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ИИ от OpenAI вырвался из защищенной тестовой среды и взломал компанию
OpenAI проводила внутренние тестирования моделей на способность к кибератакам.
Компания проверяла модели GPT-5.6 Sol и более мощную, пока не выпущенную версию. Защитные ограничения OpenAI на время отключила.
Тогда модели вырвались из изолированной среды, а затем смогли получить доступ в интернет. Следом они атаковали инфраструктуру Hugging Face. Модели фактически решили сжульничать и украсть ответы, которые помогли бы им успешно пройти проверку.
Модели использовали в том числе украденные учетные данные, а также уязвимости в инфраструктуре OpenAI и Hugging Face. Однако активность обнаружили и остановили специалисты Hugging Face. Сейчас компании продолжают расследование инцидента, а также работают над устранением потенциальных уязвимостей.
«Этот инцидент, возможно, первый в своем роде, подтвердил нашу давнюю позицию. Проблемы безопасности искусственного интеллекта не сможет решить в одиночку ни одна компания, работая тайно. Решить их можно только открыто, вместе, обеспечив широкий доступ к ИИ-технологиям для всех специалистов по информационной безопасности», — отметил соучредитель и генеральный директор Hugging Face Клем Деланг.
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