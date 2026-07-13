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Самый быстрый радиоуправляемый автомобиль в мире: миниатюрная «ракета» оказалась быстрее болидов Формулы-1
Британский инженер Стивен Уоллис вновь переписал историю радиоуправляемых автомобилей. Его новая модель Mach Reaper дважды преодолела рубеж 400 километров в час, менее чем за две недели обновив собственный мировой рекорд и став самым быстрым радиоуправляемым автомобилем на планете.
Проект Project 250, над которым инженер работал восемь месяцев, был нацелен именно на покорение психологической отметки в 400 километров в час. Во время официальных заездов, организованных Ассоциацией скоростных моделей ROSSA (Radio Operated Scale Speed Association) на аэродроме Лланбедр в Северном Уэльсе, Mach Reaper показал официально зафиксированную скорость 403,4 километра в час, а GPS зарегистрировал максимальную скорость 405,1 километра в час.
Однако уже спустя две недели на соревнованиях Yes Mate Speed Event, проходивших на той же взлетно-посадочной полосе, Уоллис вновь улучшил результат: по данным GPS его машина разогналась до 412,7 километров в час.
Mach Reaper давно перестал быть обычной моделью для любителей радиоуправляемой техники. По сути, это миниатюрный демонстратор технологий, созданный по тем же инженерным принципам, что и современная авиационная техника. Практически каждая деталь автомобиля была разработана с нуля с использованием систем автоматизированного проектирования и методов вычислительной гидродинамики, которые применяются при моделировании воздушных потоков вокруг полноразмерных автомобилей и самолетов.
В результате инженеру удалось создать полностью оригинальную четырехмоторную электрическую силовую установку, собранную из изготовленных на заказ механических компонентов и собственной электроники.
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