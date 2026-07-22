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22 июля, 08:29
Татьяна Зайцева
53

Ученые определили, кто привез оспу в Австралию

❋ 5.0

Новое исследование показало, что вспышку оспы, унесшую в 1789 году жизни свыше 200 тысяч представителей коренного населения Австралии, скорее всего, спровоцировал флакон с оспенными струпьями, прибывший на континент с британской флотилией.

История
# Аборигены
# австралия
# Британия
# оспа
# флот
Артур Филлип (1736–1814), командующий Первым флотом, в 1788 году поднимает флаг в Сиднейской бухте в честь основания первой колонии в Австралии
Артур Филлип (1736–1814), командующий Первым флотом, в 1788 году поднимает флаг в Сиднейской бухте в честь основания первой колонии в Австралии / © Pictorial Press Ltd via Alamy

Через несколько десятилетий после того, как Джеймс Кук нанес Австралию на карту, британцы отправили на континент так называемый Первый флот — флотилию из 11 парусных кораблей — с тем, чтобы основать там первую колонию. Первый флот отплыл из Портсмута 13 мая 1787 года, а в январе 1788-го прибыл к юго-восточному побережью Австралии. Там британцы основали поселение Сидней-Коув, позже ставшее городом Сиднеем.

Спустя примерно год после прибытия британских колонизаторов, в 1789-м, среди австралийских аборигенов разразилась эпидемия оспы, которая буквально опустошила их общины и поселения. Летальность инфекции достигала 60%, она распространялась очень быстро и, по оценкам авторов нового исследования, унесла жизни приблизительно 220 тысяч человек.

До сих пор причина этой вспышки, катастрофической для коренного населения Австралии, была предметом научных споров. Когда Первый флот прибыл на континент, никаких признаков оспы у аборигенов не наблюдалось. Кроме того, у прибывших в Австралию моряков и колонистов тоже не зарегистрировали случаев оспы.

Высказывались предположения, что вирус оспы мог попасть в Австралию в результате контакта аборигенов, живших на северном побережье континента, с рыбаками из региона Макасар на острове Сулавеси, который сейчас является частью Индонезии. При этом вспышка инфекции случайно совпала с прибытием Первого флота.

Однако компьютерное моделирование распространения оспы по континенту, проведенное группой австралийских ученых, помогло опровергнуть эту гипотезу. Исследователи, статья которых опубликована в журнале Nature Human Behavior, пришли к выводу: даже если вспышка инфекции действительно началась на северном побережье, она физически не могла распространиться оттуда на юго-восток Австралии, где наблюдалась массовая гибель коренного населения. Причиной среди прочего было то, что эти регионы в тот период разделяли тысячи километров необитаемой пустыни.

Моделирование эпидемии в общинах аборигенов показало, что она началась в марте 1789 года именно в районе британского поселения Сидней-Коув, затем перешла на большую часть юго-востока Австралии.

По мнению исследователей, наиболее вероятным источником вспышки могли быть флаконы с высушенными оспенными струпьями. Этот материал британские медики использовали для проведения прививок. Дело в том, что первая вакцина от оспы появилась только в 1796 году, а до этого распространенной практикой была инокуляция (прививка) путем вариоляции (втирания порошка из оспенных корочек или жидкости из гнойничков в поверхностные царапины на коже).

Хотя корабли британского Королевского флота обычно не перевозили оспенный материал, вполне вероятно, что по крайней мере один из флотских врачей привез его с собой.

Конечно, живой вирус оспы мог не выжить во время восьмимесячного морского путешествия из Портсмута в залив Ботани, к югу от современного Сиднея, где впервые высадились британские корабли. Однако, как предположили исследователи, врачи могли пополнить свои запасы оспенного материала в Кейптауне или в Рио-де-Жанейро, во время длительных остановок Первого флота по пути в Австралию.

Заражение аборигенов вполне могло быть случайным, но авторы статьи не исключили, что британцы сделали это намеренно. Так, согласно историческим источникам, в месяцы, предшествовавшие вспышке оспы среди аборигенов, отмечалось серьезное ухудшение отношений между ними и колонистами.

Исследователи также предложили пересмотреть существующие представления о численности коренного населения Австралии на момент прибытия туда Первого флота. По их оценкам, в это время в Австралии проживало не около 300 тысяч, как считалось до сих пор, а как минимум три миллиона коренных жителей.


 

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Татьяна Зайцева
Татьяна Зайцева
132 статей
Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.
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История
# Аборигены
# австралия
# Британия
# оспа
# флот
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