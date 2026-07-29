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Инфографика: крупнейшие спонсоры ЦЕРН

Германия вновь стала крупнейшим финансовым донором Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), направив в бюджет организации на 2026 год 311,6 миллионов швейцарских франков. По данным утвержденного бюджета и графика взносов ЦЕРН, страна опережает по объему финансирования Великобританию и Францию.

Инфографика: крупнейшие спонсоры ЦЕРН / © World Visualized

Общий бюджет государств — членов ЦЕРН на 2026 год составляет около 1,53 миллиарда швейцарских франков. При этом пять крупнейших участников — Германия, Великобритания, Франция, Италия и Испания — обеспечивают около 65% всех поступлений. Эти средства направляются на эксплуатацию ускорительных комплексов, научной инфраструктуры, вычислительных сетей и реализацию международных исследовательских программ.

В отличие от многих международных организаций, ЦЕРН определяет размер членских взносов по специальной формуле, основанной главным образом на среднем чистом национальном доходе каждой страны за несколько предыдущих лет. Методика ежегодно утверждается Советом ЦЕРН — высшим руководящим органом организации. Такой подход позволяет распределять финансовую нагрузку пропорционально экономическим возможностям государств и одновременно обеспечивает стабильное долгосрочное финансирование фундаментальных научных исследований.

Помимо 24 полноправных государств-членов, ЦЕРН сотрудничает с ассоциированными государствами, которые участвуют в научных программах и также делают финансовые взносы, однако обладают меньшим объемом прав при принятии решений.

В 2026 году крупнейшим ассоциированным участником стала Индия, перечислившая 23,4 миллионов швейцарских франков. Далее следуют:

Бразилия — 13,6 миллиона;

Турция — 6,7 миллиона;

Пакистан — 2,5 миллиона;

Ирландия — 2,2 миллиона;

Латвия и Украина — по 1,3 миллиона;

Хорватия и Литва — по 1,2 миллиона швейцарских франков.

Основанный в 1954 году и расположенный неподалеку от Женевы на франко-швейцарской границе, ЦЕРН является крупнейшим в мире центром исследований в области физики элементарных частиц. Именно здесь расположен Большой адронный коллайдер (БАК) — самый мощный ускоритель частиц на планете.

Мировую известность лаборатория получила в 2012 году, когда ученые объявили об открытии бозона Хиггса, подтвердив одного из ключевых элементов Стандартной модели физики элементарных частиц.

Сегодня ЦЕРН объединяет более 17 тысяч ученых, инженеров и студентов из более чем 100 стран мира, представляющих сотни университетов и исследовательских институтов.