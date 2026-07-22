  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
22 июля, 11:20
Рейтинг: +267
Посты: 953

ИИ от OpenAI вырвался из защищенной тестовой среды и взломал компанию

OpenAI проводила внутренние тестирования моделей на способность к кибератакам.

Модели смогли выйти из внутренней среды и попытались взломать платформу для исследований в области ИИ Hugging Face.

Сообщество
# ChatGPT
# OpenAI
# искусственный интеллект
# кибератаки
Кадр из фильма «Я, робот» / © Twentieth Century Fox
Кадр из фильма «Я, робот» / © Twentieth Century Fox

Компания проверяла модели GPT-5.6 Sol и более мощную, пока не выпущенную версию. Защитные ограничения OpenAI на время отключила. 

Тогда модели вырвались из изолированной среды, а затем смогли получить доступ в интернет. Следом они атаковали инфраструктуру Hugging Face. Модели фактически решили сжульничать и украсть ответы, которые помогли бы им успешно пройти проверку.

Модели использовали в том числе украденные учетные данные, а также уязвимости в инфраструктуре OpenAI и Hugging Face. Однако активность обнаружили и остановили специалисты Hugging Face. Сейчас компании продолжают расследование инцидента, а также работают над устранением потенциальных уязвимостей.

«Этот инцидент, возможно, первый в своем роде, подтвердил нашу давнюю позицию. Проблемы безопасности искусственного интеллекта не сможет решить в одиночку ни одна компания, работая тайно. Решить их можно только открыто, вместе, обеспечив широкий доступ к ИИ-технологиям для всех специалистов по информационной безопасности», — отметил соучредитель и генеральный директор Hugging Face Клем Деланг.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
22 Июл
Бесплатно
Охотники за погодой
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
22 Июл
Бесплатно
Модные слова в жизни, в литературе, в прессе
ВДНХ
Москва
Лекция
22 Июл
Бесплатно
Дизайн на орбите: как покорение космоса перекроило моду и быт
Политехнический музей
Москва
Лекция
23 Июл
Бесплатно
Опасные обитатели морей
Московский зоопарк
Москва
Лекция
23 Июл
Бесплатно
Неизвестное ополчение Ленинграда
Библиотека Екатерингофская
Санкт-Петербург
Лекция
23 Июл
Бесплатно
Какие возможности открывает молекулярное моделирование?
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
23 Июл
Бесплатно
Петровский док в Кронштадте: гидротехнический шедевр XVIII века
Библиотека роста и карьеры
Санкт-Петербург
Лекция
23 Июл
Бесплатно
Последний император Эфиопии: жизнь и правление Хайле Селассие I
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
23 Июл
700
Саундтрек Вселенной
ВСмысле
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
20 июля, 14:11
Татьяна Зайцева

Историк объяснил, почему римлянам запрещали носить длинные волосы

В позднеантичном Риме императорским указом мужчинам запретили носить длинные волосы. Автор нового исследования пришел к выводу, что введение этого запрета объяснялось необходимостью сохранения римской идентичности в условиях усиливающегося распада империи и нарастающего торжества варваров.

История
# варвары
# волосы
# запрет
# император
# Рим
# римляне
22 июля, 06:33
Мария Азарова

Клещи получили шанс выживать зимой и распространяться на север

Популярные пестициды могут помогать клещам захватывать новые территории с более суровым климатом. Как выяснили американские ученые, воздействие сублетальных доз двух акарицидов повышает устойчивость этих паразитов к холоду и их шансы пережить зиму.

Биология
# инсектициды
# клещи
# паразит
# паукообразное
# холода
# членистоногие
22 июля, 08:00
Evgenia Vavilova

Виагра подавила развитие метастазов раковых опухолей

Человеческий организм чрезвычайно сложен, и некоторые открытия о нем ученые совершают случайно. Так случилось с лекарством от стенокардии, которое стало виагрой. Специалисты обратили внимание на механизм его работы еще раз и нашли новое потенциальное использование.

Медицина
# виагра
# метастазирование
# метастазы
# онкология
# силденафил
# статины
# холестерин
19 июля, 20:09
Александр Березин

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?

С точки зрения науки
# бензин
# нпз
# Россия
# экономика
Выбор редакции
20 июля, 14:11
Татьяна Зайцева

Историк объяснил, почему римлянам запрещали носить длинные волосы

В позднеантичном Риме императорским указом мужчинам запретили носить длинные волосы. Автор нового исследования пришел к выводу, что введение этого запрета объяснялось необходимостью сохранения римской идентичности в условиях усиливающегося распада империи и нарастающего торжества варваров.

История
# варвары
# волосы
# запрет
# император
# Рим
# римляне
20 июля, 11:30
Игорь Байдов

Охотники-собиратели заселили рыбой горное озеро 7000 лет назад

Авторы нового исследования выяснили, что жители каменного века начали целенаправленно менять окружающую среду в южной части Норвегии задолго до появления земледелия. Приблизительно 7000 лет назад они переселили рыбу в одно из горных озер и таким образом создали новый источник пищи, а затем построили сложную систему ловушек, которая прослужила не одно столетие.

Археология
# горы
# Норвегия
# озера
# охотники-собиратели
# Рыба
# Скандинавия
25 июня, 16:20
Любовь С.

Физики уточнили возможные размеры Вселенной

Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.

Астрономия
# бесконечность
# вселенная
# геометрия
# пространство
# реликтовое излучение
# свет
# топология
25 июня, 15:09
Марк Чернов

Физики подтвердили гипотезу о существовании двух жидких состояний воды

Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.

