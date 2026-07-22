Виагра подавила развитие метастазов раковых опухолей
Человеческий организм чрезвычайно сложен, и некоторые открытия о нем ученые совершают случайно. Так случилось с лекарством от стенокардии, которое стало виагрой. Специалисты обратили внимание на механизм его работы еще раз и нашли новое потенциальное использование.
Действующее вещество виагры, самого известного препарата для лечения эректильной дисфункции, разработали совсем с другой целью. Силденафил начинали исследовать как препарат для снижения артериального давления и лечения болей в груди, вызванных нарушениями кровотока в сторону сердца. Так как эрекция во многом зависит от системы кровоснабжения организма, а эффект виагры проявляется быстро, побочное действие препарата сделало из него крайне востребованный продукт.
Международная команда ученых показала, что силденафил останавливает развитие раковых метастазов. Исследование опубликовано в журнале Cancer Research.
Оказалось, что активный ингредиент виагры мешает раковым клеткам использовать холестерин. Эта молекула важна для клеточных мембран. Раковым клеткам холестерин помогает вырваться из основной опухоли, отправиться в путешествие по организму и образовать метастазы, вторичные опухолевые очаги. Меньше доступ к холестерину — меньше вероятность метастазирования рака.
Силденафил блокирует ферменты группы фосфодиэстераз, PDE5. Вследствие этого увеличивается количество сигнального вещества, циклического гуанозинмонофосфата, цГМФ. Он расширяет сосуды, увеличивает кровоток к пещеристым телам члена. Ученые обнаружили, что цГМФ также связывает белок, ответственный за перемещение холестерина внутри клетки. В результате количество доступного раковым клеткам холестерина уменьшается.
Ученые также обнаружили, что использование силденафила совместно со статинами еще больше затрудняет метастазирование опухоли. Статины — известные медицине соединения, эффективно снижающие уровень холестерина. Совместное действие двух лекарств не только снижает доступ к нему, но и мешает раковым клеткам самим производить холестерин. Их комбинация потенциально может демонстрировать синергетический эффект в лечении рака.
Исследование провели на клетках человека и мышей. Ученым также была доступна база данных израильской страховой медицинской организации Клалит, в которой за 20 лет собралось пять миллионов участников. Анализ базы данных показал, что одновременный прием статинов и препаратов против эректильной дисфункции увеличивал выживаемость у пациентов с раком.
Авторы исследования отметили, что их открытие напоминает о том, что лечить нужно всего пациента, весь организм, а не только раковую опухоль. Важно принимать во внимание не только мутации в клетках опухоли, но и метаболическое здоровье пациента, а также все препараты, которые он уже принимает.
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