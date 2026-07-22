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На дне Атлантики обнаружили обломки самолета, пропавшего 74 года назад
Спустя 74 года после одной из самых трагических авиакатастроф в истории Пуэрто-Рико исследователи обнаружили обломки пассажирского самолета Pan American Airways Flight 526A, известного как Clipper Endeavor. Лайнер покоился почти на 600-метровой глубине на дне Атлантического океана.
Самолет Douglas DC-4 обнаружили 2 июня 2026 года в результате многолетней поисковой операции, которую возглавил Фонд авиационного и морского наследия совместно с компанией Deep Sea Vision и съемочной группой программы Expedition Unknown телеканала Discovery Channel.
Обнаружение стало важной вехой в истории гражданской авиации. С помощью гидролокатора высокого разрешения исследователи нашли обломки самолета, лежащие на морском дне двумя основными фрагментами. Последующее обследование с использованием подводной фотосъемки подтвердило, что это именно Clipper Endeavor: на хорошо сохранившемся фюзеляже до сих пор различимы знаменитый логотип Pan American с крыльями и название самолета.
Рейс 526A вылетел из аэропорта Исла-Гранде в Сан-Хуане 11 апреля 1952 года, направляясь в нью-йоркский аэропорт Айдлуайлд (сегодня — международный аэропорт имени Джона Кеннеди). На борту находились 64 пассажира и пять членов экипажа. Практически сразу после взлета отказал один из двигателей. Экипаж был вынужден выполнить аварийную посадку на воду в условиях сильного волнения. Несмотря на то что все находившиеся на борту пережили сам удар о воду, самолет быстро начал заполняться водой и затонул всего за три минуты. Ситуацию усугубило отсутствие обязательных предполетных инструктажей по безопасности, четких процедур эвакуации и языковые трудности между пассажирами и экипажем. Благодаря оперативным действиям Береговой охраны США и ВВС США удалось спасти лишь 17 человек. В катастрофе погибли 52 человека, что сделало ее одной из крупнейших авиационных трагедий в истории Пуэрто-Рико.
На протяжении десятилетий местонахождение лайнера оставалось неизвестным из-за большой глубины, на которой он затонул.
Новое развитие расследование получило благодаря сотрудничеству с программой Expedition Unknown. Во время съемок в Пуэрто-Рико в 2024 году исследователи обнаружили ранее неиспользованные архивные материалы: показания выживших, расшифровки переговоров, а также чрезвычайно важную карту, составленную пилотами ВВС США, которые стали свидетелями катастрофы и направляли спасательные силы к месту аварии. Эти документы значительно сузили район поисков.
Окончательный успех обеспечило исследовательское судно Fugro Brasilis, следовавшее из Тринидада в Мексиканский залив. По пути оно изменило маршрут, чтобы принять участие в поисковой операции у побережья Сан-Хуана.
На борту находился современный автономный подводный аппарат компании Deep Sea Vision, способный самостоятельно исследовать морское дно на глубине до 6000 метров в течение нескольких суток. Именно этот аппарат обнаружил обломки самолета.
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