Физика
# вода
# Молекулярная биология
# структура воды
# фазовые переходы
9 июля, 13:06
Редакция Naked Science

YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»

Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.

Медиа
# «ВКонтакте»
# YouTube
# аудитория
# блокировки
# видеосервис
# интернет
# медиа
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Сейсмологи не смогли объяснить природу почти 100 марсотрясений

    22 июля, 09:16

  2. Ученые определили, кто привез оспу в Австралию

    22 июля, 08:29

  3. В России предложили технологию производства сверхпрозрачного кварцевого стекла без хлора

    22 июля, 08:29

  4. Виагра подавила развитие метастазов раковых опухолей

    22 июля, 08:00
Выбор редакции

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

19 июля, 20:09

Последние комментарии

Андрей Гаврилов
42 минуты назад
Олеся, RTFM "квантовая теория поля". Может быть не стоит первые импульсы обозвать всех идиотами не сдерживая в слова трансформировать? Ну, если не

Живем ли мы в одноэлектронной Вселенной: гид по одной из самых экзотических гипотез

Sam Dowson
48 минут назад
"Анализ базы данных показал, что одновременный прием статинов и препаратов против эректильной дисфункции увеличивал выживаемость у пациентов с

Виагра подавила развитие метастазов раковых опухолей

Svetlana Engoli
53 минуты назад
Петр, ну, некоторые в круглых аквариумах-душегубках держат золотых рыбок и тоже считают это нормальным, что-же теперь, пример с них брать?

Стартовало строительство последнего небоскреба Всемирного торгового центра — 2 World Trade Center

Александр Коваленко
1 час назад
Александр, лично у меня достаточно устаревшие представление об армии, но я всё же считаю, что солдата в первую очередь надо накормить, напоить и

В США высказались о сроках создания первой российской многоразовой ракеты

Александр Березин
2 часа назад
Александр, "И, соответственно, технологий тоже. На сегодняшний день дешевле всего стоит труд инженера-конструктора, вряд ли более 40 тыс рбл. Много у

В США высказались о сроках создания первой российской многоразовой ракеты

Александр Березин
2 часа назад
Александр, "А для задач сегодняшнего дня вполне достаточно "Союзов" и "Прогрессов"." Люди на фронте с вами не согласны. Они считают, что для задач

В США высказались о сроках создания первой российской многоразовой ракеты

Сергей Михов
2 часа назад
Больше похоже не на камни, а на грибы, которые они случайно видимо перепутали, когда собирали в лесу и употребили при создание этого "шедевра"

В Нидерландах выбрали победителя конкурса на создание «Нового чуда света»

Евгений Кастрюлькин
2 часа назад
Дмитрий, ну вот заблокированные 300 млрд. которые Россия вложила в экономику Европы под % - это тоже в копилку госдолга Европы в частности)

Рейтинг стран с самым большим государственным долгом в 2026 году

Sam Dowson
4 часа назад
Александр, не очень понимаю ваше негодование об инвертированной аллюзии с сусликом, но допустим понимаю. Пояснительная бригада, на всякий случай.

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Сергей Петрович
4 часа назад
Факт, я бы тебя, мразь недорусская, только за мечты о - "восстании", придавил и на погост отправил, недорусь ты поганая!

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Сергей Петрович
5 часов назад
Мирлан, мнение из помойки, как твоё, например, вонючее и лживое. Питайся этим сам.

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Jurgen Kopf
7 часов назад
Игорь, "цена со временем снизится" ??? 🤣🤣🤣 Посмотрите внимательнее, в современном мире цена на всё ТОЛЬКО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, в том числе и цена

В США высказались о сроках создания первой российской многоразовой ракеты

Jurgen Kopf
8 часов назад
таоатата, если что-то, что было создано ещё в Союзе, работает в современное время и работает хорошо, потому что создавалось изначально с ГИГАНТСКИМ

В США высказались о сроках создания первой российской многоразовой ракеты

Jurgen Kopf
8 часов назад
таоатата, если дом горит у соседа и начинает (по твоим словам) гореть у тебя, но ты почему-то не тушишь свой дом, а беспокоишься - "как дела у соседа ???"

В США высказались о сроках создания первой российской многоразовой ракеты

Мирлан Жулмухамедов
8 часов назад
SWAT, насчёт этого материала не знаю если честно, надо смотреть что по теплу в нем, но опять же все упирается скорее всего в то, что при продаже

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Петр Р
10 часов назад
Svetlana, не говорите ерунды, в Италии полно террас в домах с деревьями в кадках, живут прекрасно и выглядят отлично. У нас климат другой и не ухаживают

Стартовало строительство последнего небоскреба Всемирного торгового центра — 2 World Trade Center

Артем Манов
12 часов назад
В Суздаль последние годы приезжает от 1,5 до 2,0 млн.чел. в год. А численность населения всего 9 тыс.чел.

Рейтинг стран, где туристов больше, чем местных жителей

Денис Ерославцев
12 часов назад
Эдик, проблема в том что мы затянули уже дальше некуда поясок и народ обнищал в секунды при первой же проблеме связанной с атакой на важные

Рейтинг стран с самым большим государственным долгом в 2026 году

таоатата аььаьаь
12 часов назад
Иван, Так и скажи что слился, зачем пытаешься выставить себя героем?)

В США высказались о сроках создания первой российской многоразовой ракеты

Иван Иванов
12 часов назад
Александр, Я про то что общий дефицит мог быть в сша ниже, а из за несовершенной логистики получалось, что в некоторых местах вообще нету бензина. Я

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Самые обсуждаемые