  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
22 июля, 14:23
Рейтинг: +509
Посты: 1079

На дне Атлантики обнаружили обломки самолета, пропавшего 74 года назад

Спустя 74 года после одной из самых трагических авиакатастроф в истории Пуэрто-Рико исследователи обнаружили обломки пассажирского самолета Pan American Airways Flight 526A, известного как Clipper Endeavor. Лайнер покоился почти на 600-метровой глубине на дне Атлантического океана.

Сообщество
# авиация
# история
# самолёты
# технологии
На дне Атлантики обнаружили обломки самолета, пропавшего 74 года назад / © Deep Sea Vision
На дне Атлантики обнаружили обломки самолета, пропавшего 74 года назад / © Deep Sea Vision

Самолет Douglas DC-4 обнаружили 2 июня 2026 года в результате многолетней поисковой операции, которую возглавил Фонд авиационного и морского наследия совместно с компанией Deep Sea Vision и съемочной группой программы Expedition Unknown телеканала Discovery Channel.

Архивный снимок пассажирского самолета Pan American Airways Flight 526A / © Deep Sea Vision
Архивный снимок пассажирского самолета Pan American Airways Flight 526A / © Deep Sea Vision

Обнаружение стало важной вехой в истории гражданской авиации. С помощью гидролокатора высокого разрешения исследователи нашли обломки самолета, лежащие на морском дне двумя основными фрагментами. Последующее обследование с использованием подводной фотосъемки подтвердило, что это именно Clipper Endeavor: на хорошо сохранившемся фюзеляже до сих пор различимы знаменитый логотип Pan American с крыльями и название самолета.

Рейс 526A вылетел из аэропорта Исла-Гранде в Сан-Хуане 11 апреля 1952 года, направляясь в нью-йоркский аэропорт Айдлуайлд (сегодня — международный аэропорт имени Джона Кеннеди). На борту находились 64 пассажира и пять членов экипажа. Практически сразу после взлета отказал один из двигателей. Экипаж был вынужден выполнить аварийную посадку на воду в условиях сильного волнения. Несмотря на то что все находившиеся на борту пережили сам удар о воду, самолет быстро начал заполняться водой и затонул всего за три минуты. Ситуацию усугубило отсутствие обязательных предполетных инструктажей по безопасности, четких процедур эвакуации и языковые трудности между пассажирами и экипажем. Благодаря оперативным действиям Береговой охраны США и ВВС США удалось спасти лишь 17 человек. В катастрофе погибли 52 человека, что сделало ее одной из крупнейших авиационных трагедий в истории Пуэрто-Рико.

На протяжении десятилетий местонахождение лайнера оставалось неизвестным из-за большой глубины, на которой он затонул.

Новое развитие расследование получило благодаря сотрудничеству с программой Expedition Unknown. Во время съемок в Пуэрто-Рико в 2024 году исследователи обнаружили ранее неиспользованные архивные материалы: показания выживших, расшифровки переговоров, а также чрезвычайно важную карту, составленную пилотами ВВС США, которые стали свидетелями катастрофы и направляли спасательные силы к месту аварии. Эти документы значительно сузили район поисков.

Окончательный успех обеспечило исследовательское судно Fugro Brasilis, следовавшее из Тринидада в Мексиканский залив. По пути оно изменило маршрут, чтобы принять участие в поисковой операции у побережья Сан-Хуана.

На борту находился современный автономный подводный аппарат компании Deep Sea Vision, способный самостоятельно исследовать морское дно на глубине до 6000 метров в течение нескольких суток. Именно этот аппарат обнаружил обломки самолета.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
22 Июл
Бесплатно
Охотники за погодой
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
22 Июл
Бесплатно
Модные слова в жизни, в литературе, в прессе
ВДНХ
Москва
Лекция
22 Июл
Бесплатно
Дизайн на орбите: как покорение космоса перекроило моду и быт
Политехнический музей
Москва
Лекция
23 Июл
Бесплатно
Опасные обитатели морей
Московский зоопарк
Москва
Лекция
23 Июл
Бесплатно
Неизвестное ополчение Ленинграда
Библиотека Екатерингофская
Санкт-Петербург
Лекция
23 Июл
Бесплатно
Какие возможности открывает молекулярное моделирование?
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
23 Июл
Бесплатно
Петровский док в Кронштадте: гидротехнический шедевр XVIII века
Библиотека роста и карьеры
Санкт-Петербург
Лекция
23 Июл
Бесплатно
Последний император Эфиопии: жизнь и правление Хайле Селассие I
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
23 Июл
700
Саундтрек Вселенной
ВСмысле
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
20 июля, 14:11
Татьяна Зайцева

