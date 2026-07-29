Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Фотограф запечатлел редчайшее зрелище: почти 300 горбатых китов собрались в одном месте
Южноафриканский фотограф Крис Фэллоуз (Chris Fallows), прославившийся своими легендарными снимками больших белых акул, выпрыгивающих из вод у побережья Кейптауна, рассказал об уникальной встрече с гигантской «супергруппой» горбатых китов.
В конце прошлого года он и его супруга Моника стали свидетелями того, как в одном районе океана одновременно находились почти 300 китов — событие, которое наглядно демонстрирует впечатляющее восстановление популяции после введения международного запрета на коммерческий китобойный промысел в 1986 году.
«В течение декабря 2025 года мы заметили, что количество китов постоянно увеличивается, — рассказал Фэллоуз агентству Associated Press. — Сначала мы встречали группы по 20, иногда по 50 животных. Но к середине месяца они выросли примерно до сотни, и мы поняли, что происходит нечто совершенно необычное».
По его словам, утром 30 декабря, примерно в 100 километрах к северу от Кейптауна, их встретило зрелище, которое невозможно забыть.
«Перед нами словно возник силуэт Манхэттена: над поверхностью океана один за другим поднимались огромные фонтаны китового дыхания, напоминавшие небоскребы. Уже через несколько минут стало ясно, что мы наблюдаем то, чего никогда раньше не видели, — сотни горбатых китов собрались на небольшой акватории, чтобы кормиться. Для натуралиста это было потрясающее событие, а для художественного фотографа — воплощение мечты».
Чтобы точно определить количество животных, Крис и Моника фотографировали хвостовые плавники китов. Нижняя сторона хвоста, или флюк, имеет уникальный рисунок и форму у каждой особи, благодаря чему ученые могут надежно идентифицировать животных. В результате супруги насчитали 299 горбатых китов.
Обычно горбатые киты ведут одиночный образ жизни и крайне редко собираются в большие стаи. Однако в районах с особенно богатой кормовой базой они могут формировать так называемые «супергруппы». Подобные скопления у берегов Южной Африки начали фиксировать лишь с 2011 года, когда популяция вида значительно восстановилась. Если в разгар китобойного промысла в Южном полушарии оставалось всего около 10 тысяч горбатых китов, то сегодня их численность превышает 100 тысяч особей.
Бывшие сотрудники NASA констатировали, что последнее видео испытаний крупнейшего космического корабля в истории снова показало проблемы и ограничения его теплового щита. С их точки зрения, любая из существующих технологий такого типа слишком сложна для реализации замысла Илона Маска о быстрой и безремонтной многоразовости Starship.
Четыре точки Европы показали одну и ту же картину: как минимум несколько десятков тысяч лет регулярных сильных пожаров. До сих пор ученые не сталкивались с ископаемыми следами настолько длительных регулярных событий такого типа. Авторы новой работы предложили феномену объяснение, но оно имеет существенные недостатки.
Правительство испанского автономного сообщества Арагон поддержало строительство гигафабрики по производству аккумуляторов в Фигеруэласе — совместный проект Stellantis и CATL. Решение завершило процесс согласования, открыв путь к реализации проекта TORO.
Бывшие сотрудники NASA констатировали, что последнее видео испытаний крупнейшего космического корабля в истории снова показало проблемы и ограничения его теплового щита. С их точки зрения, любая из существующих технологий такого типа слишком сложна для реализации замысла Илона Маска о быстрой и безремонтной многоразовости Starship.
Правильно подобранные звуковые последовательности способны не только стимулировать рост растений, но и влиять на их урожайность. К такому выводу пришли авторы нового исследования. Они разработали технологию, которая позволяет воздействовать на процессы развития растений через акустические сигналы без использования генной инженерии или химикатов. В экспериментах добились повышения урожайности мяты, сои, болгарского перца и конопли.
Российские ученые создали модель, которая прогнозирует продолжительность жизни населения с точностью 99,7%
Рост средней продолжительности жизни и старение населения формируют новые требования к системе государственного планирования. Для обоснованного распределения ресурсов в сфере здравоохранения, пенсионного обеспечения и социальной поддержки необходимы достоверные данные о возрастной структуре общества. Сегодня для этого применяют специальные математические модели, позволяющие прогнозировать изменения. Проблема в том, что их создавали еще в прошлом веке. Они не учитывают существующие демографические закономерности и улучшение качества современной жизни. Их использование часто ведет к значительным погрешностям в расчетах, что, в свою очередь, делает невозможным своевременное перераспределение бюджетных средств между ключевыми государственными структурами. Ученые Пермского Политеха предложили новую модель для прогнозирования продолжительности жизни, которая работает с точностью 99,7%. Ее можно применять для планирования в сфере здравоохранения, пенсионного обеспечения и социальной поддержки.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Древнеримские инженеры проложили колоссальную сеть дорог через Европу, Северную Африку и Ближний Восток, многие участки которой до сих пор поражают безупречной прямолинейностью. Секрет строительства заключался в использовании трех особых геодезических инструментов, с помощью которых разбивали местность на ровные отрезки и размечали трассы.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
6 Октября, 2022
Грезы о весне искусственного интеллекта
17 Января, 2022
Говорить нельзя молчать
14 Апреля, 2016
Болезни без причины: самые загадочные заболевания человечества
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии