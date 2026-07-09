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В Африке стартовало строительство первого на континенте мегааэропорта

Проект аэропорта Бишофту / © Zaha Hadid Architects

Сегодня такие аэропорты, как Каирский международный или международный аэропорт имени О. Р. Тамбо в Йоханнесбурге (ЮАР), стали крупнейшими авиационными узлами Африки, ежегодно обслуживая от 20 до 30 миллионов пассажиров. Однако эфиопский аэропорт Бишофту, строительство которого стартовало летом 2026 года, должен превзойти эти показатели в несколько раз. Новый аэропорт рассчитан на 110 миллионов пассажиров в год — больше, чем сегодня обслуживают Хитроу, Стамбул, Дубай или даже крупнейший аэропорт мира — Хартсфилд—Джексон в Атланте. Если проект будет реализован полностью, он может стать самым загруженным аэропортом на планете.

С мая 2025 по май 2026 года суммарная пассажирская емкость авиакомпаний континента увеличилась на 6,7%, что эквивалентно примерно 24 миллионам дополнительных кресел.

Для авиационной отрасли именно показатель пассажирской емкости считается одним из главных индикаторов роста. Если аэропорт получает больше слотов, авиакомпании увеличивают число рейсов или начинают использовать более вместительные самолеты, значит спрос устойчиво растет. Для сравнения: Юго-Восточная Азия за тот же период выросла лишь на 1,7%; Европа — на 2%; мировой средний показатель составил около 1%. Таким образом, рост Африки оказался в несколько раз выше среднемирового.

По прогнозам специалистов, в течение следующих двадцати лет пассажирский рынок континента будет увеличиваться более чем на 4% ежегодно. Ожидается, что в ближайшие десятилетия сотни миллионов новых пассажиров впервые воспользуются воздушным транспортом.

Проект аэропорта Бишофту / © Zaha Hadid Architects

Сегодня лишь 19% внутренних африканских маршрутов выполняются прямыми рейсами, а самого настоящего мегахаба на континенте пока не существует. Именно его место и призван занять аэропорт Бишофту.

Сегодня главным авиационным узлом Эфиопии является международный аэропорт Аддис-Абеба Боле, ежегодно обслуживающий более 20 миллионов пассажиров. Однако уже через несколько лет он достигнет предельной пропускной способности. Масштабная реконструкция существующего аэропорта практически невозможна. Как и многие крупные аэропорты мира — в Лондоне, Сиднее или Мумбаи — Боле оказался буквально окружен городской застройкой. Любое серьезное расширение стало бы крайне дорогостоящим и вызвало бы масштабные неудобства. Именно поэтому новый аэропорт решили строить примерно в 35 километрах от Аддис-Абебы, где территория значительно менее застроена.

Главная цель проекта — создать узел мирового значения, соединяющий Африку, Европу, Ближний Восток и Азию.

Эфиопия внимательно изучила опыт Дубая и Стамбула — аэропортов, построенных прежде всего как крупнейшие мировые пересадочные центры. Страна рассчитывает занять аналогичную нишу. Однако пассажирские перевозки — лишь половина проекта. Поскольку Эфиопия не имеет выхода к морю, огромное значение имеет грузовая логистика. Планируется, что аэропорт сможет ежегодно обрабатывать до четырех миллионов тонн грузов, что выведет его в пятерку крупнейших грузовых авиаузлов мира. Это будет не просто аэропорт

Бишофту задуман не как обычный терминал с несколькими взлетно-посадочными полосами, а как полноценный «аэропорт-город». Помимо авиационной инфраструктуры здесь появятся гостиницы, торговые центры, офисные комплексы, логистические центры, грузовые терминалы и объекты обслуживания пассажиров. Идея заключается в создании полноценного делового района, который станет самостоятельным экономическим центром.

Подготовительные работы стартовали в январе 2026 года. К декабрю необходимо полностью подготовить площадку площадью 35 квадратных километров. Для сравнения: территория Хитроу занимает около 12 квадратных километров, аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке — примерно 21 квадратный километр.

Все терминалы будут соединены центральной осью, символизирующей Великую рифтовую долину, проходящую через территорию страны неподалеку от Бишофту. Такое решение позволит существенно сократить расстояния между выходами на посадку. Это особенно важно, поскольку до 80% пассажиров будут использовать аэропорт исключительно для пересадки и вообще не покинут его территорию.

Сможет ли Бишофту стать мировым лидером?

Эфиопия рассчитывает использовать сразу несколько преимуществ. Во-первых, это один из самых быстрорастущих авиационных рынков мира. Во-вторых, проект станет важной частью Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA), объединяющей более пятидесяти государств и направленной на развитие торговли за счет снижения тарифов и упрощения экономических связей. Во многих африканских городах по-прежнему отсутствуют прямые межконтинентальные рейсы, и именно Бишофту должен стать главным пересадочным узлом.

Большую роль сыграет и Ethiopian Airlines — одна из сильнейших авиакомпаний Африки с широкой международной маршрутной сетью. Уже сейчас перевозчик активно пополняет парк дальнемагистральных самолетов, готовясь к дальнейшему расширению полетов по всему миру. Кроме того, компания является одним из крупнейших грузовых авиаперевозчиков континента, что полностью соответствует концепту нового аэропорта.

Еще одним преимуществом станет то, что Бишофту строится с нуля. Это позволит избежать проблем, характерных для старых аэропортов: здесь не придется совмещать устаревшую инфраструктуру с новой. Проект изначально предусматривает современные грузовые терминалы, железнодорожное сообщение, масштабные зоны обслуживания и просторные пассажирские комплексы.

Безусловно, перед проектом остаётся немало вызовов. Пока нет гарантий, что через новый аэропорт действительно будут проходить 110 миллионов пассажиров ежегодно, особенно с учетом сильной конкуренции со стороны ближневосточных авиационных хабов.

Тем не менее одно уже очевидно: авиационная отрасль Африки находится на этапе стремительного роста. Для стран, готовых инвестировать в будущее, открываются огромные возможности. И вполне возможно, что уже через несколько лет миллионы путешественников будут ожидать свои стыковочные рейсы именно в новом аэропорту Бишофту, который станет крупнейшими воздушными воротами Африки.