Историк объяснил, почему римлянам запрещали носить длинные волосы

В позднеантичном Риме императорским указом мужчинам запретили носить длинные волосы. Автор нового исследования пришел к выводу, что введение этого запрета объяснялось необходимостью сохранения римской идентичности в условиях усиливающегося распада империи и нарастающего торжества варваров.

История
# варвары
# волосы
# запрет
# император
# Рим
# римляне
22 июля, 06:33
Мария Азарова

Клещи получили шанс выживать зимой и распространяться на север

Популярные пестициды могут помогать клещам захватывать новые территории с более суровым климатом. Как выяснили американские ученые, воздействие сублетальных доз двух акарицидов повышает устойчивость этих паразитов к холоду и их шансы пережить зиму.

Биология
# инсектициды
# клещи
# паразит
# паукообразное
# холода
# членистоногие
22 июля, 08:00
Evgenia Vavilova

Виагра подавила развитие метастазов раковых опухолей

Человеческий организм чрезвычайно сложен, и некоторые открытия о нем ученые совершают случайно. Так случилось с лекарством от стенокардии, которое стало виагрой. Специалисты обратили внимание на механизм его работы еще раз и нашли новое потенциальное использование.

Медицина
# виагра
# метастазирование
# метастазы
# онкология
# силденафил
# статины
# холестерин
19 июля, 20:09
Александр Березин

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?

С точки зрения науки
# бензин
# нпз
# Россия
# экономика
Выбор редакции
20 июля, 14:11
Татьяна Зайцева

Историк объяснил, почему римлянам запрещали носить длинные волосы

В позднеантичном Риме императорским указом мужчинам запретили носить длинные волосы. Автор нового исследования пришел к выводу, что введение этого запрета объяснялось необходимостью сохранения римской идентичности в условиях усиливающегося распада империи и нарастающего торжества варваров.

История
# варвары
# волосы
# запрет
# император
# Рим
# римляне
20 июля, 11:30
Игорь Байдов

Охотники-собиратели заселили рыбой горное озеро 7000 лет назад

Авторы нового исследования выяснили, что жители каменного века начали целенаправленно менять окружающую среду в южной части Норвегии задолго до появления земледелия. Приблизительно 7000 лет назад они переселили рыбу в одно из горных озер и таким образом создали новый источник пищи, а затем построили сложную систему ловушек, которая прослужила не одно столетие.

Археология
# горы
# Норвегия
# озера
# охотники-собиратели
# Рыба
# Скандинавия
25 июня, 16:20
Любовь С.

Физики уточнили возможные размеры Вселенной

Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.

Астрономия
# бесконечность
# вселенная
# геометрия
# пространство
# реликтовое излучение
# свет
# топология
25 июня, 15:09
Марк Чернов

Физики подтвердили гипотезу о существовании двух жидких состояний воды

Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.

Физика
# вода
# Молекулярная биология
# структура воды
# фазовые переходы
9 июля, 13:06
Редакция Naked Science

YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»

Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.

Медиа
# «ВКонтакте»
# YouTube
# аудитория
# блокировки
# видеосервис
# интернет
# медиа
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Три окаменелости из Японии указали на ранее неизвестный род и вид гигантских саламандр

    22 июля, 13:52

  2. Российские ученые решили проблему герметизации при производстве композиционных материалов

    22 июля, 12:28

  3. В австралийской пещере нашли следы древних ритуальных практик, продолжавшихся 25 тысяч лет

    22 июля, 12:11

  4. Физики из России нашли способ повысить устойчивость оптических сенсоров к световому шуму

    22 июля, 12:07
Выбор редакции

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

19 июля, 20:09

Последние комментарии

Александр Березин
11 минут назад
woodlark, "Вы сами в каком значении слово "хомяк" использовали в своей статье? " В том же значении, в котором называли меня в детстве самого. Или вы

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Александр Березин
14 минут назад
Константин, "Александр, вот только незадача - из вашего предположения о том, что В СЕНТЯБРЕ (когда закончится период дач и отпусков) на заправках

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Александр Березин
15 минут назад
woodlark, "Александр, Любопытно, что в самой статье вы сетуете на малое число регионов, опубликовавших конкретные данные, и используете редкие

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Александр Березин
16 минут назад
Иван, да, юмор - это аргумент. Но для меня аргумент то, как заправляюсь я, мои знакомые и те, кто пишут отзывы об этом на массе точек в стране. И у

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Иван Колупаев
17 минут назад
Александр, и то верно. Не поглядел на дату.

