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100-тонный буй получил первый в мире международный сертификат безопасности для волновой энергетики
Шведский волновой преобразователь CorPower C4 успешно прошел самые строгие испытания на безопасность в отрасли морской энергетики. Теперь его разработчики приблизились к созданию первой в мире коммерческой волновой электростанции.
Преобразователь CorPower C4 стал первым в мире устройством для получения энергии волн, получившим полный сертификат соответствия от норвежской компании DNV, считающейся мировым эталоном в области сертификации морских и офшорных энергетических проектов.
Семилетняя процедура оценки охватила все этапы жизненного цикла устройства — от проектирования и анализа прочности конструкции до контроля производства, испытаний на усталостную долговечность материалов и проверки способности выдерживать реальные штормовые условия. Для отрасли, которая уже более полувека пытается завоевать доверие инвесторов, такой сертификат имеет принципиальное значение: большинство крупных финансовых институтов не готовы финансировать морские энергетические проекты без подобного подтверждения их надежности.
CorPower C4 представляет собой буй каплевидной формы шириной девять метров, высотой 18 метров и массой около 100 тонн. Он закреплен на морском дне при помощи натянутого троса. Когда волна поднимает буй вверх, натяжение троса с такой же силой возвращает его вниз — подобно растянутой пружине или резиновой ленте, стремящейся принять исходное положение.
Непрерывные возвратно-поступательные движения приводят во вращение систему маховиков, соединенных с редуктором. Вместо того чтобы сосредотачивать всю механическую нагрузку в одной точке, редуктор распределяет ее между несколькими меньшими механизмами, что значительно снижает износ оборудования. Полученное вращение приводит в действие электрогенератор, а выработанная энергия передается на берег по подводным кабелям.
Главная особенность установки — система фазового управления WaveSpring, благодаря которой устройство и сравнивают с человеческим сердцем. В отличие от обычного амортизатора, который гасит движение, WaveSpring работает как пружина, усиливая его. Принцип напоминает работу сердечного клапана, синхронно взаимодействующего с потоком крови. При спокойном море волна высотой всего около одного метра способна вызвать колебания буя амплитудой до трех метров, благодаря чему количество извлекаемой энергии увеличивается примерно втрое.
Во время сильного шторма система автоматически меняет режим работы. Она снижает жесткость подвески, позволяя буйку свободнее следовать за движением воды и практически не сопротивляться огромным волнам. Благодаря этому конструкция способна без повреждений выдерживать волны высотой до 18,5 метра.
Как и солнечная панель или ветрогенератор, один буй производит сравнительно немного электроэнергии. Поэтому коммерческая стратегия CorPower предусматривает создание массивов из десятков таких устройств — так называемых CorPacks. Каждый подобный комплекс сможет вырабатывать сотни мегаватт электроэнергии — этого достаточно для снабжения электричеством сотен тысяч домов.
Теперь CorPower Ocean приступает к реализации двух первых коммерческих проектов — в Португалии и Шотландии. Компания рассчитывает, что волновая энергетика станет третьим крупнейшим источником возобновляемой энергии в мире наряду с солнечной и ветровой. Если новые станции подтвердят заявленные характеристики после ввода в эксплуатацию в 2027–2029 годах, это станет первым убедительным доказательством того, что энергия морских волн способна обеспечить стабильную и надежную генерацию электроэнергии в промышленных масштабах.
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