Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

«Хаябуса-2» получил первые снимки астероида Торифунэ с рекордно малого расстояния

По сообщению Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), «Хаябуса-2» в соответствии с планом совершил пролет мимо астероида Торифунэ. Операция прошла без каких-либо нештатных ситуаций. Телеметрические данные, переданные аппаратом, подтвердили успешное выполнение поставленной задачи.

Астероид Торифунэ в объективе зонда «Хаябуса-2» / © JAXA

Этот маневр является частью программы Hayabusa2 Extended Mission, стартовавшей в 2020 году после того, как аппарат доставил на Землю капсулу с образцами, собранными на астероиде Рюгу.

Астероид Торифунэ в объективе зонда «Хаябуса-2» / © JAXA

В ходе пролета «Хаябуса-2» приблизился к центру астероида Торифунэ на расстояние около 800 метров и сделал его снимки, двигаясь с относительной скоростью примерно пять километров в секунду.

Астероид Торифуне, ранее известный как 2001 CC21, получил свое нынешнее имя в честь божества японской мифологии. Он в некоторой степени похож на астероид Итокава, цель первой миссии «Хаябуса», однако его точные свойства остаются почти неизвестными, что добавляет неопределенности текущему этапу миссии.

Миссия «Хаябуса-2» позволит отработать технологии высокоточного управления космическим аппаратом и его маневрирования в непосредственной близости от астероидов на больших скоростях. В дальнейшем эти разработки могут быть использованы в рамках программ планетарной защиты — комплекса мер, направленных на изменение траектории астероидов, которые в будущем могут представлять угрозу столкновения с Землей.