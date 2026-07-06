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«Хаябуса-2» получил первые снимки астероида Торифунэ с рекордно малого расстояния
По сообщению Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), «Хаябуса-2» в соответствии с планом совершил пролет мимо астероида Торифунэ. Операция прошла без каких-либо нештатных ситуаций. Телеметрические данные, переданные аппаратом, подтвердили успешное выполнение поставленной задачи.
Этот маневр является частью программы Hayabusa2 Extended Mission, стартовавшей в 2020 году после того, как аппарат доставил на Землю капсулу с образцами, собранными на астероиде Рюгу.
В ходе пролета «Хаябуса-2» приблизился к центру астероида Торифунэ на расстояние около 800 метров и сделал его снимки, двигаясь с относительной скоростью примерно пять километров в секунду.
Астероид Торифуне, ранее известный как 2001 CC21, получил свое нынешнее имя в честь божества японской мифологии. Он в некоторой степени похож на астероид Итокава, цель первой миссии «Хаябуса», однако его точные свойства остаются почти неизвестными, что добавляет неопределенности текущему этапу миссии.
Миссия «Хаябуса-2» позволит отработать технологии высокоточного управления космическим аппаратом и его маневрирования в непосредственной близости от астероидов на больших скоростях. В дальнейшем эти разработки могут быть использованы в рамках программ планетарной защиты — комплекса мер, направленных на изменение траектории астероидов, которые в будущем могут представлять угрозу столкновения с Землей.
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Анализ более 150 тысяч древних звезд Млечного Пути показал, что возраст космоса, судя по всему, близок к 13,8 миллиарда лет. Авторы нового исследования заключили, что сценарии, в которых Вселенную приходится делать заметно «моложе» ради решения хаббловского кризиса, плохо согласуются с наблюдениями. Это важно, поскольку возраст старейших светил — один из немногих независимых способов проверить космологические модели не по данным ранней Вселенной, а по объектам нашей собственной Галактики.
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