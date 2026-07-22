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В Нидерландах выбрали победителя конкурса на создание «Нового чуда света»

Архитектурное бюро MVRDV стало победителем конкурса на проектирование знакового комплекса стоимостью 240 миллионов евро (более 20 миллиардов рублей) в Роттердаме. Необычное здание в виде гигантских каменных глыб должно стать символом борьбы с климатическим кризисом и новой достопримечательностью мирового уровня.

Проект «Нового чуда света» в Нидерландах / © MVRDV

Архитектурная студия MVRDV выиграла международный конкурс, организованный социальным предприятием Shift, на разработку масштабного общественного комплекса в Роттердаме. Победивший проект под названием Rotterdam Rocks! был выбран из пяти финалистов. Помимо MVRDV, в шорт-лист вошли Heatherwick Studio, Mecanoo, Office for Political Innovation и Ecosistema Urbano.

Проект «Нового чуда света» в Нидерландах / © MVRDV

Проект MVRDV оказался самым смелым и необычным среди всех конкурсных работ. Комплекс представляет собой композицию из семи огромных каменных глыб, словно сложенных друг на друга на берегу реки Маас. Внутри здания разместятся общественные террасы, выставочные пространства, зоны отдыха и многочисленные зеленые насаждения, интегрированные непосредственно в архитектуру. Общая площадь комплекса составит около 30 тысяч квадратных метров.

Конкурс был объявлен компанией Shift совместно с культурным агентством DVDL в 2025 году. Организаторы поставили перед архитекторами необычную задачу — создать «новое чудо света», которое не только станет знаковым объектом современной архитектуры, но и вдохновит людей активнее участвовать в борьбе с изменением климата и утратой биоразнообразия.

Проект «Нового чуда света» в Нидерландах / © MVRDV

Семь массивных «скал» будут объединены двумя внутренними маршрутами для посетителей. Между ними разместятся своеобразные «пещеры», в которых расположатся выставочные пространства, рестораны и другие общественные зоны. Еще один маршрут пройдет по внешней поверхности здания. Он будет включать дополнительное выставочное пространство под названием The Elysium и смотровую площадку с панорамным видом на Роттердам.

Подробности о строительных материалах пока не раскрываются. Однако разработчики обещают, что комплекс станет демонстрационной площадкой для новейших низкоуглеродных строительных технологий. Фасады здания будут иметь специальные ниши для почвы, воды, растений и животных, превращая сооружение в полноценную экосистему, способную поддерживать городское биоразнообразие.