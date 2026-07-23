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Инфографика: какие страны едят больше всего говядины

В некоторых странах мира красное мясо остается важной частью рациона. На инфографику попали страны-лидеры по потреблению говядины на душу населения.

Топ-5 по уровню потребления говядины на душу населения / © Finance Sutras, Voronoi

Потребление мяса зависит от соотношения уровня цен и доходов, развития сельского хозяйства и доступности продуктов. Кроме того, на это влияют религиозные и культурные традиции, а также распространенность вегетарианства.

Мировой лидер по употреблению говядины — Аргентина. Как правило, готовят там мясо на гриле или на открытом огне. В среднем за год там съедают 48,99 килограмма говядины на человека.

Второе место заняла еще одна страна Южной Америки — Бразилия с показателем 39,07 килограмма говядины на душу населения в год. Замыкают тройку США (37,04 килограмма). В топ также вошли Монголия (33,28 килограмма) и Узбекистан (32,27 килограмма).

В России говядина уступает по популярности другим видам мяса. Общий уровень потребления мяса в 2026 году составляет около 82–83 килограммов на человека. Самые популярные виды мяса — курица и свинина. Их совокупная доля в структуре продаж достигла 92,2 процента. При этом доля говядины составила лишь два процента от российского мясного рынка.