Исследователи «Яндекса» решили проблему «катастрофического забывания» голосовых помощников
Исследователи «Яндекса» предложили способ решить проблему «катастрофического забывания» при обновлении слов-триггеров для умных устройств. Гаджеты смогут узнавать новые голосовые команды, продолжая распознавать уже известные. Исследование с описанием подхода авторы представят на международной конференции Interspeech 2026, которая пройдет с 27 сентября по 1 октября в Сиднее.
Производители умных колонок, автомобильных ассистентов и других голосовых помощников регулярно расширяют набор фраз, которые устройства понимают без подключения к сети. Для этого модель обычно дообучают. Но после обновления устройства иногда начинают хуже понимать уже знакомые команды. Специалисты машинного обучения называют такой эффект «катастрофическим забыванием» (catastrophic forgetting). Чтобы решить эту проблему, разработчики используют методы непрерывного обучения (continual learning) — например, эластичное закрепление весов (elastic weight consolidation, EWC). Однако они позволяют уменьшить эффект, но не устраняют его полностью.
Исследователи «Яндекса» предложили другой подход к решению проблемы «катастрофического забывания» — модульное расширение модели. Он также требует меньше вычислительных ресурсов по сравнению с другими методами, например, низкоранговой адаптацией (low-rank adaptation, LoRA) и адаптерами.
Метод «Яндекса» предлагает не менять всю работающую нейросеть, а добавлять небольшой новый модуль — дополнительную обучаемую ветку, отвечающую за распознавание новых команд.
Новая ветка использует признаки, которые извлекает основная модель, а для новых команд у нее есть собственный классификатор. При этом параметры базовой модели не меняются, в том числе параметры нормализации и основной классификатор. Модель продолжает распознавать старые команды так же точно, как до обновления. Новые команды можно добавить, обучая только дополнительный модуль, не перестраивая всю систему. Новый метод лишь немного увеличивает размер нейросети — менее чем на 10%.
Авторы проверили эффективность подхода на открытом датасете Google Speech Commands. В экспериментах они обучали модель новым парам команд, при этом распознавание уже знакомых слов не должно было пострадать. Метод снизил среднюю долю пропущенных новых команд (false reject rate, FRR) с 6,46% до 4,37% по сравнению с отдельной моделью аналогичного размера. Новый подход превзошел методы адаптеров и LoRA. При обычном полном дообучении всей модели она хорошо усваивала новые команды, но старые распознавала хуже: средняя доля забытых старых команд возрастала с 2,71% до 69,08%.
Исследователи считают, что такой подход можно использовать для умных колонок, бытовой техники, автомобильных голосовых помощников и других устройств с ограниченными вычислительными ресурсами.
Виктор Гловер, один из четырех человек, весной этого года пролетевших мимо Луны, выступил на конференции NASA и предложил резко изменить план высадки американцев на Луне в конце десятилетия. Он считает, что это позволит снизить риски для астронавтов-участников миссии.
Астрономы открыли необычную систему, в которой планета-гигант вращается вокруг коричневого карлика, а тот, в свою очередь, вращается вокруг обычной звезды. Формально перед нами может быть первое надежное обнаружение экзолуны — спутника за пределами нашей системы. Правда, есть пара нюансов.
Длительное сидение само по себе не всегда одинаково влияет на здоровье мозга — к такому выводу пришли ученые, проанализировавшие данные почти 6000 человек, за которыми наблюдали более 20 лет. Именно регулярный просмотр ТВ связали с более высоким риском деменции и признаками неблагоприятных изменений в структуре мозга, а для сидячей работы таких ассоциаций не выявили.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
В позднеантичном Риме императорским указом мужчинам запретили носить длинные волосы. Автор нового исследования пришел к выводу, что введение этого запрета объяснялось необходимостью сохранения римской идентичности в условиях усиливающегося распада империи и нарастающего торжества варваров.
Авторы нового исследования выяснили, что жители каменного века начали целенаправленно менять окружающую среду в южной части Норвегии задолго до появления земледелия. Приблизительно 7000 лет назад они переселили рыбу в одно из горных озер и таким образом создали новый источник пищи, а затем построили сложную систему ловушек, которая прослужила не одно столетие.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
21 Февраля, 2018
Догнать «ракетного короля»: топ конкурентов Маска
11 Августа, 2014
Стон Земли
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии