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Кто производит сырье для новой космической гонки? Рейтинг ключевых игроков

Современная космическая гонка строится не только на ракетах, космодромах и передовых технологиях. Спутники, космические корабли и ракеты-носители требуют огромного количества критически важных минералов, металлов, промышленных газов и топлива, поставляемых со всего мира.

Кто производит сырье для новой космической гонки? Рейтинг ключевых игроков / © Visual Capitalist

Инфографика выше показывает ведущих мировых производителей материалов, без которых невозможно развитие современной космонавтики, и наглядно демонстрирует, какие страны контролируют одну из важнейших стратегических цепочек поставок.

Китай занимает первое место в мире по производству четырех из восьми ключевых материалов, представленных в исследовании. На его долю приходится 99% мирового производства галлия, 78% графита, 70% титана и 69% редкоземельных элементов.

Именно эти материалы лежат в основе современных космических технологий. Редкоземельные элементы используются при производстве мощных постоянных магнитов для спутников и космических аппаратов. Галлий необходим для изготовления полупроводников и высокоэффективных солнечных батарей. Графит применяется в конструкции ракет и аккумуляторных батарей, а титан сочетает малый вес с высокой прочностью, что делает его незаменимым материалом для аэрокосмической промышленности.

Доминирование Китая проявляется не только в объемах добычи сырья. Страна также занимает ведущие позиции в переработке и рафинировании большинства стратегически важных минералов, включая редкоземельные элементы, графит и галлий.

Даже если сырье добывается в других государствах, именно китайские предприятия нередко выполняют его глубокую переработку. В результате многие страны зависят от Китая не только как от поставщика полезных ископаемых, но и как от основного производителя очищенных материалов, необходимых для выпуска современной космической техники.

Впрочем, Китай — далеко не единственный поставщик стратегического сырья.

США производят 43% мирового объема гелия и редких инертных газов, а также 54% бериллия. Все эти материалы имеют важнейшее значение для космической отрасли.

Гелий широко используется при производстве и испытаниях ракетной техники, а бериллий ценится конструкторами благодаря уникальному сочетанию высокой прочности и чрезвычайно малого веса.

Другим важным игроком остается Чили, обеспечивающая 37% мирового производства рения — редкого металла, применяемого при изготовлении жаропрочных деталей ракетных и авиационных двигателей.

Кроме того, Соединенные Штаты сохраняют мировое лидерство по добыче нефти, которая остается основным источником топлива для значительной части современных ракет-носителей.

По мере того как правительства и частные компании все активнее инвестируют в освоение космоса, конкуренция выходит далеко за пределы разработки ракет и организации запусков. Все большее значение приобретает контроль над ресурсами, без которых эти технологии просто невозможно создать.

Добыча большинства критически важных материалов сосредоточена в небольшом числе стран, а их переработка сконцентрирована еще сильнее. Поэтому государства стремятся сделать свои цепочки поставок более устойчивыми и менее зависимыми от внешних факторов.

В результате доступ к стратегическим минералам и металлам постепенно превращается в одно из ключевых преимуществ в мировой космической гонке, открывая новый фронт глобального технологического соперничества.