  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
22 июля, 13:52
Марк Чернов
5

Три окаменелости из Японии указали на ранее неизвестный род и вид гигантских саламандр

❋ 3.8

Три ископаемых позвонка, случайно обнаруженные археологами на территории Японии еще в конце 1990-х годов, принадлежат абсолютно новому для науки виду и роду гигантских саламандр, населявшему древние озера около 3,5 миллиона лет назад. Это открытие помогает восполнить внушительный пробел в летописи эволюции азиатских земноводных.

Палеонтология
# амфибии
# ископаемые
# окаменелости
# Палеонтология
# плиоцен
# саламандры
# эволюция
# Япония
Современные саламандры — ближайшие известные родственники древнего вида, описанного по ископаемым остаткам из Японии
Современные саламандры — ближайшие известные родственники древнего вида, описанного по ископаемым остаткам из Японии / © Petar Milosevic

Окаменелости извлекли в период с 1995 по 1997 год из формации Цубусугава в регионе Адзиму (остров Кюсю, Япония). Поскольку три найденных позвонка различались по габаритам и находились в разных локациях, ученые пришли к выводу, что они принадлежали трем разным особям. Приблизительно 3,5 миллиона лет назад, в эпоху плиоцена, климат там был значительно теплее и влажнее современного, а местность изобиловала пресноводными водоемами, в которых водились древние слоны, крокодилы и другие экзотические животные.

Найденная амфибия получила научное имя Limnospondylus ajimuensis («озерный позвонок из Адзиму»). По оценкам палеонтологов из Киотского университета, особая амфибия достигала порядка 1,1 метра в длину примерно к 18 годам.

В 2001 году эти образцы временно отнесли к известному роду Andrias (к нему принадлежат современные японские и китайские гигантские саламандры) из-за нехватки сравнительного материала и отсутствия данных для тщательного анализа. Результаты их повторного детального изучения недавно опубликовали в научном журнале PeerJ.

Исследование с применением современных технологий показало уникальное строение центрального грудного позвонка, не встречающееся ни у одного из пяти ранее известных родов семейства скрытожаберников (Cryptobranchidae). Это обосновало выделение находки не просто в отдельный вид, но и в совершенно новый род.

Ученые отметили, что Limnospondylus ajimuensis был отлично приспособлен к жизни в озерах и на заболоченных мелководьях, в отличие от современных японских саламандр (Andrias japonicus), предпочитающих быстрые и холодные горные реки. По всей видимости, этот род вымер во время глобального похолодания, на рубеже плиоцена и плейстоцена (около 2,6 миллиона лет назад).

Это открытие также заставляет палеонтологов заново пересмотреть музейные коллекции по всему миру: многие фрагментарные остатки древних амфибий могли быть ошибочно причислены к роду Andrias из-за слишком широкой классификации. Кроме того, находка доказывает, что Японский архипелаг служил важным природным убежищем для эволюции и сохранения уникальных реликтовых земноводных.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Марк Чернов
Марк Чернов
63 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
Показать больше
Палеонтология
# амфибии
# ископаемые
# окаменелости
# Палеонтология
# плиоцен
# саламандры
# эволюция
# Япония
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
22 Июл
Бесплатно
Охотники за погодой
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
22 Июл
Бесплатно
Модные слова в жизни, в литературе, в прессе
ВДНХ
Москва
Лекция
22 Июл
Бесплатно
Дизайн на орбите: как покорение космоса перекроило моду и быт
Политехнический музей
Москва
Лекция
23 Июл
Бесплатно
Опасные обитатели морей
Московский зоопарк
Москва
Лекция
23 Июл
Бесплатно
Неизвестное ополчение Ленинграда
Библиотека Екатерингофская
Санкт-Петербург
Лекция
23 Июл
Бесплатно
Какие возможности открывает молекулярное моделирование?
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
23 Июл
Бесплатно
Петровский док в Кронштадте: гидротехнический шедевр XVIII века
Библиотека роста и карьеры
Санкт-Петербург
Лекция
23 Июл
Бесплатно
Последний император Эфиопии: жизнь и правление Хайле Селассие I
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
23 Июл
700
Саундтрек Вселенной
ВСмысле
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
20 июля, 14:11
Татьяна Зайцева

Историк объяснил, почему римлянам запрещали носить длинные волосы

В позднеантичном Риме императорским указом мужчинам запретили носить длинные волосы. Автор нового исследования пришел к выводу, что введение этого запрета объяснялось необходимостью сохранения римской идентичности в условиях усиливающегося распада империи и нарастающего торжества варваров.

