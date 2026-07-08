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8 июля, 15:20
Андрей Серегин
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Археологи нашли один из древнейших следов насилия в палеолите

❋ 4.0

Пещера Кафзех в Израиле несколько десятилетий остается одним из ключевых памятников для изучения древнейших Homo sapiens, покинувших Африку около 100 тысяч лет назад. Новый анализ останков показал, что один из похороненных там людей пережил удар острым предметом в лицо. Это может оказаться свидетельством одного из древнейших случаев насилия в истории человечества.

Археология
# анализ
# Израиль
# насилие
# палеолит
# череп
Челюсть со следами травмы, нанесенной острым предметом, найденная на памятнике Схул-Кафзех / © scientific reports

Пещера Кафзех в Нижней Галилее (Израиль) — один из важнейших памятников для понимания поведения человека позднего плейстоцена. Еще в 1930-е годы, а затем во время раскопок 1960-1970-х, там нашли останки как минимум 27 человек, многие из которых были захоронены преднамеренно. Это одни из самых ранних известных погребений Homo sapiens за пределами Африки. 

Вместе с останками из пещеры Схул они формируют так называемую группу Схул-Кафзех — популяцию анатомически современных людей, живших на этом участке между Африкой и Евразией. Ранее на материалах из Кафзех уже фиксировали следы болезней и травм, включая черепную деформацию у ребенка и травмы у взрослых.

В рамках нового исследования ученые применили на останках тафономический подход — то есть изучили все следы, которые остались на костях при жизни, после смерти и за время нахождения в земле. Для этого выполнили микроскопический анализ и микрокомпьютерную томографию. Результаты их работы опубликовало научное издание Scientific Reports. 

Археологи увидели линейную отметину на левой ветви нижней челюсти, захватывающую и третий моляр. По характеру повреждения определили, что оно нанесено острым предметом. Поскольку на срезе видны следы заживления, в частности локальная пористость и утолщение краев, значит, человек пережил этот удар и жил еще какое-то время.

До сих пор прямых свидетельств вооруженных конфликтов для этого периода было крайне мало. В основном речь шла о заживших переломах, которые можно объяснить бытовыми несчастными случаями. В описываемом же случае характер травмы с большей вероятностью указывает на целенаправленное действие другого человека.

Помимо травмы, анализ подтвердил, что человека похоронили намеренно. Характер сохранности костей, их положение и отсутствие следов переноса водой или хищниками указали на быстрое погребение в яме, вырытой специально для умершего. В этой пещере ранее для других костяков тоже зафиксировали признаки ритуальных захоронений — например, погребение взрослого с рогами лани. Новые данные доказывают, что погребальная практика была устойчивой культурной нормой этой популяции.

Исследователи также описали новые стоматологические патологии этого человека — кариозное поражение и дефекты эмали. У других индивидов из Кафзех ранее находили кариес и гипоплазию эмали, но новый случай пополняет общую картину. Сочетание кариеса и эмалевых дефектов говорит о периодах стресса в раннем детстве и, вероятно, о диете, включавшей достаточно углеводов, чтобы способствовать развитию кариеса, что нечасто фиксируется для такой древности.

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Андрей Серегин
Андрей Серегин
138 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
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Археология
# анализ
# Израиль
# насилие
# палеолит
# череп
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Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Сергей Механик
Сергей Механик
2 минуты назад
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0
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Странно. А что ранее считалось, что до этого насилия среди людей не было? 😮
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Сергей Механик
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Археологи нашли один из древнейших следов насилия в палеолите

Владимир Молотов
17 минут назад
А чего уровень социального неравенства не учтен в расчетах? Неудобно бы получилось для многих. ВВП есть, а человек труда нищий. Мне россиянину

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ulogin_vkontakte_36459212
36 минут назад
Андрей, как вы хотите уничтожить тысячи Старлинков? Летчт они все на разных высотах, в разных направлениях. Учитывая, что и запускают их массово.

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Александр Баулин
2 часа назад
Питон, 1) Погоня за научным знанием. Когда-то электричество было развлечением 2) А вы знаете, что освоение Антарктиды запрещено международными

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Александр Баулин
2 часа назад
Альберт, так чтобы их использовать, надо набрать начальное давление -- смотри стадию Е2. Как минимум 0.1 атмосферы надо накачать, чтобы они не померли

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Имя Фамилия
2 часа назад
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Новая технология позволила снять опасный заряд с каски за две секунды

Александр Баулин
2 часа назад
Федор, Я за вариант 2, там полно "лишней" атмосферы)

Промышленный кошмар: почему терраформирование Марса может оказаться неподъемной задачей

Александр Баулин
2 часа назад
Дмитрий, осталось посмотреть на расчеты, пока до Юпитера долетело считанное количество аппаратов, а вы уже астероидами предлагаете управлять И

Промышленный кошмар: почему терраформирование Марса может оказаться неподъемной задачей

Александр Баулин
2 часа назад
Алексей, я там кажется описался насчет миллионов или фразу развернул некорректно

Промышленный кошмар: почему терраформирование Марса может оказаться неподъемной задачей

Александр Баулин
2 часа назад
Alexander, а откуда тысяча взялась? Просто текущая выработка энергии всей Землей за 20 лет Потерял три порядка, проверю, спасибо

Промышленный кошмар: почему терраформирование Марса может оказаться неподъемной задачей

Александр Баулин
2 часа назад
Альберт, учитывая, что это "достаточно" -- стоит 20 лет энергетических ресурсов всей Земли -- не так уж и без больших затрат) Я там в статье посчитал

Промышленный кошмар: почему терраформирование Марса может оказаться неподъемной задачей

Александр Баулин
2 часа назад
John, смотрите, всего лишь выделить достаточно кислорода (считая, что он уже есть на Марсе -- трудозатратно. А вы предлагаете влегкую обеспечить ядро

Промышленный кошмар: почему терраформирование Марса может оказаться неподъемной задачей

Александр Баулин
2 часа назад
Иван, за "нового" спасибо, нет, я -- другой Саша

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clinicalluge punishdoll
3 часа назад
А почему не верить "пропаганде", если она объективно представляет факты? https://dordle.io

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