенно необычное».

По его словам, утром 30 декабря, примерно в 100 километрах к северу от Кейптауна, их встретило зрелище, которое невозможно забыть.

«Перед нами словно возник силуэт Манхэттена: над поверхностью океана один за другим поднимались огромные фонтаны китового дыхания, напоминавшие небоскребы. Уже через несколько минут стало ясно, что мы наблюдаем то, чего никогда раньше не видели, — сотни горбатых китов собрались на небольшой акватории, чтобы кормиться. Для натуралиста это было потрясающее событие, а для художественного фотографа — воплощение мечты».

Чтобы точно определить количество животных, Крис и Моника фотографировали хвостовые плавники китов. Нижняя сторона хвоста, или флюк, имеет уникальный рисунок и форму у каждой особи, благодаря чему ученые могут надежно идентифицировать животных. В результате супруги насчитали 299 горбатых китов.

Обычно горбатые киты ведут одиночный образ жизни и крайне редко собираются в большие стаи. Однако в районах с особенно богатой кормовой базой они могут формировать так называемые «супергруппы». Подобные скопления у берегов Южной Африки начали фиксировать лишь с 2011 года, когда популяция вида значительно восстановилась. Если в разгар китобойного промысла в Южном полушарии оставалось всего около 10 тысяч горбатых китов, то сегодня их численность превышает 100 тысяч особей.