История
# варвары
# волосы
# запрет
# император
# Рим
# римляне
22 июля, 06:33
Мария Азарова

Клещи получили шанс выживать зимой и распространяться на север

Популярные пестициды могут помогать клещам захватывать новые территории с более суровым климатом. Как выяснили американские ученые, воздействие сублетальных доз двух акарицидов повышает устойчивость этих паразитов к холоду и их шансы пережить зиму.

Биология
# инсектициды
# клещи
# паразит
# паукообразное
# холода
# членистоногие
22 июля, 08:00
Evgenia Vavilova

Виагра подавила развитие метастазов раковых опухолей

Человеческий организм чрезвычайно сложен, и некоторые открытия о нем ученые совершают случайно. Так случилось с лекарством от стенокардии, которое стало виагрой. Специалисты обратили внимание на механизм его работы еще раз и нашли новое потенциальное использование.

Медицина
# виагра
# метастазирование
# метастазы
# онкология
# силденафил
# статины
# холестерин
19 июля, 20:09
Александр Березин

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?

С точки зрения науки
# бензин
# нпз
# Россия
# экономика
Выбор редакции
20 июля, 14:11
Татьяна Зайцева

Историк объяснил, почему римлянам запрещали носить длинные волосы

В позднеантичном Риме императорским указом мужчинам запретили носить длинные волосы. Автор нового исследования пришел к выводу, что введение этого запрета объяснялось необходимостью сохранения римской идентичности в условиях усиливающегося распада империи и нарастающего торжества варваров.

История
# варвары
# волосы
# запрет
# император
# Рим
# римляне
20 июля, 11:30
Игорь Байдов

Охотники-собиратели заселили рыбой горное озеро 7000 лет назад

Авторы нового исследования выяснили, что жители каменного века начали целенаправленно менять окружающую среду в южной части Норвегии задолго до появления земледелия. Приблизительно 7000 лет назад они переселили рыбу в одно из горных озер и таким образом создали новый источник пищи, а затем построили сложную систему ловушек, которая прослужила не одно столетие.

Археология
# горы
# Норвегия
# озера
# охотники-собиратели
# Рыба
# Скандинавия
25 июня, 16:20
Любовь С.

Физики уточнили возможные размеры Вселенной

Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.

Астрономия
# бесконечность
# вселенная
# геометрия
# пространство
# реликтовое излучение
# свет
# топология
25 июня, 15:09
Марк Чернов

Физики подтвердили гипотезу о существовании двух жидких состояний воды

Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.

Физика
# вода
# Молекулярная биология
# структура воды
# фазовые переходы
9 июля, 13:06
Редакция Naked Science

YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»

Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.

Медиа
# «ВКонтакте»
# YouTube
# аудитория
# блокировки
# видеосервис
# интернет
# медиа
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Три окаменелости из Японии указали на ранее неизвестный род и вид гигантских саламандр

    22 июля, 13:52

  2. Российские ученые решили проблему герметизации при производстве композиционных материалов

    22 июля, 12:28

  3. В австралийской пещере нашли следы древних ритуальных практик, продолжавшихся 25 тысяч лет

    22 июля, 12:11

  4. Физики из России нашли способ повысить устойчивость оптических сенсоров к световому шуму

    22 июля, 12:07
Выбор редакции

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

19 июля, 20:09

Последние комментарии

Иван Колупаев
2 минуты назад
И ведь это "выбор редакции" а не раздел сообщество. Автор забыл или не сумел выделить подзаголовки а редакция это пропустила /рукалицо.

