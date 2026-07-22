В австралийской пещере нашли следы древних ритуальных практик, продолжавшихся 25 тысяч лет
Анализ микроскопических растительных остатков показал, что на протяжении более двух десятков тысяч лет люди целенаправленно приносили в одну из пещер на юго-востоке Австралии пучки трав и сжигали их во время магических ритуалов. Опираясь на новые данные, а также этнографические источники XIX века, исследователи смогли получить сведения о культурных практиках древних людей и их отношении к растениям.
На юго-востоке австралийского штата Виктория, в регионе, где издавна проживает народ гунаи-курнаи (Gunaikurnai), расположена пещера Клоггс, которая имела особое значение для местных жителей. В 2024 году ученые вместе с представителями аборигенов нашли там две слегка обгоревшие палочки, покрытые жиром. По мнению специалистов, их могли применять в симпатической магии на протяжении последних 12 тысяч лет.
Авторы нового исследования существенно расширили представления об истории этого места. Международная команда археологов и археоботаников под руководством Эль Гроно (Elle Grono) из Австралийского национального университета вместе со старейшиной народа гунаи-курнаи Расселом Маллеттом (Russell Mullett) обнаружила свидетельства использования растений человеком в пещере 25 тысяч лет назад. С учетом выводов предыдущих работ ученые смогли получить более полную картину того, как пещера Клоггс на протяжении тысячелетий оставалась важным местом для культурных практик гунаи-курнаи, связанных с растениями и огнем.
Главную подсказку нашли в микроскопических растительных остатках. Речь идет о фитолитах — твердых минеральных частицах из кремнезема, которые формируются внутри тканей растений и могут сохраняться в археологических слоях на протяжении тысяч лет. Форма фитолитов помогает определить происхождение растительного материала, а по изменению их структуры можно понять, подвергался ли этот биологический материал воздействию огня.
Гроно и ее коллеги анализировали фитолиты из разных археологических слоев. Самые надежные признаки деятельности человека — обожженные фитолиты стеблей, соцветий и листьев в зольных прослойках — обнаружили в слоях возрастом 25 тысяч лет.
Почти 97 процентов опознанных фитолитов происходили от травянистых, а не от древесных растений. Такой состав находок указал на то, что люди целенаправленно приносили в Клоггс пучки трав, а затем сжигали их. Травянистые растения сгорают быстрее древесных и оставляют после себя золу, которую, по-видимому, гунаи-курнаи использовали в ритуальных практиках. Если бы люди разводили обычный костер, ожидалось бы большое количество фитолитов древесных растений.
Археологи сопоставили новые данные с этнографическими записями австралийского антрополога Альфреда Хауитта, который в 1880-х годах изучал традиции народов юго-восточной части Австралии. Он описывал обряды гунаи-курнаи, связанные с деятельностью знахарей, и отмечал особое значение огня и золы в подобных практиках. В частности, писал Хауитт, знахари применяют золу для врачевания, наведения порчи и магических обрядов. Эти сведения оказались важным дополнением к археологическим находкам из пещеры.
Авторы исследования выяснили, что использование растений в Клоггс менялось со временем. В слоях старше 4400 лет следы сжигания трав встречались редко. Позже такие действия стали регулярными: наиболее заметные последовательные слои золы сформировались в период от 4400 до 1600 лет назад.
Приблизительно 2000 лет назад на одном из участков пещеры появился вертикально установленный камень высотой 28 сантиметров. В последующие столетия вокруг него продолжали накапливаться слои золы от сжигания трав. Такое расположение объекта указало на то, что камень мог иметь особое значение в ритуальной жизни аборигенов.
Ученые проверили и другие возможные объяснения происхождения находок. Фитолиты, в отличие от пыльцы, не путешествуют с ветром — они осыпаются прямо там, где росло растение. Это указало на то, что травы люди принесли с собой.
В пещере также нашли фитолиты, которые могли попасть туда вместе с экскрементами лисовидных поссумов (Trichosurus vulpecula). Однако эти остатки не имели признаков воздействия огня, поэтому их удалось отделить от фитолитов, связанных с деятельностью человека.
Гроно и ее коллеги напомнили, что слои золы в Клоггс ранее находили рядом с другими объектами. Среди них — сталактиты, камни и очаги с деревянными палочками, покрытыми животным или человеческим жиром, возрастом 11-12 тысяч лет. Такая картина говорит о том, что в Клоггс проводили несколько видов ритуалов, а сама пещера оставалась важным местом культурных и ритуальных практик гунаи-курнаи на протяжении как минимум 25 тысяч лет.
Научная работа опубликована в журнале Frontiers in Environmental Archaeology.
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