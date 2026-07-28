Собаки оказались не такими бескорыстными, как считалось
Новый эксперимент показал, что собаки далеко не всегда готовы помогать людям бескорыстно. Ожидание вкусной награды влияет на поведение этих животных гораздо сильнее.
Принято считать, что собаки склонны к сотрудничеству и помощи не только человеку, но и сородичам. Как показали прошлые исследования, эти животные и правда способны на действия, приносящие пользу другим, даже если сами ничего не получают взамен. Однако результаты таких экспериментов были противоречивыми.
Некоторые ученые полагали, что собаки могут действовать вовсе не из альтруистических побуждений, а в ожидании собственной награды. Именно эту гипотезу решили проверить исследователи из Центра сравнительной и эволюционной психологии при Университете Портсмута (Великобритания), статья которых опубликована в журнале Animal Cognition.
Ученые разработали специальную экспериментальную установку с вертикальным канатом. Такой механизм выбрали потому, что хищникам, к которым относятся и собаки, естественнее тянуть добычу вниз, чем делать горизонтальные движения, как в предыдущих исследованиях.
В эксперименте участвовали 16 домашних собак, они проходили шесть вариантов испытаний с предварительным обучением и контрольными проверками на понимание сути испытания. В разных случаях, потянув за канат, животное само получало еду, либо же лакомство доставалось человеку, либо одновременно собаке и человеку, либо никому из них. Отдельно исследователи проверили, меняется ли поведение собак, если получателем награды становится хозяин или незнакомый человек.
Результаты оказались достаточно однозначными. Собаки значительно чаще тянули канат в условиях, когда лакомство доставалось им самим — независимо от того, получал ли его еще и человек. Если еда предназначалась только человеку или никому, интерес к заданию быстро исчезал. Отсутствие человека рядом почти не влияло на поведение животных.
Существенной разницы между хозяином и незнакомцем авторы научной работы не выявили. Собаки не становились более щедрыми к владельцам, а в некоторых испытаниях даже немного чаще выполняли нужное действие в присутствии постороннего человека. Однако этот эффект оказался значительно слабее предвкушения собственной награды.
Тем не менее исследователи подчеркнули, что результаты их эксперимента вовсе не означают отсутствия эмпатии у собак. Они предложили другое объяснение: еда — настолько сильный стимул, что она способна затмевать возможные просоциальные мотивы. То есть если награда связана с лакомством, собака в первую очередь ориентируется на нее.
Поэтому в будущем ученые планируют проверить поведение животных в испытаниях, где помощь человеку не будет связана с пищевым вознаграждением. Что касается небольшого размера выборки, то, по мнению авторов статьи, увеличение числа участников едва ли изменило бы общую картину.
Хотите узнать, из чего формируются планеты земного типа, — присмотритесь к белым карликам. В их атмосфере нередко оседают химические элементы из окружающего космоса, в частности обломки разрушенных планетных тел системы. В новом исследовании ученые описали как раз такой объект. «Грязный» белый карлик WD 1532+129 накопил на своих магнитных полюсах тяжелые элементы и поставил рекорд по медлительности.
В поисках внеземного разума ученые могли упустить часть возможных сигналов. Автор сразу двух исследований показала, что астрономы почти не изучали один из перспективных диапазонов радиоволн и недооценивали число звезд, которые уже попадали в поле зрения телескопов.
Четыре точки Европы показали одну и ту же картину: как минимум несколько десятков тысяч лет регулярных сильных пожаров. До сих пор ученые не сталкивались с ископаемыми следами настолько длительных регулярных событий такого типа. Авторы новой работы предложили феномену объяснение, но оно имеет существенные недостатки.
Правильно подобранные звуковые последовательности способны не только стимулировать рост растений, но и влиять на их урожайность. К такому выводу пришли авторы нового исследования. Они разработали технологию, которая позволяет воздействовать на процессы развития растений через акустические сигналы без использования генной инженерии или химикатов. В экспериментах добились повышения урожайности мяты, сои, болгарского перца и конопли.
Формально почти вся программа тринадцатого полета самой большой ракеты в истории выполнена. Однако испытания показали неполную отлаженность ключевого элемента системы. SpaceX оказывается в ситуации действительно плотных сроков: до намеченного возвращения людей на Луну всего два года и два месяца.
Сегодня на земле существует примерно 7500 языков, однако ученые давно подозревали, что в прошлом их было значительно больше. Международная группа лингвистов реконструировала историю языкового разнообразия за последние 12 тысяч лет и пришла к выводу, что человечество уже пережило «золотой век» языков, после которого их число начало быстро сокращаться.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Древнеримские инженеры проложили колоссальную сеть дорог через Европу, Северную Африку и Ближний Восток, многие участки которой до сих пор поражают безупречной прямолинейностью. Секрет строительства заключался в использовании трех особых геодезических инструментов, с помощью которых разбивали местность на ровные отрезки и размечали трассы.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
2 Июня, 2017
Ионолеты: в небо на ионном ветре
20 Апреля, 2018
Александр Панчин: «ГМО – это хорошо»
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии