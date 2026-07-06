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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
6 июля, 07:50
Рейтинг: +655
Посты: 954

«Великая зеленая стена» обогнала природу: деревья, посаженные человеком, выросли быстрее, чем в обычных лесах

Почти полвека Китай реализует один из крупнейших лесовосстановительных проектов в истории человечества. За это время в рамках программы создания «Великой зеленой стены» было высажено примерно 66 миллиардов деревьев, образующих огромный зеленый пояс вдоль пустынь Гоби и Такла-Макан. Проект сдерживает наступление песков, однако новое исследование выявило неожиданную особенность этих лесов.

Сообщество
# Китай
# лес
# природа
# экология
Граница пустыни и «Великой зеленой стены» в Китае / © Getty Images
Граница пустыни и «Великой зеленой стены» в Китае / © Getty Images

Согласно работе, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters, деревья, высаженные в рамках программы, растут быстрее, чем деревья в естественных лесах. Ученые предполагают, что искусственные насаждения могут эффективнее реагировать на увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере.

При этом исследователи признают, что причины такого явления пока остаются не до конца понятными. По словам ведущего автора работы, ландшафтного эколога Юйхана Ло из Пекинского университета в Шэньчжэне, различия между искусственными и естественными лесами требуют дальнейшего изучения. От этого зависит понимание того, насколько эффективно подобные посадки способны поглощать углерод.

Проект «Великая зеленая стена» стартовал в 1978 году и должен завершиться к 2050-му. Его первоначальной задачей была борьба с опустыниванием, поскольку пустыня Гоби ежегодно поглощает более 2,6 тысячи квадратных километров пастбищ и сельскохозяйственных земель Китая.

На первых этапах программа столкнулась с серьезными трудностями. Многие быстрорастущие виды деревьев, выбранные для массовой посадки, плохо переносили местные климатические условия и массово погибали. Тем не менее китайские специалисты продолжили работу, постепенно совершенствуя подходы к лесоразведению. В результате проект не только выжил, но и стал одним из самых успешных примеров масштабного восстановления лесов. В отличие от ряда аналогичных инициатив в других странах, где попытки просто высадить как можно больше деревьев заканчивались неудачей, китайская программа постепенно адаптировалась к местным природным условиям.

По данным журнала Nature, площадь лесного покрова в районах, охваченных проектом, увеличилась с 5% в 1978 году до 14% в 2023 году. Это позволило значительно сократить количество пыльных бурь и улучшить качество воздуха в расположенных по ветру городах, включая Пекин.

Хотя «Великая зеленая стена» создавалась прежде всего для борьбы с опустыниванием, исследователей заинтересовало, насколько эффективно эти леса помогают замедлять изменение климата.

«Искусственные леса широко используются в климатических программах, однако большинство глобальных моделей экосистем не различают типы лесов и недостаточно учитывают их возрастную структуру. Нам было важно понять, как эти факторы влияют на поглощение углерода, чтобы повысить точность климатических моделей и расчетов», — пояснил Юйхан Ло.

Для исследования ученые использовали спутниковые данные, анализируя так называемый индекс площади листовой поверхности — показатель густоты древесной кроны. Затем результаты сравнили с аналогичными данными по естественным лесам Китая.

Оказалось, что площадь листового покрова в искусственных лесах увеличивалась на 66% быстрее, чем в природных.

Во многом это объясняется тем, что молодые деревья естественным образом растут быстрее старых. Кроме того, лесные посадки регулярно получают уход со стороны человека, тогда как естественные леса развиваются самостоятельно.

Однако даже после сравнения насаждений одинакового возраста и находящихся в схожих природных условиях выяснилось, что искусственные леса все равно росли примерно на 4,6% быстрее.

Наиболее заметное преимущество наблюдалось, когда возраст деревьев составлял 30–40 лет. После этого периода темпы роста резко снижались.

Естественные леса, напротив, растут медленнее, но сохраняют стабильные темпы развития на протяжении гораздо более длительного времени. Благодаря этому именно они оказываются более эффективными долговременными накопителями углерода.

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