Живем ли мы в одноэлектронной Вселенной: гид по одной из самых экзотических гипотез

Сергей Механик
3 минуты назад
Генезис — это Скайнет. ☝🤖

ИИ от OpenAI вырвался из защищенной тестовой среды и взломал компанию

Юлия Иванова
5 минут назад
По мне кучи кое-чего плохо пахнущего горкой...никакой эстетики. Похожая куча была долго в центре Москвы. Это теперь искусство(((

В Нидерландах выбрали победителя конкурса на создание «Нового чуда света»

Артём Шарыгин
6 минут назад
Американцы часто нагнетают об угрозе ИИ, видимо, таким образом хотят его развитие в мире (его развитие другими странами) взять под свой контроль.

ИИ от OpenAI вырвался из защищенной тестовой среды и взломал компанию

Elusive Joe
11 минут назад
Приятное с полезным! Пойду деду куплю

Виагра подавила развитие метастазов раковых опухолей

Elusive Joe
19 минут назад
Борис, но с другой стороны, кирпич, камень, бетон до сих пор актуальны. В северных районах Земли, до сих пор нет замены и ездовым собакам... Думаю,

Как римляне построили акведуки, которые до сих пор снабжают города водой

Артём Маслош
30 минут назад
Исследование действительно интересное. Лутбоксы в играх давно превратились в скрытый гемблинг, где азарт подсаживает сильнее, чем сам геймплей.

Покупка лутбоксов в видеоиграх оказалась тесно связана с риском игровой зависимости

Aleksei Savva
2 часа назад
Да уж, "принесли цивилизацию дикарям"

Ученые определили, кто привез оспу в Австралию

Андрей Иванов
2 часа назад
Мощь!

100-тонный буй получил первый в мире международный сертификат безопасности для волновой энергетики

Андрей Гаврилов
3 часа назад
Олеся, RTFM "квантовая теория поля". Может быть не стоит первые импульсы обозвать всех идиотами не сдерживая в слова трансформировать? Ну, если не

Живем ли мы в одноэлектронной Вселенной: гид по одной из самых экзотических гипотез

Sam Dowson
3 часа назад
"Анализ базы данных показал, что одновременный прием статинов и препаратов против эректильной дисфункции увеличивал выживаемость у пациентов с

Виагра подавила развитие метастазов раковых опухолей

Svetlana Engoli
3 часа назад
Петр, ну, некоторые в круглых аквариумах-душегубках держат золотых рыбок и тоже считают это нормальным, что-же теперь, пример с них брать?

Стартовало строительство последнего небоскреба Всемирного торгового центра — 2 World Trade Center

Александр Коваленко
4 часа назад
Александр, лично у меня достаточно устаревшие представление об армии, но я всё же считаю, что солдата в первую очередь надо накормить, напоить и

В США высказались о сроках создания первой российской многоразовой ракеты

Александр Березин
4 часа назад
Александр, "И, соответственно, технологий тоже. На сегодняшний день дешевле всего стоит труд инженера-конструктора, вряд ли более 40 тыс рбл. Много у

В США высказались о сроках создания первой российской многоразовой ракеты

Александр Березин
4 часа назад
Александр, "А для задач сегодняшнего дня вполне достаточно "Союзов" и "Прогрессов"." Люди на фронте с вами не согласны. Они считают, что для задач

В США высказались о сроках создания первой российской многоразовой ракеты

Сергей Михов
4 часа назад
Больше похоже не на камни, а на грибы, которые они случайно видимо перепутали, когда собирали в лесу и употребили при создание этого "шедевра"

В Нидерландах выбрали победителя конкурса на создание «Нового чуда света»

Евгений Кастрюлькин
5 часов назад
Дмитрий, ну вот заблокированные 300 млрд. которые Россия вложила в экономику Европы под % - это тоже в копилку госдолга Европы в частности)

Рейтинг стран с самым большим государственным долгом в 2026 году

Sam Dowson
6 часов назад
Александр, не очень понимаю ваше негодование об инвертированной аллюзии с сусликом, но допустим понимаю. Пояснительная бригада, на всякий случай.

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Сергей Петрович
7 часов назад
Факт, я бы тебя, мразь недорусская, только за мечты о - "восстании", придавил и на погост отправил, недорусь ты поганая!

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Сергей Петрович
7 часов назад
Мирлан, мнение из помойки, как твоё, например, вонючее и лживое. Питайся этим сам.

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Самые обсуждаемые