Живем ли мы в одноэлектронной Вселенной: гид по одной из самых экзотических гипотез

Мирлан Жулмухамедов
18 минут назад
Сергей, ага, да, ты вата обычная тебе в лицо нассуь скажешь что это все враги с запада, а если скажут что нет, то ответишь это тогда для здоровья

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Александр Березин
27 минут назад
Иван, тексту 8 лет. За это время сайт сменил движок и многие верстки прежних версий слетели, особенно у длинных текстов.

Живем ли мы в одноэлектронной Вселенной: гид по одной из самых экзотических гипотез

Иван Колупаев
29 минут назад
И ведь это "выбор редакции" а не раздел сообщество. Автор забыл или не сумел выделить подзаголовки а редакция это пропустила /рукалицо.

Живем ли мы в одноэлектронной Вселенной: гид по одной из самых экзотических гипотез

Сергей Механик
30 минут назад
Генезис — это Скайнет. ☝🤖

ИИ от OpenAI вырвался из защищенной тестовой среды и взломал компанию

Юлия Иванова
32 минуты назад
По мне кучи кое-чего плохо пахнущего горкой...никакой эстетики. Похожая куча была долго в центре Москвы. Это теперь искусство(((

В Нидерландах выбрали победителя конкурса на создание «Нового чуда света»

Артём Шарыгин
33 минуты назад
Американцы часто нагнетают об угрозе ИИ, видимо, таким образом хотят взять под свой контроль его развитие в мире (его развитие другими странами).

ИИ от OpenAI вырвался из защищенной тестовой среды и взломал компанию

Elusive Joe
38 минут назад
Приятное с полезным! Пойду деду куплю

Виагра подавила развитие метастазов раковых опухолей

Elusive Joe
47 минут назад
Борис, но с другой стороны, кирпич, камень, бетон до сих пор актуальны. В северных районах Земли, до сих пор нет замены и ездовым собакам... Думаю,

Как римляне построили акведуки, которые до сих пор снабжают города водой

Артём Маслош
57 минут назад
Исследование действительно интересное. Лутбоксы в играх давно превратились в скрытый гемблинг, где азарт подсаживает сильнее, чем сам геймплей.

Покупка лутбоксов в видеоиграх оказалась тесно связана с риском игровой зависимости

Aleksei Savva
2 часа назад
Да уж, "принесли цивилизацию дикарям"

Ученые определили, кто привез оспу в Австралию

Андрей Иванов
2 часа назад
Мощь!

100-тонный буй получил первый в мире международный сертификат безопасности для волновой энергетики

Андрей Гаврилов
4 часа назад
Олеся, RTFM "квантовая теория поля". Может быть не стоит первые импульсы обозвать всех идиотами не сдерживая в слова трансформировать? Ну, если не

Живем ли мы в одноэлектронной Вселенной: гид по одной из самых экзотических гипотез

Sam Dowson
4 часа назад
"Анализ базы данных показал, что одновременный прием статинов и препаратов против эректильной дисфункции увеличивал выживаемость у пациентов с

Виагра подавила развитие метастазов раковых опухолей

Svetlana Engoli
4 часа назад
Петр, ну, некоторые в круглых аквариумах-душегубках держат золотых рыбок и тоже считают это нормальным, что-же теперь, пример с них брать?

Стартовало строительство последнего небоскреба Всемирного торгового центра — 2 World Trade Center

Александр Коваленко
4 часа назад
Александр, лично у меня достаточно устаревшие представление об армии, но я всё же считаю, что солдата в первую очередь надо накормить, напоить и

В США высказались о сроках создания первой российской многоразовой ракеты

Самые обсуждаемые