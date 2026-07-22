Три окаменелости из Японии указали на ранее неизвестный род и вид гигантских саламандр
Три ископаемых позвонка, случайно обнаруженные археологами на территории Японии еще в конце 1990-х годов, принадлежат абсолютно новому для науки виду и роду гигантских саламандр, населявшему древние озера около 3,5 миллиона лет назад. Это открытие помогает восполнить внушительный пробел в летописи эволюции азиатских земноводных.
Окаменелости извлекли в период с 1995 по 1997 год из формации Цубусугава в регионе Адзиму (остров Кюсю, Япония). Поскольку три найденных позвонка различались по габаритам и находились в разных локациях, ученые пришли к выводу, что они принадлежали трем разным особям. Приблизительно 3,5 миллиона лет назад, в эпоху плиоцена, климат там был значительно теплее и влажнее современного, а местность изобиловала пресноводными водоемами, в которых водились древние слоны, крокодилы и другие экзотические животные.
Найденная амфибия получила научное имя Limnospondylus ajimuensis («озерный позвонок из Адзиму»). По оценкам палеонтологов из Киотского университета, особая амфибия достигала порядка 1,1 метра в длину примерно к 18 годам.
В 2001 году эти образцы временно отнесли к известному роду Andrias (к нему принадлежат современные японские и китайские гигантские саламандры) из-за нехватки сравнительного материала и отсутствия данных для тщательного анализа. Результаты их повторного детального изучения недавно опубликовали в научном журнале PeerJ.
Исследование с применением современных технологий показало уникальное строение центрального грудного позвонка, не встречающееся ни у одного из пяти ранее известных родов семейства скрытожаберников (Cryptobranchidae). Это обосновало выделение находки не просто в отдельный вид, но и в совершенно новый род.
Ученые отметили, что Limnospondylus ajimuensis был отлично приспособлен к жизни в озерах и на заболоченных мелководьях, в отличие от современных японских саламандр (Andrias japonicus), предпочитающих быстрые и холодные горные реки. По всей видимости, этот род вымер во время глобального похолодания, на рубеже плиоцена и плейстоцена (около 2,6 миллиона лет назад).
Это открытие также заставляет палеонтологов заново пересмотреть музейные коллекции по всему миру: многие фрагментарные остатки древних амфибий могли быть ошибочно причислены к роду Andrias из-за слишком широкой классификации. Кроме того, находка доказывает, что Японский архипелаг служил важным природным убежищем для эволюции и сохранения уникальных реликтовых земноводных.
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