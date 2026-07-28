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28 июля, 06:37
Мария Азарова
7

Собаки оказались не такими бескорыстными, как считалось

❋ 4.7

Новый эксперимент показал, что собаки далеко не всегда готовы помогать людям бескорыстно. Ожидание вкусной награды влияет на поведение этих животных гораздо сильнее.

Биология
# Альтруизм
# домашние животные
# млекопитающее
# собаки
Хаски
Хаски — одна из самых древних пород собак / © Jens Kalaene, dpa

Принято считать, что собаки склонны к сотрудничеству и помощи не только человеку, но и сородичам. Как показали прошлые исследования, эти животные и правда способны на действия, приносящие пользу другим, даже если сами ничего не получают взамен. Однако результаты таких экспериментов были противоречивыми.

Некоторые ученые полагали, что собаки могут действовать вовсе не из альтруистических побуждений, а в ожидании собственной награды. Именно эту гипотезу решили проверить исследователи из Центра сравнительной и эволюционной психологии при Университете Портсмута (Великобритания), статья которых опубликована в журнале Animal Cognition.

Ученые разработали специальную экспериментальную установку с вертикальным канатом. Такой механизм выбрали потому, что хищникам, к которым относятся и собаки, естественнее тянуть добычу вниз, чем делать горизонтальные движения, как в предыдущих исследованиях.

В эксперименте участвовали 16 домашних собак, они проходили шесть вариантов испытаний с предварительным обучением и контрольными проверками на понимание сути испытания. В разных случаях, потянув за канат, животное само получало еду, либо же лакомство доставалось человеку, либо одновременно собаке и человеку, либо никому из них. Отдельно исследователи проверили, меняется ли поведение собак, если получателем награды становится хозяин или незнакомый человек.

Схематическое изображение экспериментальной установки с оборудованием и различными условиями / © Animal Cognition

Результаты оказались достаточно однозначными. Собаки значительно чаще тянули канат в условиях, когда лакомство доставалось им самим — независимо от того, получал ли его еще и человек. Если еда предназначалась только человеку или никому, интерес к заданию быстро исчезал. Отсутствие человека рядом почти не влияло на поведение животных.

Существенной разницы между хозяином и незнакомцем авторы научной работы не выявили. Собаки не становились более щедрыми к владельцам, а в некоторых испытаниях даже немного чаще выполняли нужное действие в присутствии постороннего человека. Однако этот эффект оказался значительно слабее предвкушения собственной награды.

Тем не менее исследователи подчеркнули, что результаты их эксперимента вовсе не означают отсутствия эмпатии у собак. Они предложили другое объяснение: еда — настолько сильный стимул, что она способна затмевать возможные просоциальные мотивы. То есть если награда связана с лакомством, собака в первую очередь ориентируется на нее.

Поэтому в будущем ученые планируют проверить поведение животных в испытаниях, где помощь человеку не будет связана с пищевым вознаграждением. Что касается небольшого размера выборки, то, по мнению авторов статьи, увеличение числа участников едва ли изменило бы общую картину.

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Биология
# Альтруизм
# домашние животные
# млекопитающее
# собаки
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