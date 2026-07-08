Археологи нашли один из древнейших следов насилия в палеолите
Пещера Кафзех в Израиле несколько десятилетий остается одним из ключевых памятников для изучения древнейших Homo sapiens, покинувших Африку около 100 тысяч лет назад. Новый анализ останков показал, что один из похороненных там людей пережил удар острым предметом в лицо. Это может оказаться свидетельством одного из древнейших случаев насилия в истории человечества.
Пещера Кафзех в Нижней Галилее (Израиль) — один из важнейших памятников для понимания поведения человека позднего плейстоцена. Еще в 1930-е годы, а затем во время раскопок 1960-1970-х, там нашли останки как минимум 27 человек, многие из которых были захоронены преднамеренно. Это одни из самых ранних известных погребений Homo sapiens за пределами Африки.
Вместе с останками из пещеры Схул они формируют так называемую группу Схул-Кафзех — популяцию анатомически современных людей, живших на этом участке между Африкой и Евразией. Ранее на материалах из Кафзех уже фиксировали следы болезней и травм, включая черепную деформацию у ребенка и травмы у взрослых.
В рамках нового исследования ученые применили на останках тафономический подход — то есть изучили все следы, которые остались на костях при жизни, после смерти и за время нахождения в земле. Для этого выполнили микроскопический анализ и микрокомпьютерную томографию. Результаты их работы опубликовало научное издание Scientific Reports.
Археологи увидели линейную отметину на левой ветви нижней челюсти, захватывающую и третий моляр. По характеру повреждения определили, что оно нанесено острым предметом. Поскольку на срезе видны следы заживления, в частности локальная пористость и утолщение краев, значит, человек пережил этот удар и жил еще какое-то время.
До сих пор прямых свидетельств вооруженных конфликтов для этого периода было крайне мало. В основном речь шла о заживших переломах, которые можно объяснить бытовыми несчастными случаями. В описываемом же случае характер травмы с большей вероятностью указывает на целенаправленное действие другого человека.
Помимо травмы, анализ подтвердил, что человека похоронили намеренно. Характер сохранности костей, их положение и отсутствие следов переноса водой или хищниками указали на быстрое погребение в яме, вырытой специально для умершего. В этой пещере ранее для других костяков тоже зафиксировали признаки ритуальных захоронений — например, погребение взрослого с рогами лани. Новые данные доказывают, что погребальная практика была устойчивой культурной нормой этой популяции.
Исследователи также описали новые стоматологические патологии этого человека — кариозное поражение и дефекты эмали. У других индивидов из Кафзех ранее находили кариес и гипоплазию эмали, но новый случай пополняет общую картину. Сочетание кариеса и эмалевых дефектов говорит о периодах стресса в раннем детстве и, вероятно, о диете, включавшей достаточно углеводов, чтобы способствовать развитию кариеса, что нечасто фиксируется для такой древности.
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